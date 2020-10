Kubica no será el último piloto con discapacidad en F

Nathalie McGloin es una mujer con discapacidad que compite en igualdad de condiciones contra hombres sin discapacidades. Cuando era adolescente se rompió la columna vertebral como pasajera en un accidente de tráfico, y ahora el coche le ha dado un nuevo propósito.

Sin embargo, su influencia en el automovilismo internacional es mucho mayor que su propia carrera como piloto; Nathalie es presidenta de la Comisión de Personas con Discapacidad y Accesibilidad de la FIA, encargada de lograr que más personas con discapacidad se involucren en el deporte a todos los niveles.

En los últimos años hemos visto grandes ejemplos como Alex Zanardi, Isidre Esteve, Billy Monger, Robert Kubica, Nic Hamilton (hermano de Lewis) y el héroe de Le Mans, Frederic Sausset, superando enormes obstáculos para competir.

En la última entrevista de #ThinkingForward, McGloin explica su visión clara: que si un niño con discapacidad puede ver un gran Premio de F1 y decir: "Quiero hacerlo algún día", sea posible.

Nathalie McGloin, FIA Disabilty and Accessibility Commission, Alex Zanardi, BMW M8 GTE

Pregunta: Natalie, es usted la viva encarnación del desafiante espíritu del automovilismo, pero en mi opinión también una prueba de que nuestro deporte es verdaderamente único. Porque una vez que estás en el coche con un casco puesto, no hay forma de saber desde el exterior si es un hombre o una mujer, sin discapacidad o con ella, y ningún otro deporte puede decir eso. ¿Cómo de empoderador es eso para usted y para su misión de lograr que más personas con discapacidad entren en el mundo de las carreras?

Sí, como dices, el automovilismo es el único deporte del mundo donde no existe una subcategoría para pilotos con discapacidad. Esa ambigüedad de dejar mi discapacidad en boxes, si se quiere, cuando estoy en un coche de carreras, es la razón por la que me enamoré del deporte. Es la razón por la que me da tanto. Muchos pilotos con discapacidad te dirán lo mismo; tener el control de algo tan poderoso, un coche de carreras, en un circuito de carreras, compitiendo junto a hombres en general totalmente sanos es enorme. Lo describo como libertad; soy libre de hacer lo que pueda en ese coche, lo mejor que pueda y que me deje mi valentía y mi talento. Mi discapacidad es completamente irrelevante. Y la razón por la que trabajo tanto para intentar hacer que el automovilismo sea más accesible es porque quiero que la gente experimente lo que me encanta del automovilismo.

Nathalie McGloin, Comisión de la FIA de personas con discapacidad

P: Ha hablado con elocuencia sobre la sensación de conducir un coche. En su caso, fue un coche lo que le quitó mucho en un accidente de tráfico, pero también es un coche que le brinda la oportunidad de hacer esto. ¿Cómo te sientes con esa dinámica?

Sí, es un conflicto extraño, supongo. Realmente no asocio el episodio en el que me rompí el cuello en un coche de carretera con el hecho de correr en un circuito, simplemente porque yo iba de pasajera, no conduciendo. No tenía carnet de conducir cuando sufrimos ese accidente. Entonces, creo que la falta de control al ser una pasajera y romperme el cuello respecto a tener el control de un coche en un circuito de carreras, no lo comparo. Sin movilidad del pecho para abajo y quedándome tetrapléjica, me quitaron muchas cosas. Pero descubrí que 16 años después de eso, cuando competí en mi primera carrera, me devolvían mucho de lo que me había perdido en la vida. Y principalmente ese sentimiento de la mejor manera que lo puedo describir es como montar en bicicleta sin manos cuando eres un niño. Es esa capacidad de no preocuparte por nada y solo vivir el momento. Y las carreras me dan eso; tengo el control total de los coches que conduzco. Tengo el control al límite. La confianza, aceptar mi lesión, la sensación de ser aceptado... Me devolvió tanto que siempre estaré agradecida. Lo aprovecho mucho cada vez que me siento en un coche de carreras.

Nathalie McGloin, Porsche Cayman S

Jean Todt, el presidente de la FIA, la nombró presidenta de la Comisión de Personas con Discapacidad y Accesibilidad de la FIA en 2017. ¿Qué implica ese cargo y qué avances ha logrado hasta ahora?

