GT World Challenge Europe Endurance Portimão

EN VIVO: la carrera de Max Verstappen en el GT World en Portimao

Sigue aquí en vivo la participación de Max Verstappen en la carrera de Portimao del GT World Challenge Europe.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 17 oct 2026, 15:27

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Foto de: SRO JEP

Max Verstappen vuelve a competir este sábado 17 de octubre, aunque esta vez lejos de su habitual Red Bull de Fórmula 1. El cuatro veces campeón mundial disputa la carrera de Portimao, la última prueba de la Endurance Cup del GT World Challenge Europe, al volante del Mercedes-AMG GT3 número 3 de Team Verstappen Racing.

El neerlandés comparte la conducción con los británicos Chris Lulham y Ben Barnicoat en una carrera que comenzará a las 13:00 de Argentina y las 10:00 de México

Cómo llega Verstappen a la carrera del GT World Challenge en Portimao

La preparación comenzó el jueves con un ensayo productivo para Team Verstappen Racing. El Mercedes número 3 completó 43 vueltas sin inconvenientes y terminó segundo, con un registro de 1m43s076 marcado por Lulham, a una décima del Mercedes de GetSpeed. Además de acumular kilómetros, los tres pilotos trabajaron en los cambios de conductor, una parte fundamental de la competencia de resistencia.

La clasificación del viernes presentó un panorama más complicado. El equipo sufrió con el comportamiento del auto, especialmente por los rebotes en las rectas, y terminó con un promedio de 1m42s624 entre las mejores vueltas de sus tres pilotos.

Verstappen fue el encargado de disputar la tercera tanda y consiguió un tiempo de 1m42s093. El Mercedes quedó inicialmente 15.º en el resultado combinado, pero avanzó al 14.º puesto después de que se eliminaran los tiempos de otro participante. La pole quedó en manos del Porsche N°2 de Boutsen VDS.

Con tres horas de carrera por delante, Verstappen, Lulham y Barnicoat buscarán recuperar terreno en una prueba en la que la gestión del tráfico, las paradas en boxes y el ritmo de cada relevo tendrán un papel importante.

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La salida está programada para las 17:00 de Portugal. Estos son los horarios de inicio para Latinoamérica:

Países Hora de la carrera Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile 13:00 Bolivia y Venezuela 12:00 Colombia, Perú y Ecuador 11:00 México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 10:00

La competencia tendrá una duración de tres horas, por lo que su final está previsto alrededor de las 16:00 de Argentina y las 13:00 de Ciudad de México.

Cómo ver en vivo y gratis a Verstappen en el GT World en Portimao

La carrera de Max Verstappen en Portimao se puede ver en vivo en este mismo artículo a través del canal oficial GT World en YouTube, con la cobertura de la última fecha de la Endurance Cup del GT World Challenge Europe.

Otra alternativa para Latinoamérica será seguir la competencia por Red Bull TV o el canal de YouTube Red Bull Motorsports. También se anunció una señal a bordo dedicada a Verstappen para acompañar su actuación desde el Mercedes-AMG GT3.

EN VIVO: la carrera de Max Verstappen en el GT World en Portimao

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