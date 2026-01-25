24H Daytona 2026: Nico Pino pelea por la victoria ante los Porsche oficiales tras 6 horas

Laurins Heinrich, de Porsche Penske Motorsport, lidera la carrera con el Porsche 963 n.º 7 en la sexta hora de la 64.ª edición de las 24 Horas de Daytona.

Heinrich adelantó al Porsche n.º 85 de JDC-Miller MotorSport, con Tijmen van der Helm al volante, unos minutos antes de completar una cuarta parte de la carrera. Detrás del dúo se encontraba Rene Rast, en el BMW M Hybrid V8 n.º 24 del BMW M Team WRT, en tercera posición.

Desde el principio...

Renger van der Zande salió desde la pole para Acura Meyer Shank Racing, pero no tuvo una salida limpia, ya que el Cadillac V-Series.R n.º 40 de Louis Deletraz consiguió adelantarse. Sin embargo, fue algo efímero, ya que van der Zande le superó.

La carnicería estalló por detrás cuando varios coches LMP2 colisionaron en la curva 1 poco después de que se diera la salida. Entre los implicados se encontraban el n.º 2 (United Autosport USA), el n.º 4 (Crowdstrike Racing by APR), el n.º 11 (TDS Racing) y el n.º 18 (Era Motorsport). El ORECA LMP2 07 n.º 11 sufrió daños importantes en el morro, que fue sustituido. El n.º 2 también recibió un nuevo clip delantero, pero luego fue retirado detrás del muro.

El incidente con los coches LMP2 provocó la bandera amarilla justo después de la salida, pero no antes de que Felipe Nasr adelantara a van der Zande y Deletraz para ponerse en cabeza.

Nasr consiguió una ventaja clara en la reanudación de la carrera, pero fue efímera, ya que volvió a salir la bandera amarilla cuando el Porsche 911 GT3 R (992) n.º 28 de Rs1, pilotado por Eric Zitza, perdió el control en la curva 1 y se estrelló contra la barrera de neumáticos interior situada delante del atenuador.

Ambas banderas amarillas se produjeron en los primeros 15 minutos de la carrera. Tras unos 12 minutos de bandera amarilla, la carrera se reanudó con Nasr en cabeza, acompañado por su compañero de equipo en Porsche Penske Motorsports, Kevin Estre, en el coche gemelo n.º 6.

Al final de la primera hora, Giacomo Altoe recibió una penalización de drive-through después de que su DragonSpeed Corvette Z06 GT3.R n.º 81 se viera involucrado en un incidente en la curva 6 con el Ferrari 296 GT3 EVO n.º 34 de Conquest Racing en GTD.

P.J. Hyett, de AO Racing, entró en boxes con su LMP2 n.º 99 desde la cabeza de carrera a ocho minutos del final de la última hora, lo que aupó a Jeremy Clarke, con el coche n.º 43 de Inter Europol Competition, al primer puesto. Clarke entró en boxes poco después, lo que aupó a Bryan Herta Autosport con Ben Keating, de PR1/Mathiesen, al primer puesto.

A medida que la carrera se fue calmando, Nasr y Estre mantuvieron el control de Porsche, con una ventaja de 4,3 segundos sobre el Acura de van der Zande. Los coches n.º 3 y 4 de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, pilotados por Alexander Sims y Nicky Catsburg, respectivamente, ocupaban las dos primeras posiciones en GTD Pro al finalizar la primera hora, con Philip Ellis, de Winward Racing, al frente de GTD.

Al pasar la primera hora, los dos Porsche intercambiaron posiciones, lo que situó a Estre en cabeza en preparación para su primera parada en boxes. Cuando toda la clase GTP se detuvo, Estre mantuvo el liderato general.

Durante una parada en boxes del Ferrari n.º 033 de Triarsi Competizione, se produjo un incendio que fue rápidamente extinguido. Cubierto de polvo blanco, James Calado, que sustituyó a Alessio Rovera en el cambio de pilotos, salió a toda velocidad sin inmutarse y volvió a la lucha en pista en GTD.

Se produjeron múltiples infracciones de velocidad en boxes por parte de los competidores de GTD Pro tras la primera ronda de paradas en boxes, en particular James Hinchcliffe (Pfaff Motorsports), que recibió una penalización de drive-through.

El Cadillac Whelen n.º 31, con Jack Aitken al volante, fue empujado hacia la hierba por Calado aproximadamente a los 90 minutos. El incidente hizo que el Cadillac cayera al último puesto de la clase GTP después de reincorporarse utilizando la vía de escape en la curva 5.

Nasr superó a Estre en la curva 1 a la hora y 45 minutos y se impuso al recuperar el liderato. Estre y Nasr tenían una ventaja de 20 segundos sobre el Acura n.º 93, tercero, cuando se produjo la siguiente ronda de paradas en boxes, cerca del final de la hora. Porsche optó por un cambio de piloto en ambos coches, sustituyendo a Estre y Nasr por Laurens Vanthoor y Julien Andlauer, respectivamente.

A los cuatro minutos del inicio de la segunda hora, Daniel Serra, de Risi Competizioni, rodaba cojeando por la pista con la parte delantera izquierda de su Ferrari 296 GT3 EVO n.º 62 abollada. El neumático comenzó a deshilacharse al acercarse a la chicane de Le Mans y provocó la tercera bandera amarilla de la carrera. Se detuvo en el interior de la pista, más allá de la chicane.

