Declaraciones

GT World Challenge Europe Endurance

Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1

A Ben Barnicoat se le cayó la mandíbula el jueves cuando Max Verstappen, en su regreso al Mercedes-AMG GT3, estuvo inmediatamente en ritmo

Heiko Stritzke

Publicado: 16 oct 2026, 12:50

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Ben Barnicoat admite abiertamente que debe mejorar su propio rendimiento para poder estar al nivel de sus compañeros de equipo, Max Verstappen y Chris Lulham, en la final de la temporada del GT World Challenge (GTWC) Europe en Portimao.

"Sinceramente, es exactamente igual que trabajar con cualquier otro compañero de equipo en GT. Tiene los pies en la tierra y se implica al máximo, pero además posee un talento extraordinario", comenta Barnicoat sobre su colaboración con el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1.

"No había conducido el coche desde las 24 Horas de Nürburgring y, literalmente, en su primera vuelta de ayer, uno solo puede pensar: '¡Vaya, increíble!'. Realmente no necesita mucho tiempo para ponerse a ritmo".

El piloto británico también se deshace en elogios hacia el tercer integrante del equipo: "Lo mismo ocurre con Chris. Ha tenido una temporada fantástica y, hasta ahora, está siendo muy rápido en pista. Creo que tengo que subir mi nivel para poder seguir el ritmo de ambos".

El piloto oficial de Lexus en el campeonato IMSA SportsCar fue convocado a última hora para completar el trío de pilotos al volante del Mercedes-AMG GT3 n.º 3 de Verstappen Racing en el Autódromo Internacional del Algarve.

Con el objetivo de evaluar el desgaste de los neumáticos y el equilibrio del coche de cara a la carrera principal de tres horas, que tendrá lugar el sábado por la noche, Verstappen realizó una tanda larga de 48 minutos durante la primera sesión de entrenamientos libres, el viernes por la mañana.

"Quedó bastante satisfecho", explica Barnicoat refiriéndose a las impresiones de Verstappen. "Sin duda, todavía tenemos que mejorar un poco más el coche. La conclusión hasta ahora es que, aunque tenemos un vehículo muy rápido, no resulta precisamente fácil de pilotar".

El hecho de que el Mercedes-AMG terminara en la 20.ª posición en la primera sesión de entrenamientos no preocupa en absoluto al equipo. El viernes por la mañana, varios Mercedes-AMG GT3 —incluido el vehículo de Verstappen Racing— presentaron problemas en la rápida curva final del Autódromo Internacional del Algarve; allí, debido a una irregularidad en el asfalto situada en mitad de la curva, los coches se desplazaban bruscamente e incluso llegaban a despegarse del suelo.

"Cuando tienes que completar un stint [turno de conducción] de una hora y el coche no es fácil de manejar, tarde o temprano terminas pagándolo. Esa fue la idea detrás de este stint largo: queríamos hacer que el coche fuera más manejable y prepararnos lo mejor posible para mañana, especialmente de cara a la oscuridad [al final de la carrera]", explica Barnicoat.

Más de Verstappen en el GT :

"Esta mañana hacía un poco más de fresco, lo cual se asemeja a las condiciones que nos encontraremos cuando oscurezca. Simplemente queríamos hacernos una idea clara de cuál es nuestro nivel actual". (Toda la información sobre la final del GTWC en Portimão)

Para el piloto de 29 años, esta participación en la costa del Algarve supone su regreso al volante del Mercedes-AMG GT3, coche que pilotó por última vez a principios de 2025 en la Asian Le Mans Series. Aunque cambiar su habitual Lexus RC F GT3 por el AMG requiere ciertos ajustes, el británico se siente muy a gusto en el entorno del equipo.

"No es un coche nuevo para mí; ya he pilotado el Mercedes en varias ocasiones. Aun así, estoy acostumbrado al Lexus, por lo que necesito un pequeño periodo de adaptación", comenta. "Es un coche algo diferente, pero hasta ahora todo va bastante bien. Tengo compañeros de equipo rapidísimos —lo cual es fantástico— y están haciendo un trabajo excelente. De momento, todo va sobre ruedas".

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo VIDEO: Max Verstappen choca a Pérez Companc en la FP1 del GTWC en Portimao y podría ser sancionado

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Heiko Stritzke





VIDEO: Max Verstappen choca a Pérez Companc en la FP1 del GTWC en Portimao y podría ser sancionado



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance 2 h



VIDEO: Max Verstappen choca a Pérez Companc en la FP1 del GTWC en Portimao y podría ser sancionado





Audi lamenta la oportunidad perdida en la clasificación sprint en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



6 d



Audi lamenta la oportunidad perdida en la clasificación sprint en Singapur





Ocon quiere seguir sí o sí en la F1, como titular o como reserva: "Aquí es donde pertenezco"



Fórmula 1



Fórmula 1 7 d



Ocon quiere seguir sí o sí en la F1, como titular o como reserva: "Aquí es donde pertenezco"

Más de

Max Verstappen





¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?



Fórmula 1



Fórmula 1 3 h



¿En qué se diferencia el liderazgo de Mekies en Red Bull del de Horner?





Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



3 h



Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"





Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"



Fórmula 1



Fórmula 1 17 h



Nico Rosberg: Kimi Antonelli este año está al "nivel de Michael Schumacher"

Más de

2 Seas Motorsport





Por qué Max Verstappen probó un Mercedes-AMG GT3 en Portugal



Fórmula 1



Fórmula 1



Test postemporada de Abu Dhabi



9 m



Por qué Max Verstappen probó un Mercedes-AMG GT3 en Portugal





¿Cuál es el trasfondo del contacto de Verstappen con Aston Martin en GT3?



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance 23 feb 2025



¿Cuál es el trasfondo del contacto de Verstappen con Aston Martin en GT3?





Rossi logra podio en su categoría en las 12 horas del Golfo



Endurance



Endurance



12h del Golfo



10 ene 2021



Rossi logra podio en su categoría en las 12 horas del Golfo

Últimas noticias





Acosta irá a Ducati para aprender de Márquez, no por dinero ni por ganarle con la misma moto



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



4 min



Acosta irá a Ducati para aprender de Márquez, no por dinero ni por ganarle con la misma moto





Los Ferrari empiezan fuerte con Kubica y Rovera en la FP1 de las 6 Horas de Barcelona



WEC



WEC WEC



Barcelona



5 min



Los Ferrari empiezan fuerte con Kubica y Rovera en la FP1 de las 6 Horas de Barcelona





Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1



GT World Challenge Europe Endurance



GTWE GT World Challenge Europe Endurance 16 min



Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1





Salim Hanna llega a Campos Racing para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3



FIA F3



F3 FIA F3 41 min



Salim Hanna llega a Campos Racing para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete