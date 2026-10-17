GT World Challenge Europe Endurance Portimão

A qué hora y cómo ver hoy la carrera de Verstappen en el GT World en Portimao

Max Verstappen disputa este sábado 17 de octubre las 3 Horas de Portimao al volante de un Mercedes-AMG GT3. La carrera podrá seguirse en vivo y gratis por YouTube. Estos son los horarios para Latinoamérica

Redacción Motorsport.com

Publicado: 17 oct 2026, 13:09

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Foto de: SRO

Max Verstappen cambia este fin de semana su Red Bull de Fórmula 1 por un Mercedes-AMG GT3 para competir en la última fecha de la Endurance Cup del GT World Challenge Europe, en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portugal.

El neerlandés comparte el auto número 3 de Team Verstappen Racing con Ben Barnicoat y Chris Lulham. La participación llega después de sus victorias en los grandes premios de Bahréin, disputado en Malasia, y Singapur.

A qué hora corre Verstappen hoy en Portimao

La carrera comenzará este sábado a las 17:00 de Portugal, y tendrá una duración de tres horas. Estos son los horarios de largada para Latinoamérica:

Países Hora de la carrera Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile 13:00 Bolivia y Venezuela 12:00 Colombia, Perú y Ecuador 11:00 México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 10:00

Cómo ver en vivo y gratis la carrera de Verstappen

La carrera podrá seguirse en vivo y gratis en el canal de YouTube GT World, que ofrece la cobertura del campeonato en distintos idiomas.

Será una opción para acompañar la participación del piloto de Fórmula 1 durante toda la competencia.

También habrá transmisión a través de Red Bull TV y del canal de YouTube Red Bull Motorsports. Red Bull anunció, además, una señal a bordo dedicada a Verstappen para seguir su actuación desde el Mercedes-AMG.

