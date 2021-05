Conoce a Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo que apunta a la F1

Nacido y criado en Miami, el padre de Sebastián es Juan Pablo Montoya, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis y de siete grandes premios. Como es lógico, se metió en el mundo de las carreras a muy temprana edad, aunque la Fórmula 1 no siempre fue su sueño.

“Siendo sincero, cuando era pequeño me gustaba mucho el motocross, porque mi tío corría en enduro en Colombia y era oficial de KTM", explicó Sebastián Montoya, de 16 años, a Motorsport.com.

"Me gustaba, pero luego, cuando tenía siete años, hice mi primera carrera de karting, y a partir de ahí, el karting se impuso. Obviamente, cuando vas a las carreras de karting, algunas personas te ven como el hijo de Montoya, y eso es importante".

Photo by: Prema Powerteam

Montoya Jr ha participado en muchas competiciones de karting. Incondicional del Florida Winter Tour, también participó en las WSK Super Master Series y en el Mundial de Karting CIK-FIA, lo que le obligó a hacer muchos viajes de un lado a otro del Atlántico y repercutió en su formación.

"El año pasado no fue tan malo porque pude quedarme en Europa con la COVID", comentó el colombiano. "Sobre todo en el karting volaba mucho, y con el colegio, papá me cambió de la educación normal a la online. Para las carreras fue mucho más fácil, porque en mi último año de colegio, ¡falté más de 100 días! El colegio nunca fue un problema, era mucho trabajo, pero estaba bien".

Finalmente, Montoya debutó el año pasado en monoplazas con el potente equipo Prema Powerteam, disputando la temporada de la F4 Italiana, donde terminó en la 11ª posición en la clasificación, así como algunas carreras de la ADAC F4. Su programa para 2021 será bastante similar.

Photo by: Cody Schindel

"Terminé bastante contento al final del año", dijo. "Podríamos haberlo hecho un poco mejor aquí y allá. Siempre tuve la velocidad, solo pequeños errores aquí y allá que cometía como novato. Creo que en general fue bastante bien y que este año va a ser mucho mejor".

Aunque Montoya no pudo conseguir ni un solo podio el año pasado, sus compañeros de equipo y debutantes Gabriele Mini, Dino Beganovic y Gabriel Bortoleto tuvieron más éxito, consiguiendo ser primero, tercero y quinto, respectivamente, en el campeonato italiano de F4, pero su falta de experiencia no les puso las cosas fáciles.

"Fue bastante difícil al principio, porque ninguno de nosotros tenía ni idea de lo que estábamos haciendo, así que fue un poco, simplemente, como adivinar…”, sonrió Montoya. "En los test de pretemporada, la peor vuelta que hacíamos, la peor posible, era siempre la más rápida. Cada vez que intentábamos ir más rápido, íbamos más despacio, y no entendíamos por qué. Una vuelta en la que pensabas 'oh Dios mío, esta vuelta es terrible, estoy a tres segundos', esa era la vuelta con la que estábamos en la primera posición, y en una vuelta en la que empezabas a pensar, 'wow, fue una mega vuelta', estabas a tres segundos y medio”.

Photo by: Sutton Images

"Así que fue un poco duro, especialmente durante el año. Ya éramos competitivos. Por ejemplo, [Gabriel] Bortoleto era muy fuerte en mojado, y [Gabriele] Mini era muy consistente semana tras semana, así que solo había que aprender de ellos y tratar de mejorar".

Como es lógico, Montoya tiene un objetivo claro para esta temporada: el título. "Todo lo que se nos escapó el año pasado, creo que es lo que vamos a conseguir. Todo lo que no hice el año pasado, lo haré este. El año pasado teníamos claramente el ritmo. Creo que en 21 carreras del campeonato italiano y seis del alemán, hice una vuelta rápida [en ambos]. No fue tan mal. La velocidad siempre estuvo ahí, solo que siempre me costaba un poco en la clasificación y me faltaba experiencia como debutante, pero creo que este año va a ser mucho mejor. Hemos dado un montón de pasos adelante durante los entrenamientos de pretemporada”.

"Lo que buscamos es el título, pero también aprender a ser consistentes. Sí, básicamente el título. Se corre para ganar. Si no corres para ganar un campeonato o carreras, entonces no estás en el deporte correcto".

Photo by: Cody Schindel

En cuanto a su futuro, Sebastián Montoya tiene el mismo sueño que muchos jóvenes pilotos. "Siempre he querido correr en la Fórmula 1", dijo el corredor sudamericano, que ya ha estado en contacto con algunos programas de jóvenes pilotos de la F1, aunque no quiso dar más detalles.

"Hubo un momento de mi vida en el que quise correr en IndyCar porque pensaba que las carreras eran mejores, ya que la Fórmula 1 era solo el mejor equipo, el segundo mejor equipo y así sucesivamente”.

"Sí, el objetivo principal es la Fórmula 1, pero no soy de la clase (de piloto) que dice que solo quiere correr en la F1. Si tuviera la oportunidad de correr en Le Mans, IndyCar, o probar algo diferente como rallycross o NASCAR, estaría abierto a ello. Mientras corra, sea competitivo y pueda ganar, ya sea en la Fórmula 1, en el WEC o en lo que sea, el objetivo es ganar".

Photo by: Cody Schindel

Mientras, Montoya conduce un coche de F1... en su simulador, para preparar la próxima temporada. "Los circuitos, algunos son bastante similares. El único problema es que el F1 es mejor: más potencia, más carga aerodinámica... Así que normalmente, cuando usamos el F1 2020 y quiero trabajar en mi conducción y en las carreras, intento hacerlo con el coche de F2, porque es difícil de conducir. Pero es un coche divertido".

También le gusta mucho uno de los principales títulos de Motorsport Games: "Una vez fui a Motorsport.com en Miami, me dieron el NASCAR Heat 5, y estuve jugando durante unas ocho horas seguidas. No dormí mucho esa noche, ¡pero fue súper divertido!". Y a veces juega con su padre en los simuladores AIS.

"Una vez, en una de las carreras, por ejemplo en Spa, estábamos corriendo con el Sauber C9. Cometió un error en Blanchimont, intenté pasarlo, nos tocamos en la última chicana, nos tocamos en la primera curva, y después de Eau Rouge, intenté tomar un poco de rebufo para pasarlo, y cuando llegamos a la frenada de la chicana, me dio por detrás. Tuve que mantener mi paz interior, estar muy, muy tranquilo. En cuanto me enteré de quién era, me enfadé mucho, muchísimo. Pero sí, corremos juntos. Todavía me gana a veces".

Photo by: Eric Gilbert