Jean me dejó muy claro cuando me ofreció el puesto que no era un gesto simbólico por cumplir, realmente quería hacer algún progreso en el deporte para personas con discapacidad. Hasta ahora hemos hecho mucho, pero obviamente hay mucho más por hacer. El primer año, nos centramos en lograr la legislación para que las personas con discapacidad reciban licencias para correr. Aunque había algo en el Código Deportivo Internacional para facilitar la participación de personas con discapacidad, había sido redactado hace años, adaptado para pilotos concretos. Podía ver cláusulas que eran específicamente para permitir a Alex Zanardi competir después de su accidente. Por eso, introdujimos una legislación moderna que permite a las personas con discapacidad competir sin comprometer la seguridad. Además de buscar formas en las que podamos animar a más personas a participar en el deporte, por ejemplo, a través de las subvenciones para pilotos con discapacidad, que brindan a las personas con discapacidad que compiten en clubes, acceso al más alto nivel de equipamiento de seguridad porque queríamos asegurarnos de demostrar que las carreras para gente con discapacidad son carreras seguras. Se creó un Certificado de Adaptaciones, porque aunque se aceptaban coches con adaptaciones en las competiciones, había un área gris: los coches homologados por haber sido adaptados corrían fuera de la categoría para la que querían correr, por lo que entraban en una categoría separada. Ese no es el objetivo de la gente con discapacidad en las carreras, todos queremos correr al mismo nivel. Se implementó el certificado de adaptaciones, por lo que los competidores con discapacidad ahora pueden competir en la categoría a la que están destinados.

Nathalie McGloin, Porsche Cayman S

Hemos visto que pilotos como Billy Monger pueden tener un accidente, como el que sufrió en F4, y volver a un nivel TOP en F3 y ganar, lo que no podría suceder en ningún otro deporte. Si eres un jugador de rugby, puedes jugar al rugby en silla de ruedas después de un accidente, pero no se parece en nada a jugar el Seis Naciones. Nuestro deporte también es único en ese sentido...

Sí, aunque antes de la Comisión, este entorno sí existía, no estaba este nivel. Era casi como si las carreras de personas con discapacidad fueran ignoradas un poco. Las competiciones sabían que era lo correcto, pero realmente no sabían cuál era la legislación o cuál era su posición en materia de seguros. La Comisión ha permitido que se alce la voz sobre eso. La puerta siempre ha estado entreabierta. Ahora está completamente abierta. La siguiente etapa es mostrar a las personas que tienen discapacidades y la ambición de ganarse un puesto en el automovilismo -ya sea como piloto, voluntario o comisario, miembro de un equipo- que podemos ayudar a mostrarles el camino correcto.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 saluda a Nathalie McGloin en el podio

¿Y qué ha hecho tu trabajo y el de gente como Zanardi, Billy Monger, Nic Hamilton y Robert Kubica para animar a las personas con discapacidad a competir en el automovilismo?

Una de las cosas más importantes, por lo que siempre estaré agradecida a David Richards, presidente de Motorsport UK, y a Jean Todt, fue permitirme entregarle el trofeo a Kimi Raikkonen en el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone 2018 [y darle la mano a Lewis Hamilton, como en la foto]. La visibilidad de la F1 consiguió una mayor interacción de las personas con discapacidad que aún no estaban involucradas en el deporte, los hizo buscar la página web de la FIA y la legislación sobre deportes de motor para gente con discapacidad, los hizo mirar mi perfil, el perfil de Billy, el de Alex y pensar, 'Hay un camino para mí, me gustaría saber más sobre esto'. La Comisión ahora tiene su propia cuenta de Instagram y los pilotos con discapacidad se han puesto en contacto con la Comisión, han contado su historia y luego se han comunicado con otras personas con discapacidad, mostrándoles lo que es posible en el automovilismo. Y están comenzando a hacer consultas sobre lo que hay disponible para ellos en sus propios países.

#84 SRT41 by Oak Racing Morgan - Nissan: Frédéric Sausset, Christophe Tinseau, Jean-Bernard Bouvet

Hasta ahora hemos hablado principalmente de personas que han quedado con alguna discapacidad por algún tipo de accidente. Pero, obviamente, hay que tener en cuenta a personas que tienen una discapacidad de una etapa anterior de su vida. ¿Cree que la exitosa participación de Frederic Sausset en las 24 horas de Le Mans 2016 es el mayor logro de un piloto con discapacidad?