Todos los participantes del GT World Challenge en Portimao

# equipo nacionalidad Coche piloto 1 nacionalidad piloto 2 Nacionalidad piloto 3 Nacionalidad Categoría 2 Boutsen VDS BEL Porsche 911 GT3 R (992) EVO Morris Schuring NED Dorian Boccolacci FRA Alessio Picariello BEL Pro 3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing NED Mercedes-AMG GT3 EVO Max Verstappen NED Ben Barnicoat GBR Chris Lulham GBR Pro 4 Optimum Motorsport GBR McLaren 720S GT3 EVO Adam Smalley GBR Freddie Tomlinson GBR Harry George GBR Gold 5 Optimum Motorsport GBR McLaren 720S GT3 EVO Dante Rappange NED Guilherme Oliveira POR Mikey Porter GBR Silver 6 GetSpeed Team Bartone Bros USA Mercedes-AMG GT3 EVO Anthony Bartone USA Cesar Gazeau FRA Aurelien Panis FRA Silver 7 Comtoyou Racing BEL Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Mattia Drudi SMR Nicki Thiim DEN Ross Gunn GBR Pro 8 Car Collection Motorsport GER Porsche 911 GT3 R (992) EVO Reinhold Krahn CAN Pietro Armanni ITA Joel Sturm GER Bronze 9 Pure Racing LTU Porsche 911 GT3 R (992) EVO Max Hofer AUT Mikkel Pedersen DEN Aliaksandr Malykhin GBR Silver 10 Boutsen VDS BEL Porsche 911 GT3 R (992) EVO Alessandro Ghiretti FRA Robin Knutsson SWE Gilles Magnus BEL Gold 11 Comtoyou Racing BEL Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Marcelo Tomasoni BRA Aaron Muss USA TBA Bronze 12 GetSpeed Team Dubai UAE Mercedes-AMG GT3 EVO Gabriel Rindone UAE Mikael Grenier CAN Tom Kalender GER Bronze 17 Mercedes-AMG Team GetSpeed GER Mercedes-AMG GT3 EVO Ralf Aron EST Maximilian Götz GER Fabian Schiller GER Pro 19 Team Motopark AUT Mercedes-AMG GT3 EVO Christian Mansell GBR Aaron Walker GBR Rui Andrade SUI Silver 20 Team Motopark AUT Mercedes-AMG GT3 EVO Nikita Mazepin RUS Dominik Baumann AUT Philip Ellis GBR Pro 21 Comtoyou Racing BEL Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Oliver Söderström SWE Sébastien Baud FRA Kobe Pauwels BEL Silver 23 Team RJN GBR McLaren 720S GT3 EVO Maxwell Lynn GBR Horatio Fitz-Simon GBR Ben Dörr GER Silver 24 Steller Motorsport GBR Corvette Z06 GT3 R Mikkel Mac DEN Dennis Lind DEN TBA Gold 25 Sainteloc Racing FRA Audi R8 LMS GT3 EVO II Ezequiel Perez Companc ARG Etienne Cheli FRA TBA Silver 30 Team WRT BEL BMW M4 GT3 EVO Ignacio Montenegro ARG Matisse Lismont BEL Amaury Cordeel BEL Silver 32 Team WRT BEL BMW M4 GT3 EVO Kelvin van der Linde RSA Jordan Pepper RSA Charles Weerts BEL Pro 34 natural elements by Walkenhorst Motorsport GER Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Jamie Day UAE Christian Krognes NOR Henrique Chaves POR Pro 35 Walkenhorst Motorsport GER Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Ethan Ischer SUI Gaspard Simon FRA Mateo Villagomez ECD Silver 41 Razoon - more than racing AUT Porsche 911 GT3 R (992) EVO Marcos Gomes BRA Alan Hellmeister BRA Sebastião Malucelli BRA Bronze 42 Oman Racing by Century Motorsport OMA BMW M4 GT3 EVO Calan Williams AUS Javier Sagrera ESP Ahmad Al Harthy OMA Bronze 44 Greystone GT GBR McLaren 720S GT3 EVO Jayden Kelly ESP Josh Rattican GBR Tommy Pintos ESP Silver 45 Rinaldi Racing GER Ferrari 296 GT3 EVO Dylan Medler USA David Perel RSA Axcil Jefferies ZIM Silver 46 Team WRT BEL BMW M4 GT3 EVO Neil Verhagen USA Max Hesse GER Valentino Rossi ITA Pro 48 Mercedes-AMG Team MANN-FILTER USA Mercedes-AMG GT3 EVO Lucas Auer AUT Luca Stolz GER Maro Engel GER Pro 50 AF Corse ITA Ferrari 296 GT3 EVO Lilou Wadoux FRA Arthur Leclerc MON Albert Costa ESP Pro 51 AF Corse ITA Ferrari 296 GT3 EVO Tommaso Mosca ITA Lorenzo Ferrari UAE Nicola Lacorte ITA Pro 52 AF Corse ITA Ferrari 296 GT3 EVO Matias Zagazeta PER Jef Machiels BEL Gilles Stadsbader BEL Silver 54 Dinamic GT ITA Porsche 911 GT3 R (992) EVO Tanart Sathienthirakul THA Francesco Simonazzi ITA Angus Whiteside GBR Silver

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Porsche-Boutsen VDS en la pole position en Portimão, Verstappen saldrá 15.º

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Redacción Motorsport.com





Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



Test Pirelli: Mercedes completa más de 600 km con Vesti en Magny-Cours para los neumáticos 2027





Test de Pirelli: Mercedes completa 125 vueltas en Magny-Cours con los intermedios para 2027



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Test de Pirelli: Mercedes completa 125 vueltas en Magny-Cours con los intermedios para 2027





Honda decide cambiar el motor de Alonso para la carrera de Singapur tras el difícil sábado



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



6 d



Honda decide cambiar el motor de Alonso para la carrera de Singapur tras el difícil sábado

Últimas noticias





A qué hora y cómo ver hoy la carrera de Verstappen en el GT World en Portimao



GT World Challenge Europe Endurance



GTWE GT World Challenge Europe Endurance



Portimão



1 min



A qué hora y cómo ver hoy la carrera de Verstappen en el GT World en Portimao





Morbidelli, sobre conseguir la plaza más codiciada de WSBK pese a sus dificultades en MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Japón



2 h



Morbidelli, sobre conseguir la plaza más codiciada de WSBK pese a sus dificultades en MotoGP





¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



2 h



¿Sabía ya Verstappen el impacto de la gran mejora de Red Bull cuando firmó su nuevo acuerdo?





Marc Márquez tendrá que hacer un "acto de malabarismo" en las próximas carreras de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Indonesia



16 h



Marc Márquez tendrá que hacer un "acto de malabarismo" en las próximas carreras de MotoGP

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete