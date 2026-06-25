24 Horas de Spa 2026: lista completa de inscriptos
Consulta la lista completa de inscriptos para la 79ª edición de las 24 Horas de Spa, que se celebrará los días 27 y 28 de junio de 2026 en el Circuit de Spa-Francorchamps.
|#
|equipo
|pilotos
|Coche
|Clase
|0
|Johor Motorsports Racing JMR
|
H.H.Prince JEFRI IBRAHIM
Prince Abu Bakar IBRAHIM
Jordan LOVE
Ben GREEN
|Corvette Z06 GT3 R
|PRO-AM
|2
|Boutsen VDS
|
Morris SCHURING
Dorian BOCCOLACCI
Alessio PICARIELLO
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|PRO
|3
|Mercedes - AMG Team Verstappen Racing
|
Dani JUNCADELLA
Chris LULHAM
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|PRO
|4
|Optimum Motorsport
|
Adam SMALLEY
Freddie TOMLINSON
Harry GEORGE
Ruben DEL SARTE
|McLaren 720S GT3 EVO
|GOLD
|5
|Optimum Motorsport
|
Salman OWEGA
Dante RAPPANGE
Guilherme OLIVEIRA
Mikey PORTER
|McLaren 720S GT3 EVO
|SILVER
|6
|GetSpeed Team Bartone Bros
|
Anthony BARTONE
Aurelien PANIS
Cesar GAZEAU
Karol BASZ
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|SILVER
|7
|Comtoyou Racing
|
Mattia DRUDI
Marco SORENSEN
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|PRO
|8
|Car Collection Motorsport
|
Nicolò ROSI
Reinhold KRAHN
Niccolò SCHIRÒ
Joel STURM
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|PRO-AM
|9
|Pure Rxcing
|
Aleksei NESOV
Enzo TRULLI
Aliaksandr MALYKHIN
Max HOFER
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|SILVER
|10
|Boutsen VDS
|
Gilles MAGNUS
Robin KNUTSSON
Alessandro GHIRETTI
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|GOLD
|11
|Comtoyou Racing
|
Marcelo TOMASONI
Aaron MUSS
Kyle MARCELLI
Felice JELMINI
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|BRONZE
|12
|GetSpeed Team Dubai
|
Gabriel RINDONE
Jarrod WABERSKI
Tom KALENDER
Mikael GRENIER
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|BRONZE
|17
|Mercedes - AMG Team GetSpeed
|
Maximilian GÖTZ
Fabian SCHILLER
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|PRO
|20
|Team Motopark
|
Levente REVESZ
Christian MANSELL
Rui ANDRADE
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|SILVER
|21
|Comtoyou Racing
|
Sébastien BAUD
Arthur DORISON
Kobe PAUWELS
Oliver SÖDERSTRÖM
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|SILVER
|22
|Schumacher CLRT
|
Ayhancan GÜVEN
Matt CAMPBELL
Frederic MAKOWIECKI
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|PRO
|23
|Team RJN
|
Wyatt BRICHACEK
Horatio FITZ-SIMON
Maxwell LYNN
Ben DÖRR
|McLaren 720S GT3 EVO
|SILVER
|24
|Steller Motorsport
|
Mikkel PEDERSEN
Lenny RIED
Antoine DOQUIN
Dennis LIND
|Corvette Z06 GT3 R
|GOLD
|25
|Sainteloc Racing
|
Ezequiel PEREZ COMPANC
Etienne CHELI
Ivan KLYMENKO
Lucas LEGERET
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|SILVER
|28
|Haas RT
|
Simon BALCAEN
Mathieu CASTELEIN
Pierre CASTELEIN
Steven PALETTE
