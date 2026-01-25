24h Daytona 2026: Porsche lidera a tres horas del final, Varrone pelea por triunfar

Las tres horas finales de las 24 Horas de Daytona parecen tener claros contendientes por el triunfo con los dos Porsche Penske 963 oficiales en la contienda por la victoria, con Kevin Estre en la cima por la mínima diferencia sobre Julien Andlauer, esto tras un dominio de la marca alemana sobre el resto de los contrincantes de la edición 2026.

Detrás de los dos LMDh de la casa de Stuttgart se ubicaban los BMW ahora operados por WTR en tercera y cuarta posición aunque perdiendo más de 10 segundos en comparación con los dos Porsche colocándose como los mejores del resto.

Cadillac alineó a dos de sus coches en la quinta y sexta plaza con el 31 de Action Express de Earl Bamber con Will Stevens en el número 10 de Wayne Taylor Racing.

El chileno Nico Pino llevó al Porsche de JDC Miller hasta la zona de podio antes de entregar los controles.

Varrone controla la GTD Pro

El argentino Nico Varrone ascendió al Corvette marcado con el número cuatro para ayudar a controlar la carrera con más de tres segundos de ventaja sobre el Porsche marcado con el número 911. El sudamericano lidera el ataque de la marca americana luego de que el número tres afrontó problemas al amanecer con el neumático trasero derecho.

La tercera posición era ocupada por el BMW de Paul Miller.

En la división LMP2, el mexicano Sebastián Álvarez había perdido la oportunidad de pelear por el triunfo ante el retraso de 10 giros ocurrido durante la madrugada colocando al coche de Tower Motorsport hasta la novena posición, esto mientras Rasmussen se posicionaba primero con el número 99.