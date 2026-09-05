"Te debo la vida": Piloto rescata a su rival de un brutal incendio en plena carrera en el China GT

Loek Hartog fue protagonista de un gesto heroico, al sacar a Ollie Millroy de las llamas tras un terrible accidente ocurrido el sábado con motivo de la Carrera 1 del China GT en Shanghai.

Tras casi 20 minutos de competición, en una batalla por la octava y novena posición en la larga recta que lleva a la curva 14, Neil Verhagen, al volante del BMW #33 de 610Racing, tomó el rebufo del Ferrari #37 de Harmony Racing conducido por David Chen, que cerró la puerta a su rival.

El M4 se desvió hacia la derecha, poniendo dos ruedas sobre la hierba y allí se volvió ingobernable debido a la lluvia que había caído por la mañana, llegando a tocar la parte trasera del 296 y haciéndolo a su vez deslizarse sin control fuera de la pista y por la zona verde.

Los dos coches descontrolados llegaron entonces a la siguiente horquilla, que los demás competidores ya estaban afrontando; allí fue inevitable la colisión con el inocente Millroy, cuyo Ferrari de AAI Motorsports - golpeado lateralmente - se vio inmediatamente envuelto en llamas.

La bandera roja mostrada decretó el final anticipado de la carrera y todos los implicados fueron trasladados al centro médico para recibir la atención necesaria. Millroy sufrió fracturas en cinco costillas, la clavícula, una mano y un dedo, además de una contusión en un pulmón.

Pero las imágenes aparecidas posteriormente revelaron un panorama aún más dramático de lo que ya se había visto en directo por TV, y la situación podría haber sido muy distinta. Y para peor.

Hartog, que estaba cerca de la curva, detuvo su Porsche, bajó corriendo y llegó hasta el Ferrari de Millroy, dándose cuenta de que no había movimientos por parte del británico, que seguía inmóvil en el asiento mientras todo a su alrededor se estaba incendiando.

El piloto de Phantom Global Racing intentó primero acercarse por el lado del conductor, pero en vano debido a las altas temperaturas, así que intentó actuar por el lado opuesto, también sin éxito tras abrir y arrancar la puerta. El neerlandés finalmente corrió a coger un extintor de las manos de un comisario que estaba llegando al lugar, apagó el incendio por el lado de Millroy, le desabrochó los cinturones, lo agarró por debajo de las axilas y lo sacó a la fuerza del habitáculo.

Como se ha dicho, todo fue captado por la cámara onboard instalada en el 911 de Hartog, que en total empleó 49" entre bajarse del coche y salvar a su colega, en una secuencia que deja literalmente sin aliento.

"Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo después de lo ocurrido. Lo que presencié en la Carrera 1 fue aterrador, y estoy increíblemente aliviado de saber que Ollie está bien. Acabo de regresar del hospital, donde fui a visitarlo. El deporte motor puede recordarte muy rápidamente que algunas cosas son mucho más importantes que las carreras", comentó en redes sociales el piloto de 23 años de Porsche Motorsport, relatando después aquellos momentos aterradores.

"Cuando vi un coche envuelto en una gran bola de fuego delante de mí, no hubo realmente una decisión que tomar. Por lo que pude ver, naturalmente creí que el piloto no podía salir por sí solo, así que me detuve, me bajé y me acerqué al coche. Nunca tuve ninguna duda".

"Reflexionando sobre lo sucedido, estoy realmente agradecido a las personas que he tenido a mi alrededor durante mi vida y mi carrera, que me enseñaron a reconocer cuándo hay algo más grande que las carreras ocurriendo en el presente. Y este es precisamente un ejemplo clásico de ello".

"Fue aterrador y hubo momentos en los que no sabía si alguna vez lograría sacar a Ollie. Pero no se trata de lo que hice, estoy seguro de que muchas personas, en mi posición, habrían reaccionado exactamente de la misma manera".

"Estoy agradecido de haber estado en ese lugar y en ese momento. También te hace apreciar el nivel de seguridad que a veces damos por sentado. Cuando ves un accidente tan violento y un incendio tan grande, entiendes exactamente lo que importa".

"Lo más importante es que Ollie está bien. Hoy podría haber acabado de forma muy diferente y estoy verdaderamente agradecido de que no haya sido así".

