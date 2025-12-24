El equipo de coches deportivos dirigido por el tetracampeón de Fórmula 1 Max Verstappen ha firmado un acuerdo multianual con Mercedes-AMG a partir de 2026.

Verstappen Racing competirá en las dos rondas del GT World Challenge Europe como parte de la asociación, con un único Mercedes-AMG GT3 en cada categoría.

En la Sprint Cup de GTWCE, el piloto de sim racing Chris Lulham regresará por segunda temporada, formando equipo con el fichaje de Genesis Hypercar, Daniel Juncadella.

Al igual que en 2025, el equipo estará gestionado por 2 Seas Motorsport, una escuadra anglo-bahrenesa dirigida por Nick Cristofaro, amigo íntimo de Verstappen.

Lulham y Juncadella también encabezarán el programa de la Copa de Resistencia de Verstappen Racing, donde se les unirá el piloto oficial de Mercedes Jules Gounon en una tripulación de tres pilotos.

El cambio a Mercedes se produce después de que Verstappen probara un AMG GT3 en un circuito privado de Estoril a principios de mes.

Este año, su equipo corrió con un Aston Martin Vantage GT3 en la Sprint Cup, mientras que apoyó a Lulham en un Ferrari 296 GT3 inscrito por Emil Frey en la Endurance Cup.

#31 Emil Fray Racing Ferrari 296 GT3: Max Verstappen, Christopher Lulham Fotografía de: Jan Brucke/VLN

"Estamos encantados de que Verstappen Racing haya elegido competir en el GT World Challenge Europe con un Mercedes-AMG GT3", dijo el jefe de carreras de clientes de Mercedes, Stefan Wendl.

"El proyecto cuenta con el apoyo de 2 Seas Motorsport, un equipo muy experimentado que ya ha logrado numerosos éxitos y títulos de campeonato con nuestro coche".

"Por lo tanto, estamos muy satisfechos con este proyecto extremadamente ambicioso y prometedor, con una participación de alto nivel tanto en el programa Sprint como en el de Resistencia del GT World Challenge Europe".

Se cree que Verstappen tiene en mente participar en las 24 Horas de Nurburgring como piloto el año que viene, y se cree que Winward, el equipo de Mercedes GT, es su principal opción para la clásica carrera de Eifel.

El piloto de 28 años ganó en su debut en la NLS en septiembre, compitiendo con Lulham en el Ferrari 296 GT3 de Emil Frey.

El anuncio del miércoles no mencionó a su protegido Thierry Vermeulen, que ha llevado los colores de Verstappen Racing en el DTM durante los últimos tres años.