Fue un logro increíble. Pero creo que los pilotos con discapacidad están logrando muchas cosas increíbles.. Lo que hizo Frederic fue notable, especialmente en términos de su falta de experiencia en el automovilismo antes de Le Mans. Sí, la visibilidad fue enorme. Pero pienso igualmente que hay gente como Nicholas Hamilton, que nació con parálisis cerebral y pilotó a un nivel muy alto en el Campeonato Británico de Turismos, y también con no adaptado. Su visibilidad en el deporte me ayuda con mi visión para la Comisión: que dentro de muchos años, los niños con discapacitados que vean la Fórmula 1 y tengan la ambición de convertirse en pilotos de carreras, puedan hacerlo realidad. Espero que el trabajo de mi Comisión haya llegado tan lejos, que eso sea realmente factible. Por el momento, desgraciadamente los niños con discapacidad no miran los deportes de motor y piensan que es algo para ellos, porque hay muy pocas personas con discapacidad compitiendo a la vista del público. Si no ven a alguien que se parezca a ellos, la ambición de lograrlo no estará entre sus objetivos. Entonces, Fred Sausset, Nicholas Hamilton, otros pilotos que son de perfil más bajo, pero que hacen cosas increíbles, si comenzamos a gritar por todas estas personas, el mensaje se difundirá más rápidamente. Entonces mi ambición y mi visión para la comisión se harán realidad.

Nathalie McGloin y Jean Todt, Presidente de la FIA

Mencionaste que el automovilismo no tiene el equivalente de los Juegos Paralímpicos, porque puedes competir por igual. Pero, ¿existe el deseo, un poco como las W Series, de crear para el automovilismo con discapacidad su propia categoría para desarrollar más talentos?

Creo que cosas como las W Series son fantásticas para la inclusión en el deporte en términos de mujeres, y no veo ninguna razón por la que los pilotos con discapacidad no puedan hacer lo mismo. Lo que realmente me gustaría hacer es algo como lo que hizo la Comisión de Mujeres en el automovilismo con la iniciativa Girls on Track. En otras palabras, llegar a los pilotos jóvenes con discapacidad y mostrar en diferentes ciudades del mundo lo que pueden hacer, y tener una competición en la que los dos primeros pasen a correr en Le Mans en una carrera de karts de 24 horas, por ejemplo. No veo eso como algo que vaya en contra de la naturaleza inclusiva del motorsport. Porque creo que, al igual que las W Series, cuanto más visibilidad tengamos de las mujeres y de los pilotos con discapacidad, más crecerá la diversidad.

Nic Hamilton, Motorbase Performance Ford Focus

Ha habido un cambio real hacia el automovilismo que necesita tener un sentido de propósito más amplio que solo la competición y el entretenimiento. ¿Pero crees que el automovilismo es realmente creíble como plataforma para buenas causas? Están todas las cosas positivas de las que hemos estado hablando. Pero también hay un lado negativo en la forma en que parte del público lo percibe. Entonces, ¿qué importancia tiene la credibilidad para su futuro como plataforma para buenas causas?

Creo que el automovilismo es una plataforma creíble para promover especialmente los temas EDI (igualdad, diversidad e inclusión) que las empresas están promoviendo en este momento. Por la inclusividad de nuestro deporte, porque no discriminamos; hombres y mujeres compiten juntos, pilotos con discapacidad y pilotos sin ella juntos, creo que tenemos un papel casi más importante que desempeñar para las personas con discapacidad, mostrándole a la sociedad que se nos valora de la misma manera que a las personas sin discapacidades. Porque hay muchas sociedades que tal vez no sean tan proactivas con la legislación sobre discriminación por discapacidad. Siento que podemos tener un impacto social simplemente compitiendo en igualdad de condiciones. Tenemos un papel más importante que desempeñar que simplemente facilitar la participación de gente con discapacidad en el automovilismo.

Beitske Visser, Jamie Chadwick y Alice Powell celebran con trofeos en el podio

Y finalmente, Natalie, y solo un tema más amplio, ¿qué siente sobre el progreso de las mujeres en el automovilismo? Ha habido una serie de iniciativas; Girls on Track, Dare to be Different, las W Series de las que hemos hablado, ¿están marcando la diferencia? ¿Y cómo lo ve el futuro?

Creo que se ve muy positivo. Creo que las W Series han sido fundamentales en ese cambio. Todo lo que necesita un cambio proviene de una generación más joven. Ahí es donde el cambio ocurrirá efectivamente, que sea permanente en el futuro. La generación más joven necesita ver a personas como ellos haciéndolo. El programa Girls on Track es absolutamente fantástico, hace que las jóvenes piensen en ciencia y tecnología, piensen en roles de ingeniería, piensen en karting, eso es genial, pero fuera de esa plataforma no había nada que las animara. Ahora por televisión pueden ver las W Series, pueden ver mujeres como ellas compitiendo en monoplazas. Lo que también hizo fue demostrar que esas pilotos, en términos de tiempos de vuelta y capacidad de conducción, no son mujeres, sino que solo son pilotos de carreras muy rápidos que además son mujeres. Cuanto más se unan las ideas con la promoción de la diversidad, ya sean mujeres, gente con discapacidad o minorías étnicas dentro del automovilismo, más éxito tendrán a largo plazo.