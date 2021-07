El presentador Will Buxton se une a Motorsport.tv

Londres, 21 de julio de 2021.– El presentador de TV e influencer del motor Will Buxton, conocido en todo el mundo por su trabajo en el paddock de la Fórmula 1 durante los últimos 20 años y personaje clave en al serie de Netflix Drive to Survive, estrena hoy un programa semanal exclusivo en la plataforma de streaming de Motorsport.tv: This Week with Will Buxton [Esta semana con Will Buxton].

Tras el éxito del canal de YouTube de Buxton y el programa de noticias semanales, logrando tener casi un cuarto de millón de horas visualizadas y más de dos millones de visitas en sus primeros seis meses, This Week with Will Buxton os llevará detrás de las noticias de todo el mundo del motor. Con el espectador como punto central del programa, Buxton dará respuestas a preguntas que los fans le hayan preguntado en debates en directo con invitados en el estudio de Motorsport.tv Live o a través de entrevistas en profundidad con personajes clave de la actualidad. Para hacer el programa más inmersivo para los aficionados, estos podrán enviar sus propias grabaciones.

Los aficionados podrán ver la serie de 20 capítulos en Motorsport.tv a través de la web o de la APP que se puede descargar para dispositivos Apple, Android, Fire TV, Roku, y Chromecast. Los fragmentos clavel del programa saldrán en las web de Motorsport.com y Autosport.com.

Fichado por el presidente de Motorsport Network y ex presentador de F1, James Allen, Buxton se une a la plantilla creciente de talentos de Motorsport.tv junto al recientemente anunciado Juan Pablo Montoya, ex piloto de F1, cuyos comentarios en el canal de noticias de Motorsport.tv ya son unos de los favoritos de los aficionados.

Tras dos décadas en el mundo del motor, tanto en prensa como en televisión, Buxton se ha convertido en una de las caras y voces más reconocidas del mundo del motor. Comenzó en 2001 como periodista, antes de pasar a la radiodifusión como voz oficial de la GP2 (ahora conocida como F2). Sus apasionadas y bien informadas retransmisiones le llevaron a ser contratado como reportero en directo para la cobertura televisiva de la F1 en Estados Unidos, primero con Speed Channel y luego durante muchos años con NBC Sports. En los últimos años, Buxton ha sido una presencia habitual en la producción digital de la F1, así como uno de los personajes clave en la serie documental de Netflix, Drive to Survive.

Con una base de fans firmemente establecida, This Week with Will Buxton irá destinado a aquellos que ya ven el canal de YouTube y además llevará el programa a toda una nueva base de fans entre los 61 millones de audiencia de Motorsport Network. El productor ejecutivo de Motorsport.tv Live es Jason Swales, que ya produjo el trabajo de Will en NBC Sports y en F1 Show.

El primer episodio deThis Week with Will Buxton se estrena este miércoles en Motorsport.tv

Will Buxton añadió: "De pequeño, Autosport era mi biblia. Fue lo que me hizo querer ser periodista y durante los años he estado enormemente orgulloso de ver mi trabajo y mis palabras ahí. James Allen y yo nos conocemos desde hace años, por lo que cuando me llamó y me dijo si estaría interesado en hacer algo con él y Motorsport.tv y ser parte de la gran familia de Motorsport Network, no me costó nada en absoluto decir sí. Poder llevar el pequeño concepto que creé para mi canal de YouTube durante los meses de confinamiento y desarrollarlo con James y el increíble equipo de Motorsport Network en un programa a pantalla completa es la guinda del pastel. No puedo esperar a empezar con This Week en Motorsport.tv".

Simon Danker, CEO de Motorsport.tv, dijo: "La pasión de Will y su experiencia en el automovilismo deportivo, así como el éxito de su canal de YouTube, le hacen la persona perfecta para la gran apuesta de Motorsport.tv. This Week with Will Buxton dará a los aficionados una visión en profundidad de las últimas historias del mundo de las carreras y entrevistas exclusivas con personajes relevantes del motor. Estamos especialmente emocionados de que los fans puedan desempeñar un papel principal en nuestro nuevo programa".