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|PRO-AM
|30
|Team WRT
|
Ignacio MONTENEGRO
Amaury CORDEEL
Mathieu DETRY
Matisse LISMONT
|BMW M4 GT3 EVO
|SILVER
|32
|Team WRT
|
Kelvin VAN DER LINDE
Jordan PEPPER
Charles WEERTS
|BMW M4 GT3 EVO
|PRO
|33
|2Seas Motorsport
|
Jason HART
Scott NOBLE
Aaron WALKER
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|BRONZE
|34
|natural elements by Walkenhorst Motorsport
|
Jamie DAY
Christian KROGNES Henrique CHAVES
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|PRO
|35
|Walkenhorst Motorsport
|
Ethan ISCHER
Gaspard SIMON
Mateo VILLAGOMEZ
Maxime ROBIN
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|SILVER
|42
|Oman Racing by Century Motorsport
|
Calan WILLIAMS
Ahmad AL HARTHY
Pedro EBRAHIM
Javier SAGRERA
|BMW M4 GT3 EVO
|BRONZE
|44
|Greystone GT
|
Zac MEAKIN
Jayden KELLY
Tommy PINTOS
Josh RATTICAN
|McLaren 720S GT3 EVO
|SILVER
|45
|Rinaldi Racing
|
Rafael DURAN
Dylan MEDLER
Alessandro BALZAN
David PEREL
|Ferrari 296 GT3 EVO
|SILVER
|46
|Team WRT
|
Valentino ROSSI
Daniel HARPER
Max HESSE
|BMW M4 GT3 EVO
|PRO
|48
|Mercedes - AMG Team MANN-FILTER
|
Lucas AUER
Luca STOLZ
Maro ENGEL
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|PRO
|50
|AF Corse
|
Lilou WADOUX
Arthur LECLERC
Sean GELAEL
|Ferrari 296 GT3 EVO
|PRO
|51
|AF Corse
|
Alessio ROVERA
Tommaso MOSCA
Nicklas NIELSEN
|Ferrari 296 GT3 EVO
|PRO
|52
|AF Corse
|
Francesco BRASCHI
Jeff MACHIELS
Matias ZAGAZETA
Gilles STADSBADER
|Ferrari 296 GT3 EVO
|SILVER
|54
|Dinamic GT
|
Loris CABIROU
Tanart SATHIENTHIRAKUL
Francesco SIMONAZZI
Angus WHITESIDE
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|SILVER
|56
|Ecurie Ecosse Blackthorn
|
Jonathan ADAM
Romain LEROUX
Giacomo PETROBELLI
Lorcan HANAFIN
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|BRONZE
|58
|Garage 59
|
Thomas FLEMING
Louis PRETTE
Benjamin GOETHE
|McLaren 720S GT3 EVO
|GOLD
|59
|Garage 59
|
Joseph LOAKE
Dean MACDONALD
Marvin KIRCHHÖFER
|McLaren 720S GT3 EVO
|PRO
|60
|JMW Motorsport
|
Thomas KIEFER
Tim HEINEMANN
Pierre-Louis CHOVET
|Ferrari 296 GT3 EVO
|BRONZE
|63
|TGI Team by GRT
|
Franck PERERA
Maximilian PAUL
|Lamborghini Temerario GT3
|PRO
|64
|HRT Ford Racing
|
Arjun MAINI
Fabio SCHERER
Thomas DROUET
|Ford Mustang GT3 EVO
|PRO
|65
|HRT Ford Racing
|
Finn WIEBELHAUS
Max REIS
Maxime OOSTEN
Eduardo COSETENG
|Ford Mustang GT3 EVO
|SILVER
|66
|Tresor Attempto Racing
|
Mark KASTELIC
Ariel LEVI
Sebastian OGAARD
Rocco MAZZOLA
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|SILVER
|70
|AF Corse
|
Custodio TOLEDO
Peter DEMPSEY
Matthieu VAXIVIERE
Miguel MOLINA
|Ferrari 296 GT3 EVO
|PRO-AM
|71
|Selected Car Racing
|
Conrad LAURSEN
Malte EBDRUP
Simon BIRCH
Frederik SCHANDORFF
|Ferrari 296 GT3 EVO
|GOLD
|74
|Kessel Racing
|
Dustin BLATTNER
Ben TUCK
Mathys JAUBERT
Dennis MARSCHALL
|Ferrari 296 GT3 EVO
|BRONZE
|79
|Tsunami RT
|
Johannes ZELGER
Fabio BABINI
