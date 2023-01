24 Horas de Daytona 2023: Cómo ver, latinoamericanos y horario

Cargar reproductor de audio

La 61º de las 24 Horas de Daytona que se disputan en el Daytona International Speedway comienza este sábado a las 13:40, hora local (12:40 México, 13:40 Colombia, 15:40 Argentina y Chile). Un total de 61 coches tomarán la bandera verde en la carrera de sportscars más importante del año en Estados Unidos.

La novedad para 2023 es la clase GTP -sportscars prototipos de Acura, BMW, Cadillac y Porsche- que cuentan con sistemas híbridos eléctricos, a medida que IMSA abraza una nueva era.

Las clases secundarias son los prototipos LMP2 y LMP3, con una gran variedad de pilotos profesionales y amateurs. La categoría GTD está formada por coches de serie y se divide en dos clases distintas: una para pilotos profesionales y otra para pro-am.

¿Quiénes son los latinoamericanos que participan?

Latinoamérica tendrá una buena representación en las 24 Horas de Daytona, encabezada por el mexicano Esteban Gutiérrez, ex piloto de Fórmula 1, quien será parte de la tripulación del Oreca 07-Gibson #04 del equipo CrowdStrike Racing by APRCrowdStrike Racing by APR en la clase LMP2.

En la división LMP3 estará el colombiano Gabby Chaves en el Ligier JS P320-Nissan #36 de Andretti Autosport, además del chileno Nico Pino, en el Ligier JS P320-Nissan #33 de Sean Creech Motorsports, el argentino Nicolás Varrone en el Duqueine M30-D08 Nissan #17 del equipo AWA y el mexicano Sebastián Alvarez en el Ligier JS P320-Nissan #43 de MRS GT-Racing.

La clase GT Daytona, la más concurrida con 23 coches, contará con el argentino Luis Pérez Companc en el Ferrari 296 GT3 #21 del AF Corse.

¿Qué tipo de circuito es Daytona?

El circuito de Daytona International Speedway es un trazado de 3,56 millas que incorpora las tres curvas del clásico óvalo, pero inserta una complicada sección en el interior y una chicana "Bus Stop" para crear un total de 12 curvas.

¿Cuál es la velocidad media por vuelta más rápida?

El año pasado, a los mandos de un Cadillac DPi-V.R del Chip Ganassi Racing, el campeón de la IndyCar de 2021 Alex Palou estableció un nuevo récord de vuelta en el circuito de 1min33.724s, una velocidad media de 136.74mph.

¿Cómo ver las 24 Horas de Daytona?

La carrera podrá verse de manera gratuita en su totalidad a través del sitio web de la Serie IMSA, mientras que FOX Sports tendrá transmisión para México. En Motorsport.com haremos reportes de la carrera cada seis horas.

La parrilla de salida para las 24 Horas de Daytona: