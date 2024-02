12 Horas de Bathurst: Sheldon van der Linde consigue la pole para BMW

El sudafricano fue el único piloto no Mercedes-AMG en la segunda de las dos sesiones de 15 minutos, cada una con cinco coches, y se hizo con la pole con un tiempo de 2m01.9810s en el BMW M4 GT3 del Team WRT que compartirá con los belgas Dries Vanthoor y Charles Weerts.

"Volver a Bathurst y pilotar en este circuito es un honor", dijo el menor de los dos hermanos van der Linde que disputan la prueba inaugural del Intercontinental GT Challenge.

"Mis compañeros de equipo han hecho un trabajo increíble hasta ahora. Estaba apretando en la segunda vuelta y por desgracia me salí".

El BMW lideraba a cuatro Mercedes-AMG GT3 Evos, la flota liderada por el as de Supercars Broc Feeney. El australiano se quedó a 0.25s de van der Linde en el Triple Eight que compartirá con su compañero de equipo en Supercars Will Brown y Mikael Grenier.

"Estoy contento", dijo Feeney, que la semana que viene correrá con su Supercar en el mismo circuito. "Es un trabajo duro en la cima de la Montaña, pero es un gran coche. Con suerte podré dormir por la mañana y dar una vuelta sobre la hora de comer".

El tercero más rápido fue el ganador de la pole 2023, Maro Engel (Team GruppeM), que superó por poco al más rápido de los Porsches pilotados por el ganador de las 24 Horas de Daytona, Matt Campbell. El australiano lideró la primera de las dos sesiones de cinco coches, con el Porsche 911 GT3R de Manthey EMA marcando un tiempo de 2m02.4259s.

Luca Stolz fue el quinto más rápido en el SunEnergy1 Mercedes-AMG, el mismo coche que ha ganado las dos últimas 12 Horas de Bathurst. El suizo Riccardo Feller fue sexto con el Audi R8 LMS Evos más rápido, por delante de Kelvin van der Linde (MPC Audi), Maxime Martin (WRT BMW) y Alessio Picariello (Shell V-Power Porsche 911 GT3R), el más rápido de los Pro-Am.

Poel sitter #32 Equipo WRT, BMW M4 GT3: Sheldon Van Der Linde Foto: Edge Photographics

Completando el top 10 estaba Jordan Love en el Triple Eight Mercedes-AMG Evo que compartirá con la leyenda de Supercars Jamie Whincup y el Príncipe Jefri Ibrahim.

En la clase para pilotos clasificados Silver, Luke Youlden fue el más rápido (y 15º en la general) en el Audi de Valmont Racing.

Tim Slade lideró la clase para los inscritos en Invitational en su MARC II (en 20ª posición de la general) y Adam Christodoulou fue el mejor de los cuatro inscritos en GT4, el británico fue el 24º más rápido de la general en su Mercedes-AMG GT4.

La carrera está programada para las 5:45 de la mañana (hora de verano del este de Australia).