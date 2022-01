Wickens volverá a competir tras su accidente en IndyCar

Wickens ha estado rehabilitándose desde su brutal accidente ocurrido en Pocono dentro de IndyCar en 2018 en el que sufrió una fractura de la columna torácica, una lesión de la médula espinal, una fractura de cuello, fracturas de tibia y peroné en ambas piernas, fracturas en ambas manos, una fractura en el antebrazo derecho, una fractura de codo, una conmoción cerebral, cuatro costillas fracturadas y una contusión pulmonar.

Casi 1000 días después, en mayo del año pasado en Mid-Ohio, Wickens evaluó uno de los Hyundai Veloster de Bryan Herta Autosport que había sido equipado con controles manuales para permitirle la conducción.

Ahora estará en una alineación totalmente canadiense con el as de los turismos, Mark Wilkins, en el coche de carreras Elantra N TCR nº 33 de BHA, y debutará en la carrera de resistencia de cuatro horas del IMSA Michelin Pilot Challenge en Daytona el 28 de enero.

"He pasado muchas noches pensando y soñando con este momento, y con el apoyo de Bryan Herta y Hyundai todo se está haciendo realidad", dijo Wickens, que había conseguido cuatro podios y una pole position en sus primeras 12 carreras de IndyCar antes de su accidente que le cambió la vida. "Tengo más ganas ahora que antes de mi accidente de volver a competir por las victorias”.

"Tengo muchas ganas de incorporarme con todo el equipo Bryan Herta Autosport y de probar por fin el Hyundai Elantra N TCR".

Bryan Herta, que ha visto a su equipo Hyundai ganar tres títulos del IMPC, dijo: "Hoy es un día monumental para nosotros como equipo y como fans de Robert Wickens. Hemos seguido la rehabilitación de Robert y nos hemos maravillado con su determinación y dedicación, junto con sus muchos, muchos fans”:

"Anunciar ahora que hará su regreso al automovilismo profesional en uno de nuestros coches Hyundai Elantra N TCR es realmente increíble. Agradecemos a Hyundai por su increíble apoyo y por ayudarnos a construir un camino para que Robert vuelva al lugar al que pertenece."

El Elantra N #33 ha sido equipado con un sistema de control manual personalizado diseñado por el director técnico de BHA David Brown y el técnico de desarrollo Jonathan Gormley. El sistema cuenta con un anillo metálico, situado detrás del volante, que está conectado al pedal de freno por una serie de varillas y del que se tira con los dedos para activar el freno. Dos paletas de aceleración y de cambio vinculadas entre sí, también situadas detrás del volante, permiten al conductor acelerar, cambiar de marcha y realizar maniobras de dirección.

Wilkins tiene un interruptor para desactivar el acelerador manual cuando toma el relevo de Wickens, y el Elantra acelera y frena con los pedales tradicionales cuando él conduce.

En un comunicado de Hyundai se afirma que, desde el accidente, "la perseverancia de Wickens han propiciado avances triunfales en sus incesantes regímenes de rehabilitación física y terapia que continúan a diario". Wickens y su equipo de terapeutas y entrenadores se han convertido en pioneros en el desarrollo de tecnología y métodos de tratamiento innovadores para la comunidad de lesionados medulares."

La alineación de seis coches de BHA probará en Daytona del 21 al 23 de enero, cuando la parrilla del IMPC obtenga tiempo en pista entre las sesiones del Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar 'Roar Before the 24'.

La carrera de cuatro horas del IMPC se celebrará el viernes, 28 de enero, a la 1.35pm ET.

#33 Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian Hyundai Elantra N in action at Laguna Seca last August.

Photo by: Art Fleischmann