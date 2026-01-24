24 horas de Daytona 2026: dos graves accidentes en la primera hora

Comienzo salvaje de las 24 Horas de Daytona 2026 (¡aquí en directo!), que más bien fueron una carrera de 24 segundos hasta el primer accidente. Cuatro LMP2 chocaron en la primera curva, un BMW se salió de la pista y, tras la reanudación, el Porsche RS1 n.º 28 (Zitza/Heylen/Machavern/S. Müller) sufrió un grave accidente.

La carrera solo duró hasta la primera curva, cuando se produjo la primera fase amarilla. Cinco bólidos LMP2 colisionaron entre sí, lo que obligó a cuatro coches a entrar en boxes para reparaciones. La colisión inicial fue un accidente múltiple poco claro.

Las imágenes muestran que el fundador de Shopify, Tobias Lütke, en el TDS-Oreca n.º 11 (Lütke/Beche/Heinemeier Hanson/Milesi), fue empujado por Naveen Rao en el Era-Oreca n.º 18 (Rao/Habsburg/Sargeant). Detrás, todos los pilotos frenaron bruscamente, lo que provocó más colisiones por alcance y maniobras evasivas frenéticas.

Cuatro vehículos tuvieron que entrar en boxes. El TDS-Oreca de Lütke mantuvo el liderato, pero el germano-canadiense tuvo que entrar en boxes tres veces más en las vueltas siguientes porque algunas piezas de la carrocería rozaban los neumáticos. Con una vuelta de retraso, aún no hay nada perdido, ya que las vueltas perdidas se pueden recuperar en las fases amarillas.

Su compañero de equipo, Charles Milesi, se mostró molesto en una entrevista con IMSA TV: «¿Es realmente necesario intentar algo así justo al inicio? ¡Es una carrera de 24 horas! Al menos el coche se ha mantenido en pie».

El APR-Oreca #04 (Kurtz/Quinn/Sowery/Jakobsen) también perdió solo una vuelta. El Era-Oreca perdió cinco vueltas, lo que ya es más difícil de recuperar, aunque no imposible, como demostró Porsche en su día en la era GTLM.

El peor golpe lo sufrió el United Autosports Oreca #2 (Fayer/Hanley/McElrea/Jensen), que no se vio involucrado en la colisión inicial, pero fue víctima de un accidente posterior cuando todos frenaron. «Alguien me ha dado un golpe por detrás», dice el fundador del proveedor de servicios de pago canadiense Nuvei. El Oreca no volvió a la pista en la primera hora.

A pocos metros de allí, Dries Vanthoor dio una vuelta de campana con el WRT-BMW n.º 24 (S. van der Linde/D. Vanthoor/Frijns/Rast), pero este incidente no tuvo consecuencias.

Primer abandono del equipo novato tras un fuerte impacto

Tras la reanudación, se completó una vuelta de carrera, pero enseguida se produjo otra bandera amarilla debido a un grave accidente de Eric Zitza en el Porsche RS1 n.º 28. El equipo es nuevo en el Campeonato IMSA SportsCar.

El recién ascendido a GT4 perdió el control del Porsche 911 GT3 R (992) al frenar en la curva 1 y chocó contra el extremo romo del muro de salida de boxes, que comienza en medio de la primera curva.

El Porsche sufrió daños en la parte delantera hasta el chasis. Zitza salió ileso, pero el equipo solo pudo anunciar el abandono. El accidente provocó otra fase amarilla de 20 minutos, desde entonces la carrera ha encontrado su ritmo.

El Action Express Cadillac #31 (Aitken/Bamber/Vesti/Zilisch), que salió desde la última posición de la parrilla GTP, recibió una penalización de paso por boxes porque Jack Aitken realizó una salida anticipada. Dada la fase temprana de la carrera, esta penalización no debería tener grandes consecuencias para el resultado final.

Tras una hora de carrera, los dos Porsche oficiales de Penske, que han marcado un ritmo impresionante desde el principio, lideran la clasificación.