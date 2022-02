Noruega gana la Copa de Naciones de la Race of Champions La representación de Noruega gana la Copa de Naciones de la Race of Champions con Petter y Oliver Solberg. El equipo latinoamericano no llegó a cuartos de final.

Por: Fabien Gaillard Traducido por: Luis Ramírez Cargar reproductor de audio Antes del comienzo de la Race of Champion 2022 sobre nieve y hielo en Suecia, las condiciones meteorológicas jugaron una mala pasada a los organizadores. Tras una jornada muy fría el viernes, por la noche bajaron las temperaturas, lo que provocó la subida del agua y la inundación de la parte del circuito que debía pasar por el Mar Báltico. Por ello, el recorrido se modificó a toda prisa para utilizar sólo el tramo de la playa. Eliminatorios El acceso a los primeros cuartos de final se decidió en el primer duelo eliminatorio entre Estados Unidos y el equipo latinoamericano. El ganador del ROC 2019, Benito Guerra, se impuso en la primera ronda, disputada con el Polaris (un pequeño buggy) contra la leyenda de NASCAR Jimmie Johnson. En la segunda manga, con los Super Car Lites, Colton Herta ganó por tres segundos sobre Helio Castroneves. En el caso del Porsche Cayman, Johnson se impuso a Castroneves, mientras que Guerra ganó en la carrera final a Herta, antes de estrellar su Porsche contra la nieve. Pero la ventaja de tiempo en los cuatro heats previos permitió al Team USA pasar a los cuartos de final. En la segunda eliminatoria, Sebastian Vettel (Alemania) y Lucas Blakeley se enfrentaron en los coches RX2e, y el piloto de All Stars eROC (formado por simracers) ganó por 0.080 segundos. En los mismos coches, Mick Schumacher derrotó a Jarno Opmeer y dio a los defensores del título la oportunidad de pasar a cuartos de final. En el Polaris, Vettel ganó por medio segundo sobre Opmeer y todo se decidió en la última carrera con el mismo coche. Una vez más, Blakeley derrotó a un piloto de F1, a Schumacher, por un amplio margen, pero Alemania se clasificó para los cuartos de final por un pelo. Estados Unidos (t) 2-2 América Latina Alemania (t) 2-2 All Stars eROC Cuartos de final El primer duelo de cuartos de final fue entre Finlandia y Gran Bretaña. Emma Kimiläinen, que sustituyó a Valtteri Bottas con poca antelación, fue superada por 4,7 segundos por David Coulthard en el RX2e. En el segundo encuentro, con los buggies, Jamie Chadwick también se impuso a Mika Häkkinen por 2,8 segundos. Las dos mujeres se volvieron a encontrar en la tercera manga, en la que Chadwick perdió terreno en las primeras curvas con un Porsche difícil de manejar que se curtió en la nieve. De este modo, Finlandia se situó con un 2-1 antes de la última y decisiva carrera entre Häkkinen y Coulthard, que se decantó a favor del finlandés. Él y Kimiläinen pasaron así a los cuartos de final. El segundo cotejo de cuartos de final fue la eliminatoria entre Estados Unidos y Alemania. Johnson se impuso a Vettel, ya que el alemán falló en su salida. En la siguiente manga, Schumacher venció a Herta por menos de un segundo. Mick continuó su camino hacia la victoria al ganar el tercer duelo por tres décimas sobre Johnson. Una vez más, la eliminatoria fue decisiva: Herta se impuso por dos décimas y clasificó al Team Estados Unidos a la siguiente ronda al derrotar a Vettel. Francia y el equipo nórdico se enfrentaron en el tercer duelo. El primer encuentro puso cara a cara a Johan Kristoffersson con Sébastien Loeb, y el sueco ganó la carrera en esta pista más parecida al RX. Justo después, Tom Kristensen ganó por dos décimas a Didier Auriol, que no estaba muy bien preparado pero que se defendió bien a pesar de todo. No fue una sorpresa que Kristoffersson ganara el duelo entre Auriol y Kristoffersson y eliminara a Francia. El galo estuvo a punto de saltar el banco de nieve y caer en la parte inundada de la pista. En aras del honor, al volante del temible y resbaladizo Porsche, Loeb salvó el día frente a Kristensen. El último duelo de esta ronda fue escandinavo, entre los ganadores regionales, Suecia y Noruega. Petter Solberg ganó por poco (0.101s) a Mattias Ekström. Tras el padre, apareció el hijo, Oliver Solberg, que se impuso a Timmy Hansen dando el relevo al equipo familiar. En el tercer duelo, Ekstrôm se vengó de un Solberg y superó a Oliver por dos décimas y dio una oportunidad a su equipo que no fue aprovechada por Hansen, que tocó varias veces los bancos de nieve, antes de cometer un error poco antes de la línea de meta. Estados Unidos (t) 2-2 Alemania Finlandia (t) 2-2 Gran Bretaña Nórdico 3-1 Francia Suecia 1-3 Noruega Semifinales Estados Unidos y Finlandia abrieron las semifinales. Johnson venció a Kimiläinen por más de cinco segundos en el primer duelo. La siguiente carrera fue mucho más reñida, con Häkkinen superando a Herta por seis décimas de segundo para dejar con una clara ventaja de tiempo al equipo norteamericano. Häkkinen-Johnson fue el tercer duelo de la mitad, pero rápidamente se decantó a favor del estadounidense cuando el finlandés se estrelló casi en el mismo lugar donde Auriol se había retirado antes. Herta selló la final estadounidense con una victoria sobre Kimiläinen. En la segunda semifinal, Kristoffersson continuó su impulso al superar a Petter Solberg por un segundo, mientras que Oliver ganó por tres segundos a Kristensen. En la tercera manga se enfrentaron los dos ganadores en los Porsches, y en condiciones difíciles, Oliver Solberg se impuso a Kristoffersson. En la última carrera, Petter Solberg cometió un error bastante grande al chocar con un muro de nieve; esto le dio la victoria a Kristensen pero, en el global, Noruega conservó el liderato y pasó a la final. Estados Unidos 3-1 Finlandia Nórdico 2-2 (t) Noruega Final Johnson y Petter Solberg se enfrentaron en el primer duelo, pero la acción en pista resultó efímera ya que el piloto de la IndyCar fue víctima de un problema técnico desde los primeros metros que le inmovilizaron. Obviamente, el noruego ganó sin problemas con un paso de cámara lenta. Los jóvenes pilotos se enfrentaron en la segunda ronda de la final, con Herta contra O. Solberg. El estadounidense tuvo una salida más complicada y chocó un costado a la salida de la última horquilla, lo que le hizo perder 1.7 segundos al llegar a la meta. En el tercer duelo, Oliver Solberg volvió a ponerse al volante del Porsche, con un acompañante de lujo en la persona de Vettel, y compitió contra Johnson. En estas condiciones particulares con un estilo de conducción muy específico, el estadounidense se llevó una bonita victoria con 1,6 segundos de avance. El Super Car Lites fue el coche para el cuarto enfrentamiento de la final entre Herta y Petter Solberg. En estas condiciones, la ventaja fue del noruego, especialmente cuando Herta cometió un error en la primera horquilla y se queda atrapado en un muro de nieve durante un rato para permitir el triunfo de la representación noruega. También lee: Guerra llega a defender a Suecia su campeonato de Race of Champions

Colton Herta reemplaza al lesionado Pastrana en la Race of Champions
J. Johnson 0-1 P. Solberg
C. Herta 0-2 O. Solberg
J. Johnson 1-2 O. Solberg
C. Herta 1-3 P. Solberg