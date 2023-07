More than Equal publica los resultados de un estudio sobre mujeres en el automovilismo Un estudio realizado por More than Equal mostró los retos y barreras que tienen las mujeres en el automovilismo para llegar a la élite.

Una minuciosa investigación en la que han participado casi 13.000 personas y se han realizado más de 70 entrevistas con líderes del sector, ha revelado que el automovilismo es uno de los deportes con peores resultados en materia de igualdad de género, solo por detrás del fútbol americano, con una participación media en todas las categorías de tan solo el 10% de mujeres. Lella Lombardi fue la última piloto que compitió en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Austria de 1976. More than Equal pretende ayudar a identificar, desarrollar y apoyar la participación femenina en el automovilismo. Los resultados también muestran que el interés y la afición de las mujeres, sobre todo en la Fórmula 1, ha crecido, con un 40% de aficionadas en los últimos cinco años, mientras que la edad media de las aficionadas es unos diez años inferior a la de los seguidores masculinos. El estudio también analizó cuáles son los principales obstáculos para la participación de las mujeres en el automovilismo, y ha puesto de relieve una serie de problemas, entre ellos, los costes, los estereotipos negativos sobre la destreza y la habilidad, la falta de investigación sobre las barreras físicas, la falta de modelos de conducta y una cultura inapropiada. A partir de esos datos, More than Equal, fundada por David Coulthard, ganador de trece grandes premios en el Gran Circo, creará un programa de detección y desarrollo de talentos femeninos con Hintsa, especialista finlandés en rendimiento que ha trabajado con múltiples campeones del mundo de Fórmula 1. More than Equal Advisory Board member Kate Beavan, Entrepreneur Karel Komarek, David Coulthard, Hintsa CEO Annastiina Hintsa Photo by: Right Formula Tras identificar la cantera de talentos femeninos, el programa ayudará a las pilotos a encontrar oportunidades en las carreras, entrenamiento técnico y táctico, preparación física y cognitiva, oportunidades comerciales y desarrollo de la marca personal. "Lo que esta investigación deja claro es que las mujeres piloto se enfrentan a una serie de desafíos y barreras que van más allá de los que afrontan sus homólogos masculinos", dijo Coulthard. "Este informe proporciona toda la información que necesitamos para ayudar al deporte a ponerse al día". La presidenta de More tan Equal, Karen Webb-Moss, añadió que tras las pruebas recogidas en el estudio, ha llegado el momento de que toda la industria del automovilismo pase a la acción: "El informe demuestra que los aficionados quieren un cambio y que las mujeres piloto merecen oportunidades reales, así que, a pesar de las opiniones negativas sobre los esfuerzos de la industria en torno a la inclusión, ha llegado el momento de que el deporte se una y aborde los retos que, si se hace, traerá grandes recompensas".