Hiroshi HAMAGUCHI
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|PRO-AM
|80
|Lionspeed GP
|
Thomas PREINING
Bastian BUUS
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|PRO
|84
|Eastalent Racing
|
Simon REICHER
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|PRO
|86
|High Class Racing
|
Kerong LI
Anders FJORDBACH
Bo YUAN
Hongli YE
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|PRO-AM
|87
|Winward Racing
|
Marvin DIENST
Rinat SALIKHOV
Daan ARROW
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|BRONZE
|88
|Tresor Attempto Racing
|
Carrie SCHREINER
Georgios KOLOVOS
Daniele DI AMATO
Sergio SETTE CAMARA
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|BRONZE
|89
|Lionspeed GP
|
Alex FONTANA
Bashar MARDINI
Patrick KOLB
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|91
|Herberth Motorsport
|
Huub van EIJNDHOVEN Mathieu JAMINET
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|93
|Ziggo Sport Tempesta Racing
|
Eddie CHEEVER
Jonathan HUI
Christopher FROGGATT
Mex JANSEN
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|96
|Rutronik Racing
|
Marco MAPELLI
Patric NIEDERHAUSER
|Lamborghini Temerario GT3
|PRO
|97
|Rutronik Racing
|
Martin RUMP
Antares AU
Michelle GATTING
Sven MÜLLER
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|98
|Rowe Racing
|
Jake DENNIS
Raffaele MARCIELLO
|BMW M4 GT3 EVO
|PRO
|99
|Tresor Attempto Racing
|
Dylan PEREIRA
Andrea FRASSINETI
Alex AKA
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|GOLD
|111
|CSA Racing
|
Jim PLA
Arthur ROUGIER
Simon GACHET
James KELL
|McLaren 720S GT3 EVO
|GOLD
|123
|Muehlner Motorsport
|
Tobias MÜLLER
Bayley HALL
Armand FUMAL
Andres LATORRE
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|177
|Grupo Prom Racing Team
|
Alfredo HERNANDEZ
Stephane TRIBAUDINI
Colin CARESANI
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|PRO-AM
|222
|2Seas Motorsport
|
Reece BARR
Charles DAWSON
Garnet PATTERSON
Kiern JEWISS
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|BRONZE
|555
|CSA Racing
|
Baptiste MOULIN
Sai SANJAY
Romain ANDRIOLO
Lorens LECERTUA
|McLaren 720S GT3 EVO
|SILVER
|700
|Comtoyou Racing
|
Xavier KNAUF
Grégory SERVAIS
Sarah BOVY
Nicolas BAERT
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|PRO-AM
|914
|Razoon - more than racing
|
Edward MCDERMOTT
Kenzie Reiss BEECROFT
Carl BENNETT
Bryce FULLWOOD
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|BRONZE
|991
|Paradine Competition
|
Leyton FOURIE
Darren LEUNG
David PITTARD
James KELLETT
|BMW M4 GT3 EVO
|BRONZE
|992
|Paradine Competition
|
Josh ROWLEDGE
Jop RAPPANGE
Christian HAHN
Ian AGUILERA
|BMW M4 GT3 EVO
|SILVER
|998
|Rowe Racing
|
Ugo DE WILDE
Tim TRAMNITZ
|BMW M4 GT3 EVO
|GOLD
|999
|GetSpeed Team PCX
|
Patrick CHARLAIX
Jordan BOISSON
Marvin KLEIN
Benjamin PAQUE
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|PRO-AM
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