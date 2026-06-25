GetSpeed Mercedes, el más rápido para definir la parrilla de la Superpole de las 24 Horas de Spa

El Mercedes #17 de GetSpeed compartido por Maxime Martin, Maximilian Götz y Fabian Schiller aseguró el promedio general más rápido en la sesión de clasificación del jueves por la noche para las 24 Horas de Spa 2026.

El formato de clasificación para las 24 Horas de Spa presentó una importante sacudida este año. No solo se amplió la Superpole a los 32 mejores coches, frente a los 20 tradicionales, sino que también se dividió el tiempo en pista en la clasificación de cuatro partes.

Cada una de las cuatro sesiones de 30 minutos se dividió en tres segmentos de diez minutos para evitar el caos de tráfico entre las distintas clases. Las inscripciones Bronze y Pro-Am abrieron cada segmento, mientras que los pilotos Pro tomaron el relevo en los minutos finales.

Por ejemplo, la Q2 se dividió en Q2A (Bronze/Pro-Am), Q2B (Gold/Silver) y Q2C (Pro), con Q3 y Q4 siguiendo exactamente el mismo patrón.

Como es habitual, la parrilla se determinó por el tiempo promedio de todos los pilotos de un coche. El promedio general más rápido lo consiguió el Mercedes #17 de GetSpeed, mientras que Simon Gachet en el McLaren #111 de CSA marcó la vuelta individual absoluta más rápida de la noche. Las posiciones definitivas de la parrilla en el Top 32 se decidirán en la Superpole.

Dos banderas rojas en Q2

Mientras que la Q1 estuvo reservada para las alineaciones de cuatro pilotos, la Q2 fue interrumpida dos veces con bandera roja durante los minutos iniciales. Primero, el Porsche #8 de Car Collection de Reinhold Krahn fue tocado y enviado a la trampa de grava de Fagnes por Jordan Boisson en el Mercedes #999 de GetSpeed.

Poco después del reinicio, Kenzie Beecroft hizo trompear el Porsche #914 de Razoon en Speaker’s Corner. Mathieu Castelein, en el Audi #28 de Haas RT, no tenía por dónde pasar y acabó junto al Porsche en la grava. Esta fue la segunda vez el jueves que el equipo Haas RT se encontró varado en la grava (véase abajo).

Debido a estas interrupciones consecutivas en el segmento Q2A, ocho participantes de Pro-Am y Bronze Cup se quedaron sin un tiempo de vuelta competitivo.

En contraste, la Q3 y la Q4 transcurrieron sin incidentes importantes, aunque Tim Heinemann aportó algo de drama con una espectacular excursión fuera de pista por la grava en el Ferrari #60 de JMW.

Una inscripción Bronze logra el pase

Dentro de la Pro Cup, ambos Lamborghini Temerario GT3 afrontaron una tensa batalla para entrar entre los 32 primeros. Al final, ambos coches lograron pasar por poco en 26° y 29° lugar, respectivamente. Sin embargo, hubo una sacudida en la Gold Cup, ya que el Corvette #24 de Steller se quedó fuera por un margen considerable, en 41° lugar.

Seis participantes de la Silver Cup consiguieron su billete para la Superpole: el McLaren #5 de Optimum, el Audi #25 de Sainteloc, el Mercedes #6 de GetSpeed, el Audi #66 de Attempto, el McLaren #44 de Greystone y el Ferrari #52 de AF Corse.

La sensación de la noche llegó desde la Bronze Cup, ya que el Ferrari #74 de Kessel logró el 30° puesto general para asegurarse un lugar en la tanda decisiva.

Mientras tanto, el Mercedes #20 de Motopark se quedó fuera de la Superpole por unos agonizantes 0.010 segundos, y el Ferrari #45 de Rinaldi se quedó corto por solo 0.019 segundos.

Tiempos más rápidos por sesión

Q1: Salman Owega (#5 Optimum McLaren) – 2m17.867s Q2: Alessio Rovera (#51 AF Corse Ferrari) – 2m17.012s Q3: Simon Gachet (#111 CSA McLaren) – 2m16.685s Q4: Fabian Schiller (#17 GetSpeed Mercedes) – 2m:16.817s

La Superpole del viernes, que comenzará a las 3:25 p.m., hora local, se celebrará esta vez con un nuevo formato: los 32 coches clasificados competirán en una sesión de clasificación de cuatro partes. Después de diez minutos, 16 coches serán eliminados. Los 16 coches restantes competirán entonces en una sesión de siete minutos, en la que se eliminarán otros ocho coches. Los ocho coches restantes se reducirán a cuatro, que luego competirán en una tanda decisiva para determinar la pole position.

Resumen de los entrenamientos

Entrenamientos libres 1: Ferrari marcó una primera referencia. Alessio Rovera estableció el mejor tiempo de 2:17.234 en el Ferrari #51 de AF Corse al inicio de la sesión de 90 minutos. La acción en pista se detuvo una vez con bandera roja cuando Kerong Li se quedó parado en el circuito con el Porsche #86 de High Class.

Entrenamientos libres 2: Ferrari repitió su actuación marcando el ritmo, esta vez por cortesía del coche hermano #50. Con temperaturas del aire alcanzando los 34 grados Celsius, Arthur Leclerc encabezó la tabla con un 2:18.169, que se mantuvo ligeramente más lento que la referencia matinal de Rovera.

Esta sesión también vio una bandera roja cuando Pierre Castelein trompeó hacia la trampa de grava de Speaker's Corner tras un contacto con el Porsche #8 de Car Collection. Mientras tanto, el Porsche #79 de Tsunami RT se perdió toda la sesión debido a un cambio de motor.

Los resultados pueden encontrarse en el sitio web de GTWC Europe aquí.

Lee también: GT Cómo el auge del GT3 superó las expectativas más ambiciosas de su creador