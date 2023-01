El nuevo año trae otro avance para llegar a ver a mujeres en F1

Cargar reproductor de audio

David Coulthard, recientemente cofundador de la iniciativa 'More than equal' (Más que Iguales) para que las mujeres lleguen a ocupar asientos en la F1 con potencial para ganar "campeonatos, no sólo carreras" (según sus propias palabras), no puede dejar de sonreír.

A pesar de que cada vez hay más mujeres y más iniciativas en el automovilismo, siguen existiendo enormes barreras para progresar. La principal es el físico: la fuerza, la resistencia y la dedicación necesarias para competir en un deporte de alta tensión, concentración y velocidad como la Fórmula 1.

Pero, ¿se trata realmente de físico, o es igual de grande una barrera como la falta de patrocinio para las mujeres, la falta de igualdad de oportunidades desde el principio y otras cosas? Los inicios de Max Verstappen y su hermana Victoria en el karting y sus éxitos siguieron una trayectoria similar antes de tomar dos direcciones diferentes.

El nuevo campeonato de F1 exclusivamente femenino, a partir de 2023 -F1 Academy- exigirá a las pilotos una contribución de 150.000 euros. Aunque la mayoría de los jóvenes pilotos han tenido problemas de patrocinio, especialmente desde la pandemia de COVID, se cree que las mujeres pilotos se ven desproporcionadamente afectadas por ese problema.

La prometedora piloto y competidora de las W Series Abbi Pulling ha hablado largo y tendido sobre los problemas financieros a los que se enfrentó, lo que finalmente la llevó a retirarse del campeonato británico de F4 en 2021. Y aunque se ha centrado en el aspecto financiero, también habló del tema del físico, restándole importancia. "No soy sólo yo la que tiene que hacerlo, los chicos también tienen que entrenar para conducir esos coches", dijo Pulling cuando The Guardian le preguntó sobre el físico a principios de año.

Abbi Pulling

Su mentora, Alice Powell, también ha hablado anteriormente de los problemas a las que se ha enfrentado en su carrera como piloto, tras convertirse en la primera mujer en puntuar en la GP3 en 2012 antes de tomarse un largo descanso de las carreras después de 2014 debido a la falta de financiación.

En declaraciones a Motorsport.com a principios de este año, Powell dijo que aunque las W Series han hecho un gran trabajo ayudando a las mujeres a conseguir puestos en las carreras, y que el trabajo del campeonato de Fórmula 3 también está ayudando, la financiación todavía puede ser difícil.

"Creo que a veces es más difícil para una mujer, porque la gente todavía lo ve como un deporte dominado por los hombres, así que puede que no quieran invertir su dinero en una mujer, porque ven que está todo dominado por los hombres. Pero creo que la progresión ha sido mayor desde que participé en este tipo de campeonatos en 2012".

Dentro del condicionante físico, algo que se repite una y otra vez es la de la dirección asistida.

Se ha debatido mucho sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres al volante de coches de categorías junior, centrándose en el peso de la dirección y la falta de dirección asistida.

Coulthard afirmó que la falta de dirección asistida en las categorías inferiores de la F1 hace que esos coches sean más difíciles de pilotar que un F1, y da "preferencia física a hombres de cierto tamaño y desarrollo físico".

"Cuando era piloto de pruebas en Williams no podía girar la dirección como Nigel Mansell", dijo. "No era lo suficientemente fuerte. Así que mi limitación era cuánto podía girar la dirección del coche".

La nueva F1 Academy y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, han declarado recientemente que quieren que los futuros monoplazas de la escalera de categorías junior permitan que tanto hombres como mujeres puedan competir en igualdad de condiciones: "Nuestro objetivo es ver a mujeres piloto en la parrilla de la F3 en los próximos dos o tres años, y que luchen rápidamente por puntos y podios. El objetivo es aumentar el número de mujeres piloto en un futuro próximo, porque esperamos que esta categoría inspire a más chicas jóvenes a competir en el automovilismo al más alto nivel".

James Allen, Presidente de Motorsport Network con Mohammed bin Sulayem, Presidente de la FIA

Y eso nos lleva a otro posible reto para las mujeres en el automovilismo: simplemente no tener el ecosistema, los modelos a seguir y el camino para competir desde una edad temprana.

"Necesitamos más mujeres en el karting", afirma Kate Beavan, abogada y ex directora de experiencias de la F1 que ahora se ha unido a la iniciativa 'Más que Iguales' como asesora clave. "Si conseguimos aumentar el número de chicas que corren en karts y se adentran en la Fórmula 1, es más probable que veamos más talentos que se puedan perfeccionar para competir al más alto nivel".

La FIA apuesta por la diversidad y su mentalidad también cambiará las actitudes en la cadena. El hecho de no tener modelos imponentes como Verstappen y Lewis Hamilton puede influir en la capacidad del "yo también puedo" de una joven cuando es la única chica entre una docena de chicos.

A pesar de todas esas discusiones, se ha investigado poco hasta ahora sobre qué barreras están teniendo el mayor efecto en el progreso de las mujeres en el automovilismo.

Es necesario comprender mucho mejor los problemas, incluidos los datos anecdóticos de las mujeres en los distintos escalones del automovilismo para entender sus retos y tener una filosofía basada en datos para identificar la solución y/o eliminar los obstáculos.

También se necesita la información correspondiente de los hombres interesados para entender la (des)alineación, así como conversaciones con las partes interesadas en las distintas etapas del automovilismo y con los aficionados para entender las barreras reales y percibidas para construir un clima de cambio.