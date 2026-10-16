GT World Challenge Europe Endurance Portimão

EN VIVO: la clasificación de Verstappen en el GT World Challenge Europe en Portugal

Sigue con nosotros la transmisión en directo de la clasificación de Max Verstappen.

Luis Ramírez

Publicado: 16 oct 2026, 16:11

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

El tetracampeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, vuelve a ponerse el casco fuera del Gran Circo para debutar en la GT World Challenge Europe (GTWC Europe) durante la final de temporada en Portimão. A continuación, repasamos los puntos clave para entender su participación en el campeonato de GT3 más exigente del planeta.

El auto, el equipo y la alineación en Portimão

Verstappen competirá a bordo de un Mercedes-AMG GT3 Evo con el número #3, gestionado por 2 Seas Motorsport bajo el sello de Verstappen Racing. La unidad está impulsada por un motor V8 atmosférico de 6.3 litros que entrega 550 CV de potencia, equipado con asistencias electrónicas como ABS de competición y control de tracción.

Al tratarse de una prueba de resistencia de 3 horas perteneciente al Endurance Cup, el neerlandés compartirá el cockpit con el británico Chris Lulham y el especialista Ben Barnicoat. Su incorporación de último momento se dio para cubrir la baja de los pilotos titulares de su propia estructura, Daniel Juncadella y Jules Gounon, quienes disputarán las 6 Horas de Barcelona del WEC.

Diferencias clave con la F1 y rivales en pista

A diferencia de la F1, en el GTWC el formato de clasificación promedio suma los tiempos de los tres pilotos para definir la grilla. En carrera, un coche de GT3 resulta entre 15 y 25 segundos por vuelta más lento debido a un peso superior (1,300 kg) y menor carga aerodinámica, lo que permite un manejo con mayor fricción y contactos en pista.

Aunque Verstappen no pelea por el campeonato —ya asegurado por Winward Racing—, compartirá pista con más de 50 autos, enfrentando a figuras como la leyenda de MotoGP Valentino Rossi (BMW M4 GT3) y múltiples campeones del DTM y pruebas de resistencia. La transmisión en vivo estará disponible de forma gratuita a través de Motorsport.com.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo GTWC Portimao 2026 FP2: mejor tiempo para Mercedes, pero no de Verstappen

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Luis Ramírez





Salim Hanna llega a Campos Racing para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3



FIA F3



FIA F3 3 h



Salim Hanna llega a Campos Racing para la temporada 2027 de la FIA Fórmula 3





El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Ferrari Driver Academy para 2027



FIA F3



FIA F3 6 h



El piloto colombiano Salim Hanna se une a la Ferrari Driver Academy para 2027





"No me ayudan ni a mí ni a mi futuro": Colapinto exige parar el odio en redes sociales



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



"No me ayudan ni a mí ni a mi futuro": Colapinto exige parar el odio en redes sociales

Últimas noticias





EN VIVO: la clasificación de Verstappen en el GT World Challenge Europe en Portugal



GT World Challenge Europe Endurance



GTWE GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



9 min



EN VIVO: la clasificación de Verstappen en el GT World Challenge Europe en Portugal





Por qué Mercedes cambió a George Russell a la antigua especificación en Singapur



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



34 min



Por qué Mercedes cambió a George Russell a la antigua especificación en Singapur





Mercedes detecta el fallo en su nuevo paquete: cargó demasiado el tren delantero del W17



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Mercedes detecta el fallo en su nuevo paquete: cargó demasiado el tren delantero del W17





Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 h



Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete