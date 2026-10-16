Crónica de prácticas

GT World Challenge Europe Endurance

GTWC Portimao 2026 FP2: mejor tiempo para Mercedes, pero no de Verstappen

Sin colisiones y una base sólida para Max Verstappen y sus compañeros de equipo, pero el mejor tiempo en el segundo entrenamiento se lo lleva otro AMG

Heiko Stritzke

Publicado: 16 oct 2026, 14:31

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

#33 Verstappen.com Racing / 2 Seas Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO: Harry King, Chris Lulham, Thierry Vermeulen

Foto de: Eric Le Galliot

Tras un comienzo turbulento en la primera sesión de entrenamientos libres, los segundos 90 minutos del viernes en el GT World Challenge (GTWC) Europe transcurrieron de forma mucho más tranquila. Después de que Max Verstappen recibiera una advertencia por una colisión durante la primera sesión al volante del Mercedes n.º 3 (Verstappen/Barnicoat/Lulham; 4.º), la segunda sesión se desarrolló sin incidentes reseñables.

Solo hubo una situación de Full-Course Yellow (FCY) —bandera amarilla en todo el circuito—, durante la cual todos los vehículos debieron reducir su velocidad a 80 km/h, a raíz de que el ex campeón del DTM, Mirko Bortolotti, se quedara detenido en pista con el Lamborghini n.º 63 del equipo Grasser (Perera/Paul/Bortolotti; 60.º).

Este contratiempo interrumpió una tanda de Max Verstappen, quien comenzó la sesión al volante del coche n.º 3 antes de ceder el turno a Ben Barnicoat. Ambos, recién llegados a Verstappen Racing, pudieron así sumar más tiempo de rodaje, tras haberse repartido ya el tiempo en la primera sesión.

Chris Lulham, quien cuenta con mayor experiencia en este vehículo, salió a pista durante la última media hora. Poco antes del final, montó neumáticos nuevos y marcó el cuarto mejor tiempo: 1:43.229 minutos.

Como era de esperar, los tiempos registrados bajo el sol del mediodía fueron más lentos que los de la mañana. Solo el Mercedes n.º 17 del equipo GetSpeed ​​(Aron/Götz/Schiller; 1.º) logró bajar de la barrera de 1:43 minutos, con un mejor registro de 1:42.988 marcado por el piloto de AMG Performance, Fabian Schiller.

En segunda posición se situó el Audi n.º 99 del equipo Attempto (Pereira/Frassineti/Aka), perteneciente a la categoría Gold Cup; un coche con el que Alex Aka y Dylan Pereira ya habían logrado la victoria en una de las carreras al sprint disputadas en Barcelona. El Ford #65 de HRT (Oosten/Baert/Coseteng; 3.º), perteneciente a la Silver Cup, también se situó por delante del AMG de Verstappen.

En total, tres Mercedes-AMG GT3, dos Audi R8 LMS GT3 Evo II, dos Ford Mustang GT3 Evo, así como un BMW M4 GT3 Evo, un Porsche 911 GT3 R (992) y un McLaren 720S GT3, lograron entrar en el top 10.

La sesión de clasificación, en la que se tiene en cuenta el tiempo promedio de los tres pilotos, comienza a las 18:30 horas.

Más de Verstappen:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Heiko Stritzke





Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa



Fórmula 1



Fórmula 1 2 min



Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa





Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance 1 h



Compañero de Verstappen admite que debe subir su ritmo para estar al nivel del piloto de F1





VIDEO: Max Verstappen choca a Pérez Companc en la FP1 del GTWC en Portimao y podría ser sancionado



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance 3 h



VIDEO: Max Verstappen choca a Pérez Companc en la FP1 del GTWC en Portimao y podría ser sancionado

Últimas noticias





Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 min



Max Verstappen: Preguntas frecuentes sobre su participación en el GTWC Europa





GTWC Portimao 2026 FP2: mejor tiempo para Mercedes, pero no de Verstappen



GT World Challenge Europe Endurance



GTWE GT World Challenge Europe Endurance 9 min



GTWC Portimao 2026 FP2: mejor tiempo para Mercedes, pero no de Verstappen





Acosta irá a Ducati para aprender de Márquez, no por dinero ni por ganarle con la misma moto



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



1 h



Acosta irá a Ducati para aprender de Márquez, no por dinero ni por ganarle con la misma moto





Los Ferrari empiezan fuerte con Kubica y Rovera en la FP1 de las 6 Horas de Barcelona



WEC



WEC WEC



Barcelona



1 h



Los Ferrari empiezan fuerte con Kubica y Rovera en la FP1 de las 6 Horas de Barcelona

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete