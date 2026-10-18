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GT World Challenge Europe Endurance Portimão
Verstappen: "Me divertí, aprendimos mucho y el ritmo del coche era realmente bueno"
En Portimão, la carrera de Max Verstappen con Lulham y Barnicoat estuvo marcada por adelantamientos y batallas espectaculares, pero una penalización obligó al Mercedes #3 a caer hasta el 24.º puesto, desde el cual el neerlandés remontó hasta el 9.º en la última hora de carrera.
Francesco Corghi
Publicado: 18 oct 2026, 9:32
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La primera participación de Max Verstappen en el GT World Challenge Europe concluye con un buen 9.º puesto logrado remontando en Portimão, donde en la noche del sábado se disputó el último acto de la Endurance Cup 2026.
El Mercedes #3 preparado por 2 Seas y con los colores de Verstappen Racing que el neerlandés compartió con Ben Barnicoat y Chris Lulham fue protagonista durante las tres horas de carrera, tanto para bien como para mal.
No era un compromiso fácil el del Algarve, donde con 61 coches en pista todo podía suceder. La salida le tocó a Barnicoat, muy hábil para evitar el caos en la primera curva y ya capaz de aprovechar tanto su propio talento como algunos incidentes y penalizaciones delante de él para remontar del 14.º al 8.º puesto durante la primera hora de una carrera que fue neutralizada un par de veces por el Safety Car.
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat
Foto di: SRO
Tras dejar el volante del AMG #3 a Lulham, el joven británico continuó la remontada hacia un podio potencial al que aspiraba el trío; digno de aplauso fue el adelantamiento por el exterior realizado por Chris sobre el Ford-HRT#64 de Thomas Drouet en la curva 7, ganando la sexta posición.
Pero aquí las cosas se torcieron porque, poco después de la resalida tras un Safety Car, en la curva 8 Lulham se lanzó por el interior en la frenada sobre Luca Stolz, intentando sorprenderlo; el rival del Mercedes 'Mamba' #48 le cerró la puerta y la colisión hizo que el AMG de Winward acabara en trompo, causando un inevitable Drive-Through para el coche con librea Red Bull, que cayó tristemente a la 24.ª posición.
La última hora le tocó precisamente a Verstappen y ahí empezaron los fuegos artificiales tras la resalida después del segundo Safety Car: en los 45' finales, con la ayuda también de batallas entre pilotos de otras categorías que no quisieron perder tiempo obstaculizando al neerlandés, el Campeón del Mundo se abrió paso entre el tráfico realizando algunas maniobras fantásticas —bonito y correcto, en particular, el duelo con el Ferrari de Tommaso Mosca— logrando recuperar una novena posición que, tal y como se habían puesto las cosas, es sin duda un resultado del que estar satisfechos.
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat
Foto di: SRO
“En conjunto, tuvimos un fin de semana discreto. Por desgracia, cometimos un error en la puesta a punto del coche durante la Clasificación, lo que hizo que el coche estuviera demasiado bajo, rozando el suelo y haciendo un poco demasiadas... ¡chispas!", reconoció Max Verstappen.
"Esto comprometió el rendimiento y, en consecuencia, no pudimos clasificarnos donde deberíamos. Modificamos la puesta a punto de cara a la carrera y fuimos mucho más competitivos".
"Ben hizo un excelente primer stint, logrando evitar la confusión de la salida y llevándonos a la cabeza. Chris también empezó su turno de maravilla, consiguiendo una buena posición. Pero luego, por desgracia, una maniobra un poco arriesgada sobre el Mercedes que nos precedía nos costó, obviamente, una merecida penalización".
"De este modo, tuve que volver a salir desde la 24.ª posición en mi turno. Pero me divertí y el ritmo de nuestro coche era realmente bueno. Fue una carrera frenética, había bastante caos a mi alrededor porque todos querían remontar".
"Al final, terminar 9.º recuperándonos después de aquel Drive-Through, creo que fue realmente un resultado excelente. Así que, en conjunto, aunque no fue lo que queríamos, aprendimos mucho y fue un fin de semana positivo".
#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Chris Lulham, Ben Barnicoat
Foto di: SRO
Barnicoat añadió: “Fue un gran honor correr para Verstappen Racing este fin de semana, mi primera carrera con Mercedes después de más de un año; y espero que no sea la última".
"Por desgracia, no salió exactamente como esperábamos. Max disputó un increíble último stint, ganando 15 posiciones y llevándonos hasta el 9.º puesto: fue realmente impresionante".
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