Motorsport Games lleva dos títulos a NVIDIA GeForce NOW

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), uno de los principales desarrolladores de juegos de carreras, editores y proveedores del ecosistema de deportes electrónicos de las series oficiales de carreras de motor en todo el mundo, ha anunciado hoy que dos de sus juegos se han publicado en GeForce NOW, el servicio de transmisión de juegos en la nube de NVIDIA (NASDAQ: NVDA). NASCAR 21: Ignition y KartKraft se han unido a la destacada biblioteca de GeForce NOW, que cuenta con más de 1.300 juegos, y ya están disponibles a través de la nube. Se trata del primer conjunto de títulos de Motorsport Games que llega a GeForce NOW, comenzando con dos de los juegos más populares del desarrollador en el mercado.

"Nuestro objetivo es poner la emoción de los deportes de motor al alcance de todo el mundo y ofrecer a los aficionados una gran experiencia de juego dondequiera que estén", afirma Dmitry Kozko, Director General de Motorsport Games. "Hacer que nuestros juegos de NASCAR y Karting estén disponibles en GeForce NOW permite a los aficionados disfrutar de nuestros juegos incluso en determinados televisores Samsung sin necesidad de una consola. No podemos esperar a que nuestros jugadores prueben esta nueva experiencia y estamos encantados de trabajar con NVIDIA, una compañía innovadora que sigue impulsando los juegos".

"La extensa biblioteca de GeForce NOW está creciendo rápidamente y nuestros jugadores pueden tener ahora en sus manos dos de los títulos más importantes de Motorsport Games para ponerse al volante en algunos de los juegos de carreras más emocionantes que existen", afirma Phil Scott, director de relaciones con los desarrolladores en Europa de NVIDIA. "Ya sea sobre la marcha o en la comodidad de sus hogares, los jugadores pueden vivir la mejor experiencia de juego en la nube del mercado actual a través de GeForce NOW, que redefine el funcionamiento de los juegos al transformar casi cualquier dispositivo, incluidos los smartphones, los portátiles y las tabletas, en plataformas de juegos para PC".

Como parte de GeForce NOW, NASCAR 21: Ignition y KartKraft pueden transmitirse y jugarse a través de PC, Mac, dispositivos móviles y los nuevos televisores Samsung 2022, entre otros. Más jugadores que nunca pueden experimentar el juego de la serie de coches de carreras con licencia oficial y el título de karting realista. La incorporación a GeForce NOW también supone la primera vez que KartKraft estará disponible en una plataforma distinta al PC. Los jugadores de GeForce NOW jugarán a la versión completa del juego para PC disponible en Steam, transmitiéndola a casi cualquiera de sus dispositivos. Esta incorporación también está en consonancia con el objetivo de Motorsport Games de ofrecer a cada uno de sus jugadores más opciones a la hora de jugar, ya que sus juegos ahora estarán accesibles en más dispositivos que nunca.