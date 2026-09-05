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GT

VIDEO: Aterrador accidente de un Porsche en Laguna Seca

Un aterrador accidente involucró a un competidor del Porsche Sprint Challenge, retrasando la práctica de IndyCar en Laguna Seca.

Nick DeGroot
Nick DeGroot
Publicado:
Los daños en Laguna Seca

Fence damage at the corkscrew (via Bill Bauman)

En WeatherTech Raceway Laguna Seca el sábado, un impresionante choque detuvo toda la actividad en pista durante un tiempo.

Durante la Carrera #1 de la serie de apoyo Porsche Sprint Challenge North America, que estaba en pista antes de la práctica de IndyCar, un piloto sufrió un fuerte accidente en el recién nombrado 'Zanardi Corkscrew', en homenaje al fallecido piloto italiano.

Un piloto se salió recto, aparentemente sin frenos al llegar al Sacacorchos. El coche se elevó de inmediato, casi superando el muro de neumáticos al estrellarse contra la barrera, atravesando por completo la valla.

El coche desapareció entre los árboles, dando varias vueltas de campana. Según se informó, el piloto estaba consciente después del aterrador accidente. Cualquier detalle más allá de eso no está confirmado en este momento.

 

Las reparaciones necesarias fueron largas y obligaron a retrasar el inicio de la práctica de IndyCar. La sesión de práctica se retrasó una hora completa y finalmente se acortó a solo 25 minutos.

Bill Bauman capturó fotos de los extensos daños en la barrera y la valla, que quedaron completamente arrancadas y dobladas por el impacto.

 
 

El 'Zanardi Corkscrew' fue dedicado oficialmente antes del fin de semana de carreras, en celebración del fallecido Alex Zanardi y su legendario adelantamiento por la victoria en Laguna Seca en 1996.

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