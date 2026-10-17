Crónica de carrera

GT World Challenge Europe Endurance

¡Enorme espectáculo de Verstappen en el GTWC en Portimao tras una sanción!

Su compañero de equipo Chris Lulham hace trompear a los nuevos campeones y Verstappen gana 15 posiciones en el tramo final para terminar en el top 10 en el GTWC en Portimao.

Heiko Stritzke

Editado: 17 oct 2026, 19:33

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Max Verstappen, Chris Lulham y Ben Barnicoat tuvieron que conformarse con el noveno lugar en la final de la GT-World-Challenge (GTWC) Europe. Fueron sancionados porque Lulham sacó de la pista al Winward-Mercedes #48 (Auer/Stolz/Engel), ya consagrado campeón, poco después de un reinicio tras el Safety Car. Tras la penalización de drive-through, Verstappen encendió los fuegos artificiales y avanzó del 24° al noveno puesto.

La carrera comenzó de manera prometedora para el Mercedes-AMG GT3 gestionado por 2 Seas Motorsport. Después de un error de puesta a punto en la clasificación, el V8 funcionó claramente mejor en carrera y tuvo el ritmo para pelear por la victoria.

Barnicoat ya ganó posiciones en la largada. Después de 20 minutos hubo una breve Full-Course-Yellow (FCY), en la que todos los autos deben reducir a 80 km/h. En el reinicio tras esa FCY, el británico, que en realidad se gana la vida en la IMSA SportsCar Championship como piloto oficial de Lexus, superó al Comtoyou-Aston-Martin #7 (Drudi/Thiim/Gunn) y quedó décimo.

Luego recibió dos posiciones de regalo, cuando Charles Weerts, en el WRT-BMW #32 (van der Linde/Pepper/Weerts), obligó a hacer un trompo al AF-Corse-Ferrari #50 (Wadoux/Leclerc/Costa) de Lilou Wadoux. La posición del Ferrari llegó de inmediato, la otra cuando el belga tuvo que cumplir una penalización de drive-through. Se disculpó enseguida con el equipo por su error.

Así, Barnicoat llegó octavo a boxes y le entregó el auto a Lulham. Verstappen Racing esperó mucho para hacer la parada y realizó un overcut que dio resultado. Lulham volvió a pista, descontadas las paradas, en séptima posición y enseguida atrapó al HRT-Ford #64 (Maini/Scherer/Drouet) con una espectacular maniobra de adelantamiento por el exterior en la curva 7.

En sexto lugar, empezó a marcar vueltas rápidas que lo acercaron cada vez más al quinteto de punta. El resto lo hizo un período de Safety Car, cuando el Dinamic-Porsche #54 (Sathienthirakul/Simonazzi/Whiteside; DNF) y el Pure-Rxcing-Porsche #9 (Hofer/Pedersen/Malichin; DNF) terminaron juntos en la grava.

Tras el drive-through, P24

En el reinicio, Lulham intentó seguir recuperando terreno, pero su intento de adelantamiento en la curva 8 contra Luca Stolz en la "Mamba" de Winward fue demasiado ambicioso. Hizo girar el auto de los campeones del Endurance-Cup y de la clasificación general de la GTWC, compuesta por el Endurance-Cup y el Sprint-Cup.

Cumplió personalmente la penalización de drive-through antes de entregarle el auto a Max Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 tomó el volante a 45 minutos del final y volvió a salir de boxes en la posición 24.

Con todas las aspiraciones de victoria ya terminadas, solo quedaba divertirse. Y Verstappen se puso manos a la obra. Lo ayudó una segunda fase de Safety Car, cuando al mismo tiempo el Rutronik-Lamborghini #96 (Niederhauser/Mapelli/Engstler; DNF) se quedó detenido y el WRT-BMW #46 (Verhagen/Hesse/Rossi; DNF) se fue a la grava.

Eso cerró un fin de semana desastroso para el BMW M4 GT3 Evo alrededor de Valentino Rossi. A la leyenda de MotoGP primero le quitaron en la clasificación su única vuelta seria por límites de pista. En la carrera tuvo que entrar a boxes justo después de la primera vuelta.

Verstappen ya era 19° en el reinicio y luego siguió ganando posiciones. La resistencia de algunos autos de otras clases fue en parte escasa, porque para ellos lo principal era la victoria de clase. A 17 minutos del final, Verstappen ya estaba en el 15° lugar y tenía ahora por delante una fila de autos Pro.

Y allí Verstappen mostró toda su clase: en diez minutos liquidó a los seis autos Pro y avanzó hasta el noveno puesto. En una maniobra, adelantó de una sola vez a tres autos Pro gracias a una inteligente colocación de su auto, mientras estos luchaban entre sí.

Cuando dejó atrás al grupo Pro, la diferencia hacia adelante era demasiado grande como para poder hacer algo más en la fase final. En definitiva, para el neerlandés quedan registradas 15 posiciones recuperadas en 45 minutos.

GetSpeed consigue por fin su primera victoria general

Tras años de intentos desesperados, el equipo GetSpeed por fin lo consiguió: Maximilian Götz, Ralf Aron y Fabian Schiller lograron con el Mercedes-AMG GT3 #17 la primera victoria para el equipo de Adam Osieka, con sede en Nürburgring. El AMG blanco y rojo fue sencillamente el auto más rápido de la carrera y ganó por delante del Lionspeed-Porsche #80 (Feller/Preining/Buus; 2°) y del Boutsen-VDS-Porsche #2 (Schuring/Boccolacci/Picariello; 3°).

Al principio, los dos Porsche marcaron el desarrollo de la primera parte. Thomas Preining tuvo que defenderse de duros ataques de Maximilian Götz, pero logró contenerlos. Después de la primera parada, Thomas Preining y Dorian Boccolacci se enfrentaron en la vuelta de salida. Eso les costó tanto tiempo a ambos que Ralf Aron salió de boxes sin problemas por delante de los dos Porsche.

El estonio, que tuvo que perderse gran parte de la temporada tras un terrible accidente en las 12 Horas de Bathurst en febrero, fue ampliando progresivamente la ventaja después del primer Safety Car, mientras detrás de él continuaban las luchas.

Los verdaderos momentos destacados los puso Joseph Loake en el Garage-59-McLaren #59 (Loake/MacDonald/Hawksworth; 6°), que adelantó nada menos que a tres autos por el exterior en la curva 1. "Fue un movimiento que me recomendó [mi compañero de equipo] Dean MacDonald. Pero no pude probarlo hasta la carrera", sonrió el piloto de 21 años. No tuvo recompensa: con el difusor suelto, el McLaren terminó cayendo hasta el P6.

El segundo Safety Car anuló una ventaja de 10 segundos para GetSpeed. Pero Fabian Schiller no se dejó inquietar, fue aumentando cada vez más la diferencia en los minutos finales y finalmente cruzó la meta con una ventaja de 5,062 segundos sobre el Lionspeed-Porsche.

La temporada 2027 de la GT-World-Challenge Europe comenzará el 18 de abril con los 1.000 Kilómetros de Le Castellet. Verstappen tiene previsto participar en las 24 Horas de Spa 2027, que se disputarán del 24 al 27 de junio.

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