Se sospechaba que el daño se había producido tras una colisión con Calado. La reparación de la carrocería del n.º 6 de Vanthoor, que se debió a un contacto durante la tanda de Estre, relegó al Porsche al último puesto de la clase. El Cadillac n.º 10 de Ricky Taylor ascendió al segundo puesto, detrás de Andlauer, mientras la carrera se desarrollaba bajo bandera amarilla.

Cuando la carrera se reanudó 20 minutos más tarde, Andlauer lideró el pelotón en la curva 1, mientras que el cuatro veces campeón de IndyCar Alex Palou, en el Acura n.º 93, superó a Ricky Taylor en el Cadillac.

La bandera amarilla volvió a ondear por cuarta vez después de que el LMP2 n.º 83 de AF Corse USA, pilotado por Dylan Murray, hiciera un trompo en medio de la pista entre las curvas 4 y 5, creando una nube de humo de neumáticos entre el tráfico. La situación dejó a Adam Adelson sin sitio por donde pasar con el Porsche GT3 R (992) n.º 120 de Wright Motorsports, que embistió al coche LMP2. El coche de Adelson quedó detenido en la barrera de neumáticos de la curva 5, mientras que el de Murray se quedó justo al lado de la pista.

La pausa en la acción en pista dio lugar a paradas en boxes, lo que provocó que Andlauer cayera al quinto puesto, mientras que Earl Bamber, ahora en el Whelen Cadillac n.º 31, asumía el liderato por delante de los dos Acura de Palou y AJ Allmendinger (n.º 60).

Bamber lideró la reanudación 18 minutos después de la tercera hora.

AO Racing mantuvo el liderato en LMP2 con Dane Cameron sustituyendo a Hyett, mientras que en GTD Pro se mantuvo el Corvette n.º 3 de Antonio García. Albert Costa lideraba GTD con el Ferrari n.º 34 de Conquest Racing.

A continuación se produjo una carrera normal con bandera verde, lo que permitió que el pelotón se estirara un poco, con los cinco primeros puestos ocupados por Bamber, Palou, Andlauer, el BMW n.º 24 de Sheldon van der Linde y el Porsche 963 n.º 85 de Kaylen Frederick, de JDC-Miller MotorSports.

Una ronda de paradas en boxes al final de la tercera hora y al comienzo de la cuarta, cuando el sol comenzaba a ponerse, supuso un cambio en el líder, junto con cambios de pilotos. El Acura n.º 93 de Kaku Ohta, al volante tras la tanda de Palou, se situó en cabeza de la clasificación. Laurin Heinrich llevó el Porsche n.º 7 al segundo puesto, seguido del Cadillac Whelen n.º 31 de Conor Zilisch, que sustituyó a Bamber.

Alex Riberas, al volante del Aston Martin Valkyrie n.º 23 en su debut en las 24 Horas de Rolex, tuvo un problema a mitad de la hora, deteniéndose temporalmente fuera de la línea de carrera en la curva 6 antes de volver a rodar. El problema fue suficiente para convertirlo en el primer coche GTP en perder una vuelta. A pesar de que el equipo lo revisó brevemente unos 10 minutos más tarde, el coche volvió a la carrera sin recibir un mantenimiento exhaustivo. Sin embargo, los problemas del coche persistieron y poco después fue retirado a boxes.

El Porsche n.º 7 volvió a ponerse en cabeza después de que Ohta entrara en boxes cuando quedaban 26 minutos para el final de la hora.

Cuando el reloj superó la quinta hora de carrera, el Corvette Z06 GT3.R n.º 81 de DragonSpeed, pilotado por Matteo Cairoli, acabó contra las barreras de la curva 3 tras un contacto con el LMP2 n.º 43 de Inter Europol Competition. El incidente provocó la quinta bandera amarilla en toda la pista y dio lugar a otra ronda de paradas en boxes. Mientras tanto, el Corvette n.º 81 acabó en la grúa.

El Porsche n.º 85 de JDC-Miller MotorSports de van der Helm ascendió a los primeros puestos de la GTP, entre los que se encontraba Heinrich, que entró en boxes para repostar. Detrás de van der Helm, en la reanudación tras 28 minutos de la marca de las cinco horas, se encontraba Heinrich, junto con el BMW M Hybrid V8 n.º 24 de Rene Rast en tercera posición, Zilisch en cuarta y Colton Herta en quinta con el Cadillac n.º 40 de Wayne Taylor Racing.

Van der Helm mantuvo su ventaja sobre el resto, pero la batalla por el GTD se estaba calentando cuando Neil Verhagen puso al BMW M4 GT3 EVO n.º 1 de Paul Miller Racing en cabeza, pero tenía a los Corvette n.º 3 y n.º 4 a menos de 1,6 segundos por detrás.

El coche n.º 99 de AO Racing, pilotado por Jonny Edgar, mantenía una ventaja de 0,5 segundos sobre el n.º 04 de Alex Quinn, que se recuperaba de una vuelta perdida tras verse involucrado en un incidente en la primera vuelta.

La clase GTD seguía liderada por el Ferrari n.º 34 de Conquest Racing, con Thierry Vermeulen al volante.

Momentos antes de alcanzar el cuarto de la carrera, Heinrich superó a van der Helm y se puso en cabeza de la general.