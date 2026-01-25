24H Daytona 2026: Dominio de Porsche en la neblina de la noche

En las 24 Horas de Daytona, que marcaron el inicio de la temporada 2026 del Campeonato IMSA SportsCar, Porsche dominó la mayor parte de la primera mitad de la carrera en la categoría superior GTP.

Es cierto que Kevin Estre, al volante del Penske-Porsche n.º 6 (L. Vanthoor/Estre/Campbell), tuvo un contacto con un bólido LMP2 durante las primeras horas, en una maniobra de adelantamiento. El carenado del Penske-Porsche resultó ligeramente dañado en la zona del guardabarros trasero derecho y tuvo que ser reparado en boxes para evitar daños mayores. Esto no afectó visiblemente a la velocidad del coche.

Junto con el Penske-Porsche n.º 7 (Nasr/Andlauer/Heinrich), marcó el ritmo durante horas por la tarde. Pero no solo los dos Penske-Porsche, sino también el JDC-Miller-Porsche n.º 85 (Pino/Frederick/van der Helm), el único 963 que puede correr con la especificación 2025, registró vueltas en cabeza bajo los focos.

Poco antes de la marca de las 6 horas, la lucha por el liderato se volvió muy reñida. Tijmen van der Helm, en el Porsche amarillo de JDC-Miller con una estrategia de paradas en boxes diferente, se defendió en el duelo por el liderato contra Laurin Heinrich en el Porsche de Penske, antes de que el piloto oficial de Porsche se impusiera.

La niebla dificulta la visibilidad por la noche

Los bólidos GTP de otros fabricantes, como Acura o Cadillac, solo han podido disfrutar de vueltas en cabeza durante breves periodos de tiempo. En cuanto a velocidad pura, el equipo oficial de Porsche Penske, con sus dos 963 con especificaciones 2026, es claramente el que causa mejor impresión, algo que también ha llamado la atención de la competencia.

Hacia las 20:30 hora local, la niebla se extendió por el Daytona International Speedway. En combinación con la oscuridad y las brillantes luces del estadio, las condiciones de visibilidad no eran precisamente fáciles para los pilotos de la IMSA, y tampoco para los observadores situados en el techo de la tribuna principal.

Hasta ahora no se han producido incidentes importantes en esta fase, que se prolongó durante varias horas con niebla más o menos intensa. Sin embargo, a las 11 horas, la niebla era tan densa que se declaró una fase amarilla. Esta fase amarilla ya dura 20 minutos y podría prolongarse aún más.

Poco antes del ecuador, la Rolex 24 de Daytona la lidera el Penske-Porsche con el número 7, seguido del Action-Express-Cadillac #31 (Aitken/Bamber/Vesti/Zilisch) y el Penske-Porsche con el número 6.

En la clase LMP2, el AO-Oreca n.º 99 (Hyett/Cameron/Edgar/Rasmussen) es actualmente el líder.

GTD-Pro: Ferrari se elimina mutuamente

En la categoría GT, poco después de las dos horas de carrera se produjo una gran agitación. Y esta afectó al equipo Ferrari en la clase GTD Pro. En el infield, Daniel Serra, en el Risi-Ferrari (Serra/Rigon/Pier Guidi), se salió de la pista en medio del denso tráfico. Tras un salvaje recorrido por la hierba, al volver a la pista chocó de lleno contra el lado derecho del Ferrari Triarsi #033 (Calado/Agostini/Rovera/Molina), pilotado por James Calado.

El Ferrari de Risi sufrió daños mucho más graves y tuvo que abandonar la carrera. El Ferrari de Triarsi también resultó dañado, pero no tan gravemente. Tras el incidente con el Ferrari de Risi, James Calado marcó la vuelta más rápida hasta ese momento en la clase GTD Pro.

Aproximadamente una hora antes del choque, este mismo Ferrari de Triarsi ya había sufrido otro incidente, concretamente en boxes. Durante el repostaje, se derramó una gran cantidad de combustible y se incendió. A pesar de la gran nube de humo, todo salió bien. Calado se hizo cargo del 296 GT3 Evo de Alessio Rovera y continuó la carrera según lo previsto, hasta el choque con el Ferrari de Risi.

A mitad de carrera, el BMW #1 de Paul Miller (Verhagen/de Phillippi/Hesse/Harper) lidera la clase GTD Pro, seguido del Porsche #911 de Manthey (Preining/Bachler/Feller) y el Ford #65 de Multimatic (Mies/Vervisch/Priaulx).

GTD: el Porsche de Wright choca contra un coche LMP2

También se han registrado abandonos en la clase GTD. Apenas tres horas después del accidente temprano del Porsche RS1, el Porsche Wright #120 (Adelson/Skeer/Sargent/Ilott) también tuvo que tirar la toalla.

El motivo fue un choque con el Oreca #88 de AF Corse (Perrodo/Nielsen/Murry/Vaxiviere) poco antes de la curva 5. Dylan Murry había dado una vuelta de campana con el bólido LMP2 y había sido embestido de lleno por Adam Adelson, tras lo cual su Porsche se estrelló de frente contra la pila de neumáticos.

Adam Adelson no solo es piloto de Wright Motorsports, sino también propietario del equipo. A raíz del accidente, fue trasladado a un hospital cercano para ser examinado. Poco después, su equipo informó de que se encontraba bien y que había abandonado el hospital.

Scott McLaughlin lleva el Corvette DXDT desde la P10 hacia delante

En cuanto a la carrera en la clase GTD, el piloto de IndyCar Scott McLaughlin adelantó el DXDT-Corvette #36 (Filippi/Eastwood/Yoluc/McLaughlin) desde la P10 hasta la P2 antes de medianoche en Daytona, en poco más de una tanda. Es más, al final de su doble tanda, entregó el coche a Charlie Eastwood en cabeza.

Tras 11 de las 24 horas de carrera, los tres primeros puestos de la clase GTD los ocupan el Corvette DXDT, el Corvette n.º 13 de 13 Autosport (Fidani/M. Bell/Kern/Green) y el BMW n.º 96 de Turner (Gallagher/Foley/Klingmann/Selldorff).