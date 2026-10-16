Entrevista

GT World Challenge Europe Endurance Portimão

Verstappen advierte a sus rivales: "Estoy fuera de mi zona de confort, pero corro para ganar"

En Portimão, el neerlandés debuta en la serie de SRO y, al volante del Mercedes #3 compartido con Barnicoat y Lulham, apunta no solo a divertirse, sino a medirse con los mejores pilotos de la categoría, por quienes siente un gran respeto. Aunque lanzándoles el guante...

Francesco Corghi

Publicado: 16 oct 2026, 9:13

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Foto de: SRO

Por fin hemos llegado al último fin de semana de la temporada 2026 del GT World Challenge Europe, que, aunque tenga ya muy poco que decir en la lucha por los títulos —prácticamente todos ya adjudicados—, no será en absoluto de menor importancia gracias a la presencia de Max Verstappen.

Desde hace tiempo el neerlandés apuntaba a hacer su debut en la serie de SRO Motorsports Group y la cita de Portimão se ha convertido en una oportunidad inmejorable, aprovechando la ausencia de compromisos con la F1 y, sobre todo, la indisponibilidad de Daniel Juncadella y Jules Gounon, que permanecerán en Barcelona para correr en el FIA WEC.

Así, Max tendrá la oportunidad de subirse a bordo del Mercedes #3 preparado por su Verstappen Racing en colaboración con 2 Seas Motorsport, compartiendo el volante con Chris Lulham y Ben Barnicoat, con quienes ya empezó a trabajar el jueves en los test privados en el trazado del Algarve.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Ben Barnicoat, Chris Lulham

Foto di: SRO

"El test fue bien. Naturalmente, mis puntos de referencia están ligados al Nürburgring Nordschleife, así que me llevó un poco acostumbrarme a pilotar el coche en este trazado", admite el representante de Red Bull, que llega tras el doble éxito en el Gran Circo.

"En cualquier caso, el Mercedes está muy bien equilibrado y, en los últimos años, ha demostrado ser también extremadamente competitivo. El jueves nos centramos en la puesta a punto de algunos detalles. Todavía hace bastante calor para esta época del año, un factor que hay que tener en cuenta. Claro, el objetivo siempre es ir más rápido y hacerlo mejor. En cuanto a mí, estoy cogiendo el ritmo: cuantas más vueltas doy, mejor me encuentro".

"Además, también es importante el aspecto relacionado con la resistencia. Compartir el coche con compañeros de equipo es algo que, hasta ahora, nunca había hecho en el transcurso de mi carrera. Claro, tuve una toma de contacto en el Nordschleife y me gustó mucho. Tener ahora esta primera oportunidad en el GT World es realmente emocionante".

"Con Ben nos enfrentamos a menudo en la época del karting, luego nuestras carreras tomaron rumbos distintos, pero es bonito reencontrarnos y poder compartir el habitáculo, mientras que a Chris lo conozco desde hace mucho tiempo, gracias al mundo del sim racing, y ahora aquí está, compitiendo en el mundo real. En cada carrera da pasos adelante, mejora, acumula cada vez más experiencia y está demostrando que puede competir de igual a igual con los grandes nombres del paddock".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Foto di: SRO

Como decíamos, la coincidencia con el WEC hizo que Verstappen se convirtiera en el principal candidato para tomar el volante del AMG rojiazul. Juncadella bromeó en redes sociales escribiendo "¡Es la ocasión para hacer correr a nuestro piloto reserva!", y, en efecto, el propio Verstappen siempre ha intentado no imponerse demasiado, dejando espacio a sus chicos.

Pero venir a Portugal a afrontar este desafío, además con la mente despejada y sin títulos en juego que conquistar a toda costa, garantiza un enfoque sereno y la mejor situación para adaptarse al mundo del GT World, donde no se puede descartar su presencia en el futuro, probablemente en las 24h de Spa de 2027.

"Siempre me ha encantado Portugal y he pasado tiempo allí con amigos y familiares. Cuando vi la coincidencia entre el calendario del GT World y el del WEC, pensé: '¿Por qué no? ¡Puedo sustituir a alguien!'. Es un circuito fantástico y un entorno ideal para los aficionados y las familias. Es un lugar realmente precioso".

"En el GT World el nivel es muy alto. A algunos pilotos ya me he enfrentado en el pasado, cuando éramos más jóvenes. Otros son un poco mayores que yo, pero han logrado grandes resultados en todo el mundo. Creo que este nivel explica por qué hay tantos coches en la parrilla: todos quieren competir en uno de los campeonatos GT de mayor perfil".

"Hay muchísimos pilotos válidos, con gran experiencia, que conducen GT3 a diario. En consecuencia, los márgenes son realmente mínimos. Conducir este tipo de coche me saca un poco de mi ‘zona de confort’, pero me entusiasma. Me encanta competir en cualquier categoría".

“En cuanto a Spa, me encanta y por eso estoy tratando de entender si es factible: quiero llegar bien preparado y haré todo lo posible para estar allí. El circuito está cerca de la frontera neerlandesa y, por mitad, soy belga. Sería fantástico poder participar en uno de los eventos de resistencia más importantes del año".

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Ben Barnicoat, Chris Lulham

Foto di: SRO

Pero ahora solo está Portimão por delante y un 4 veces Campeón del Mundo de F1 no es precisamente alguien que se pone el casco y el mono para ir de paseo. Especialmente si tienes un carácter como el de Max Verstappen...

"El objetivo para este fin de semana es divertirse, obviamente; pero también está el espíritu competitivo que te empuja a querer hacerlo bien, ¿no? Estamos aquí para ganar. El objetivo siempre es ese".

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