Millroy respondió posteriormente agradeciendo a Hartog y contando su punto de vista sobre lo ocurrido: "Esta noche sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre, Loek Hartog, que se detuvo de inmediato, sin que hubiera comisarios de pista ni bomberos a la vista, y arriesgó su propia vida para sacarme del coche".

"No recuerdo nada de lo que ocurrió entre los 30 segundos anteriores al accidente y la hora posterior, pero recordaré su increíble acto de valentía por el resto de mi vida. Algún día contaré esta historia a nuestros tres hijos y también a sus ojos Loek será el mayor superhéroe de la historia".

"Esta noche estoy aquí tumbado con cinco costillas rotas, la clavícula fracturada, una mano y un dedo fracturados y un pulmón contusionado, pero podría haber sido mucho peor. Gracias, Loek. Te debo la vida por tu gesto altruista de hoy".

"Gracias a todos por los mensajes de cariño. Intentaré responder ahora que tengo algunos días para pasar en cama. Esta noche contaré mis estrellas de la suerte, eso seguro. Fern está en el avión rumbo aquí y yo estoy rodeado de mi equipo, mi familia taiwanesa, el Team AAI".

"Mañana me esperan un par de intervenciones quirúrgicas para ponerlo todo en su sitio, luego unas semanas de descanso aquí antes de poder volver a volar. Gracias a Ferrari por haber construido un coche capaz de soportar ese impacto y lo siento por nuestro equipo AAI Motorsports y por mi compañera de equipo Yin Yu Chen, que hoy han perdido su 'cohete' de carreras. Ahora es momento de reconstruir, recuperarse y después volver a ponerse en marcha".

Auxilios poco oportunos

Otro aspecto que se puede notar en las imágenes del cameracar de Hartog es la lentitud con la que llegaron los servicios de auxilio. En particular, el piloto de Porsche tuvo que correr al encuentro de un par de comisarios que, con un paso de todo menos rápido, estaban llegando al lugar.

La compañera de equipo de Millroy, Yin Yu Chen, quiso ofrecer su punto de vista, que es un notable, y absolutamente justo, tirón de orejas a la poca rapidez de los responsables, además en una pista que también acoge la F1 y por tanto exige la máxima preparación por parte de todos.

"Hoy fue un día desgarrador para todo nuestro equipo. Tras el accidente de Ollie Millroy, nuestro coche se incendió justo después de que él se saliera de la pista. Durante aproximadamente un minuto y medio, Ollie permaneció solo en el coche sin ninguna intervención inmediata de los bomberos o de los servicios de auxilio. No había comisarios de pista, ni ambulancias, ni ningún tipo de ayuda para apagar el incendio o socorrer al piloto", comenta Chen.

"Igualmente difícil de aceptar fue escuchar a la retransmisión decir con despreocupación que el piloto estaba 'bien' y que había 'salido del coche por sí solo'. Dada la gravedad de lo que estaba ocurriendo en pista, una descripción tan superficial e imprecisa de la situación es profundamente preocupante".

"Por esto, debo agradecer a Loek Hartog todo lo que hizo hoy. No dudó ni un solo instante en detenerse y socorrer a Ollie en el momento en que más necesitaba ayuda. ¡Una verdadera leyenda!"

"Ollie no es solo un compañero de equipo, sino un amigo de la familia desde hace 13 años. Nunca en mi vida como piloto he vivido una experiencia tan traumatizante. Comprendemos plenamente que los deportes de motor conllevan riesgos".

"Sin embargo, las medidas adoptadas por los organizadores a raíz del accidente de hoy, en particular la falta de una respuesta inmediata y adecuada a la emergencia, son algo que no podemos aceptar. La seguridad de los pilotos y de los miembros del equipo debe estar siempre por encima de cualquier otra cosa. Lo que ocurrió hoy y la forma en que se gestionó la situación son verdaderamente inaceptables".

"Visto el modo en que el accidente de hoy fue gestionado por los organizadores, el equipo y yo hemos decidido retirarnos del campeonato y no participaremos en ningún otro evento del China GT. Gracias a todos los que hoy dieron un paso al frente para echar una mano, y deseo a Ollie una pronta recuperación. No eres solo mi compañero de equipo, sino también mi amigo, mi mentor y, estoy bastante segura, también el mejor compañero de golf de mi padre".