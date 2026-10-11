De 'Malcolm' al podio: Frankie Muniz gana el campeonato GT4 America junto a Tyler Stone

La temporada 2026 de la GT4 America concluyó con un fin de semana de doble carrera en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway.

El actor convertido en piloto Frankie Muniz estaba en condiciones de ganar el campeonato; para ello, se saltó varias carreras de NASCAR —donde compite a tiempo completo en la Truck Series— con el objetivo de conquistar el título junto a su compañero Tyler Stone.

Llegaron al fin de semana con una ventaja de apenas un punto sobre sus rivales más cercanos, pero dos segundos puestos bastaron para asegurarles el título de la categoría Am con una diferencia de 19 puntos sobre James Walker Jr. y James Clay. En la última carrera partieron desde la décima posición y tuvieron que remontar posiciones a lo largo de la prueba.

El equipo TechSport Racing (coche n.º 30) cerró la temporada 2026 con tres victorias y siete podios. Lograron un pleno de triunfos en Road America y sumaron otra victoria en la segunda carrera disputada en Barber Motorsports Park.

Frankie Muniz, Team Reaume Photo by: James Gilbert / Getty Images

Para lograr esto, Muniz tuvo que saltarse varias carreras de la NASCAR Truck Series —donde compite para el equipo Reaume— y se mostró eufórico tras la carrera. Además, fue él quien llevó el coche a las posiciones de podio en los minutos finales de la prueba, adelantando en el proceso a un rival directo por el título.

"Bueno, antes de esto, nunca había competido con coches deportivos", comentó Muniz. "Mi primera vez al volante de un coche GT4 fue en la sesión de entrenamientos libres de Sonoma. Agradezco a Ford Racing que me impulsara en esta dirección. Fue increíble. Siento que a mitad de temporada logramos entenderlo todo; ganamos varias carreras y nos colocamos en posición de luchar por el campeonato.

"Ayer tuvimos una gran carrera: terminamos segundos y liderábamos la clasificación de puntos, pero tuvimos mala suerte en la salida. Hoy nos tocó empezar décimos en nuestra categoría, así que no sabía muy bien qué iba a pasar; pero él [Stone] pilotó de forma increíble, me pasó el coche, hicimos una parada en boxes limpia y ahora somos campeones. Sin duda, es la mejor sensación del mundo".

Muniz lleva casi dos décadas trabajando para convertirse en piloto de carreras; compitió durante tres temporadas en el campeonato Atlantic entre 2007 y 2009, además de participar en la Fórmula BMW y la Mazda MX-5 Cup. Más tarde, en 2024, dio el salto a las categorías superiores de las carreras de *stock cars*. Desde entonces, ha competido en dos de las tres divisiones principales de la NASCAR y en la ARCA Menards Series. Siempre ha hablado con franqueza sobre las dificultades que ha enfrentado y sobre su esfuerzo por mantener una mentalidad positiva a pesar de los contratiempos.

A quienes persiguen sus sueños, Muniz les dice: "Sin duda, ¡adelante! Sé que a veces hay que dar el salto y eso da miedo. No puedes tener miedo a fracasar. Yo mismo siento que he fracasado". O sea, no es que haya fracasado —fue un proceso de trabajo de 20 años—, pero me tomó 20 años experimentar esta sensación de ganar y de ser campeones. Y gracias a Tyler, a Texport Racing y a Ford Racing. Me encanta esto. Muchísimas gracias.

Stone pudo observar desde la zona de boxes cómo Muniz llevaba el coche hasta la meta. "En primer lugar, quiero dar gracias al Señor y Salvador, ya que hubo mucha oración entre Frankie y yo a lo largo de la temporada, y realmente creo que es por eso que estamos aquí hoy", dijo Stone. "Pero, sinceramente, no nos lo esperábamos. Empezamos la temporada subiendo al podio.

Creo que logramos un segundo puesto en Sonoma. No podíamos creerlo; pensábamos: 'Madre mía, realmente podemos lograrlo'. Luego tuvimos algunas dificultades al principio de la temporada, pero una vez que llegamos a Road Atlanta, creo que encontramos nuestro ritmo.

"Ford Racing y Tech Sport Racing nos prepararon un coche increíble durante toda la temporada; nosotros solo teníamos que mantener la moral alta y seguir luchando. No tengo suficientes palabras de elogio para todos los competidores de la categoría AM, ni para los de GT4 America en general; tenemos una parrilla muy competitiva y grandes pilotos, así que felicidades a todos ellos. Hicieron un trabajo magnífico.

Todos hicieron una gran carrera, una carrera bastante limpia. Parece que tengo mucho que decir, pero ahora mismo me faltan las palabras; realmente no puedo creerlo".