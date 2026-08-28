Ucrania presenta una queja ante la FIA tras el levantamiento de la prohibición a Rusia

Ucrania ha presentado una queja formal ante el comité de ética de la FIA tras el levantamiento de la prohibición a los competidores rusos en el automovilismo internacional.

La Federación Ucraniana de Automovilismo (FAU) solicitó el jueves una investigación urgente sobre la Federación Rusa de Automovilismo (RAF), al considerar que está incumpliendo las normas de la FIA relativas a las autoridades deportivas nacionales.

La FAU alegó que la RAF ha abierto y opera oficinas en Crimea, Sebastopol y las regiones de Donetsk y Zaporiyia, territorios que son reconocidos como parte de Ucrania por las Naciones Unidas.

En su queja señaló la infracción del "Artículo 3.3 de los Estatutos de la FIA y del Artículo 1.4.1 del Código Deportivo Internacional, ambos establecen que solo una ASN [organismo nacional] puede ser reconocida por país, con autoridad que se extiende sobre todo el territorio nacional de ese país." Por lo tanto, la FAU sostiene que, al operar en territorio ucraniano, la federación rusa está infringiendo las normas de la FIA.

La queja también destaca que los líderes de la RAF – incluido el presidente Boris Rotenberg – están bajo sanciones internacionales de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea por la agresión contra Ucrania.

La FAU ha solicitado una investigación inmediata y que la RAF cierre sus oficinas.

The Russian flag Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Esto es una clara infracción de los Estatutos de la FIA por parte de la Federación Automovilística Rusa, que, como organización miembro de la FIA, está obligada a cumplirlos," dijo Oleksandr Feldman, presidente de la FAU. "Instamos al presidente de la FIA a tomar medidas urgentes para que se cierren estas oficinas y para que la Federación Automovilística Rusa sea sancionada por sus acciones."

Previamente este mes, la FIA revocó sus restricciones a los pilotos rusos y bielorrusos, que ahora pueden competir bajo su bandera nacional, después de que se les hubiera denegado previamente tras el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

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Los cambios no se extienden a la celebración de eventos internacionales en Rusia o Bielorrusia, y estos siguen formando parte de las restricciones. La FIA canceló su contrato para el Gran Premio de Rusia en 2022, que iba a ser la última carrera para el Sochi Autodrom, ya que estaba previsto que el circuito Igora Drive lo sustituyera en 2023.

En ese periodo, los pilotos rusos han tendido a cambiarse a un organismo nacional diferente para seguir compitiendo: Robert Shwartzman corrió bajo bandera israelí, mientras que pilotos como Daniil Kvyat y Nikita Bedrin tienen licencias de competición italianas. Kazajistán y Kirguistán también han sido representados por pilotos rusos en las categorías junior.