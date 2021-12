Todt habló sobre la ausencia de Mercedes en la gala de la FIA

Después de toda la polémica que hubo en las últimas vueltas del Gran Premio de Abu Dhabi, Lewis Hamilton y su jefe, Toto Wolff, se negaron a asistir al evento anual de entrega de premios de la FIA.

La ausencia de Hamilton como subcampeón del mundial de Fórmula 1 2021, es una clara violación de las regulaciones deportivas de la F1 y eso podría desencadenar en una posible sanción de la FIA al siete veces campeón del mundo.

Pero si bien el malestar de Mercedes por todo lo sucedido en Abu Dhabi ha sido el principal tema de conversación antes de la Gala de entrega de premios, Todt insistió en que no quería que el evento se arruinase por ese hecho.

El presidente de la FIA reconoció que todos deberían centrarse en celebrar el éxito del título mundial de Max Verstappen, quien recogerá su primer trofeo de pilotos de Fórmula 1 esta misma noche.

Cuando se le preguntó por sus sentimientos sobre la ausencia de Hamilton y Wolff, Todt dijo: "Creo que esta noche deberíamos estar de celebración, en vez de entrar en cualquier tipo de polémica. Ahora eso tiene sentido. ¿Qué ganaríamos?".

"Creo que, en cierto modo, lo lamento, porque Mercedes debería haber tenido mucha más atención, ya que ser ocho veces campeón del mundo de constructores es algo único".

"Pero este joven [Verstappen] ha hecho un trabajo sobresaliente, y eso es en lo que deberíamos centrarnos ahora, en lugar de decir ¿vamos a castigar a Hamilton porque no viene?".

"Lo extrañaremos", añadió Todt. "Lewis es un campeón excepcional, nunca se equivoca. Ha sido una combinación increíble, probablemente el mejor coche, el mejor equipo y él que nunca comete un error. Esta vez simplemente Max ganó 10 carreras y deberíamos darle su reconocimiento".

Todt dejará su cargo como presidente de la FIA el viernes, pero antes de su salida ha confirmado una investigación para analizar al detalle todo lo sucedido en el Gran Premio de Abu Dhabi, y ver qué cambios de reglas se pueden hacer en el futuro para garantizar que no se repita.

"¿Somos perfectos? No", dijo Todt. "Y es por eso que he propuesto hacer una revisión completa para ver qué se necesita mejorar, a la luz de lo que ha pasado. Pero no solo centrándonos en esta carrera, sino en lo que ha sucedido a lo largo del año".

"¿Nos negamos si podemos mejorar? No deberíamos. Necesitamos ser perfeccionistas y, en cierto modo, la F1 es el resultado de la perfección. Ya sabes, un gran piloto no es suficiente o un gran coche tampoco es suficiente. Así que todo tiene que combinarse para tener éxito".

Por último, Jean Todt reconoció que Verstappen había recibido finalmente lo que merecía: "Creo que obtiene lo que se merece. Hizo una gran temporada. Es humano, ya sabes, centrarnos solo en la última vuelta... Es cierto que tuvo mucha suerte ahí, pero deberías ver toda la temporada. ¿Tuvo suerte en Silverstone? ¿Tuvo suerte en Azerbaiyán? ¿Tuvo suerte en Budapest? No creo, ya sabes".

The Safety Car Lewis Hamilton, Mercedes W12, Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images