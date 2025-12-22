Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
GT

Dario Franchitti regresará a la competición en una carrera de resistencia de 24 horas

Las 24 Horas de Dubai marcarán la primera carrera competitiva de Dario Franchitti en varios años

Markus Lüttgens
Markus Lüttgens
Publicado:
Dario Franchitti, experto en televisión

Dario Franchitti, TV Expert

Foto de: Andreas Beil

La leyenda de IndyCar Dario Franchitti volverá a competir el próximo mes en las 24 Horas de Dubai, según se ha anunciado.

El piloto de 52 años conducirá un Mercedes-AMG GT3 del Team Parker los días 17 y 18 de enero, lo que marcará su primera participación competitiva en un coche GT3.

Franchitti compartirá el habitáculo del Mercedes-AMG número 31 con el ex campeón del Mundo de Turismos Rob Huff, Shaun Lynn y Max Lynn. Shaun y Max son, respectivamente, el padre y el hermano de Alex Lynn, que actualmente compite como piloto oficial de Cadillac en el Campeonato Mundial de Resistencia.

Para Franchitti, esta participación cierra el círculo de su carrera. Anteriormente compitió para Mercedes en el DTM antes de forjar una trayectoria excepcionalmente exitosa en Estados Unidos, destacada por cuatro títulos de IndyCar y tres victorias en las 500 Millas de Indianápolis.

Tras ver truncada su carrera en IndyCar en 2013 a raíz de un grave accidente, el escocés ha participado principalmente en eventos históricos como el Goodwood Revival. También se ha mantenido en el foco público a través de su trabajo como analista y comentarista de Fórmula E.

Scott Dixon, Target Chip Ganassi Racing Dallara Honda leads Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing Dallara Honda and Ryan Briscoe, Team Penske Dallara Honda

Scott Dixon, Target Chip Ganassi Racing Dallara Honda leads Dario Franchitti, Target Chip Ganassi Racing Dallara Honda and Ryan Briscoe, Team Penske Dallara Honda

Photo by: Robert LaBerge/Getty Images

Aunque es más conocido por sus logros en monoplazas, Franchitti también cuenta con una importante experiencia en carreras de resistencia. De forma más destacada, ganó de manera absoluta las 24 Horas de Daytona de 2008 con Chip Ganassi Racing, compartiendo un prototipo Riley con Juan Pablo Montoya, Memo Rojas y Scott Pruett.

El Mercedes-AMG GT3 de Franchitti lucirá una decoración especial tipo "Art Car" diseñada por Stefan Johansson, quien se ha convertido en un artista reconocido tras su victoria en las 24 Horas de Le Mans de 1997.

Team Parker Racing, dirigido por el jefe de equipo Stuart Parker, compitió este año en el Autódromo Internacional de Dubai con un Bentley Continental GT3, pero está previsto que cambie a la maquinaria de Mercedes para la temporada 2026.

Se espera que un total de 73 coches participen en la edición 2026 de las 24 Horas de Dubai, incluidos 33 inscritos en la categoría principal GT3.

La edición más reciente del evento, disputada a comienzos de 2025, fue ganada por WRT, con Darren Leung, Ben Tuck, Max Hesse, Dan Harper y Al Faisal Al Zubair logrando la victoria con el BMW M4 GT3 Evo número 777.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo James Vowles regresará a las pistas en las 12 Horas del Golfo

Comentarios destacados
Markus Lüttgens
Más de
Markus Lüttgens
Steiner ataca a Elkann; considera no es el líder correcto tras criticas a sus pilotos

Steiner ataca a Elkann; considera no es el líder correcto tras criticas a sus pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
Steiner ataca a Elkann; considera no es el líder correcto tras criticas a sus pilotos
Ex piloto de F1 cree que Hamilton nunca superó el shock de Abu Dhabi 2021

Ex piloto de F1 cree que Hamilton nunca superó el shock de Abu Dhabi 2021

Fórmula 1
Fórmula 1
Ex piloto de F1 cree que Hamilton nunca superó el shock de Abu Dhabi 2021
Rafael Cámara, la joya de Ferrari, se proclama campeón de Fórmula 3

Rafael Cámara, la joya de Ferrari, se proclama campeón de Fórmula 3

FIA F3
FIA F3
Hungaroring
Rafael Cámara, la joya de Ferrari, se proclama campeón de Fórmula 3

Últimas noticias

Del desastre al dominio: cómo se produjo el "milagro" de McLaren

Del desastre al dominio: cómo se produjo el "milagro" de McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Del desastre al dominio: cómo se produjo el "milagro" de McLaren
Dario Franchitti regresará a la competición en una carrera de resistencia de 24 horas

Dario Franchitti regresará a la competición en una carrera de resistencia de 24 horas

GT
GT GT
Dario Franchitti regresará a la competición en una carrera de resistencia de 24 horas
El plan de Citroën para su estreno en la Fórmula E: sentar las bases antes de dar el salto

El plan de Citroën para su estreno en la Fórmula E: sentar las bases antes de dar el salto

Fórmula E
FE Fórmula E
ePrix de Sao Paulo
El plan de Citroën para su estreno en la Fórmula E: sentar las bases antes de dar el salto
Bortoleto no espera experimentar más presión como piloto de Audi F1

Bortoleto no espera experimentar más presión como piloto de Audi F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Bortoleto no espera experimentar más presión como piloto de Audi F1

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros