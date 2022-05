Rossi explica en qué debe trabajar para mejorar en los coches de GT

Cargar reproductor de audio

El siete veces campeón del mundo de MotoGP hizo este reconocimiento antes de la ronda de la GTWCE Sprint Cup del pasado fin de semana en Brands Hatch, en la que estuvo marcando tiempos competitivos al final de la segunda carrera, cuando sumó sus primeros puntos en el campeonato al terminar en la octava posición junto con Frederic Vervisch en su WRT Audi R8 LMS GT3 Evo II.

Rossi fue capaz de mantener la posición en la que se encontraba después del ciclo de paradas en boxes en la segunda de las dos carreras de una hora en Brands Hatch el domingo, después de aumentar su ritmo en las etapas finales.

El italiano describió el fin de semana de carreras como "muy diferente" a las pruebas previas a su segunda carrera de la temporada, que siguió a su debut con el WRT en la ronda de la GTWCE Endurance Cup en Imola el mes pasado.

"Después de un día de pruebas, es más fácil llevar el coche al límite", dijo Rossi.

"En el test puedes concentrarte en conducir el coche, pero en el fin de semana (de carreras), en los entrenamientos y sobre todo en la carrera, es muy, muy difícil porque tienes muchos coches, cosas que pasan a tu alrededor".

"No tienes cinco vueltas para sentir el coche, tienes que ir, acertar, y hacer tu vuelta más rápida".

"Para mí, los buenos pilotos marcan una gran diferencia con respecto a mí (en este aspecto), tengo que trabajar en ese punto".

Rossi aumentó el ritmo durante la segunda mitad de la carrera: marcó una secuencia de vueltas en 1m23s cuando la carrera llegaba a su fin, marcando tiempos comparables a los de los otros Audi de la clase Pro.

Rossi consiguió sus primeros puntos en el GTWCE junto con Vervisch al terminar octavo en la segunda carrera Sprint de Brands Hatch. Photo by: Daniel James Smith

Su vuelta más rápida de 1m23.852s lo dejó cerca de la mejor de Vervisch de 1m23.704s en la primera mitad de la carrera.

Rossi consideró que había dado un "gran paso adelante" en la segunda de las dos carreras en Brands Hatch.

"He mejorado mucho mis tiempos, especialmente hacia el final de la carrera, cuando me he sentido más cómodo con el coche y la pista", ha dicho Rossi, que nunca ha corrido en moto en el circuito de Kent.

"Disfruté mucho de esas últimas vueltas".

El aumento del ritmo de Rossi a medida que la segunda carrera llegaba a su fin le permitió contener los avances de Jean-Baptiste Simmenauer, en otro Audi del WRT, y luego de Tomas Drouet, a bordo de un Mercedes-AMG GT3 de Auto Sport Promotion.

Drouet llegó a la bandera a cuadros a sólo 0,7 segundos de Rossi, pero posteriormente recibió una penalización de cinco segundos por el contacto con Simmenauer en la horquilla de Druids.

Rossi y Vervisch terminaron fuera de los puntos en la 13° posición en la primera carrera.

Los actuales campeones de la GTWCE Sprint Cup, Dries Vanthoor y Charles Weerts, terminaron segundos en ambas carreras en un día en el que el Audi no fue rival para el Ferrari 488 GT3 Evo ni para el Mercedes, que se llevaron las dos victorias generales.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 1 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 2 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 3 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 4 / 17 Foto de: SRO #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 5 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 6 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 7 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 8 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 9 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 10 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 11 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 12 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi 13 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi 14 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi 15 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi 16 / 17 Foto de: Daniel James Smith #46 Team WRT Audi R8 LMS evo II: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch 17 / 17 Foto de: Daniel James Smith