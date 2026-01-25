24H Daytona 2026: Porsche y Nasr logran la tercera victoria consecutiva

El piloto brasileño Felipe Nasr volvió a responder a las expectativas al volveré el hombre clave y comandar al Porsche Penske marcado con el número 7 a la victoria de las 24 Horas de Daytona 2026, esto después de una intensa lucha ante el Cadillac número 31 de Action Express en la parte final.

Jack Aitken y su Cadillac se volvieron un dolor de cabeza para Felipe Nasr, pero el brasileño, tal como sucedió en las ediciones pasadas, aprovechó el tráfico de un GTD y un LMP2 para lograr imponerse en los cinco minutos finales donde recuperó una ventaja de más de un segundo.

El brasileño y exF1 tomó los controles del Porsche #7 para la últimas dos horas de carrera. En contraparte el segundo Porsche, el #6 perdió el rendimiento en la parte final y dejó escapar el podio finalizando en cuarto, por detrás de Aitken y el BMW de Dries Vanthoor, que ahora era operado por WRT, el mismo equipo con el que disputan el WEC.

El chileno Nico Pino fue el encargado de cerrar la carrera con JDC Miller Porsche finalizando en la séptima posición tras haber estado dentro de los cinco primeros pasando la mitad de la competencia.

Varrone cerca del podio

El argentino Nico Varrone finalizó en la cuarta posición de la categoría GTD Pro a los controles del Chevrolet Corvette marcado con el número 4. La victoria fue para el BMW de Paul Miller Racing con el #1 seguido por el Mercedes de 75 Express con una diferencia de menos de dos segundos.

Varrone estuvo en la contienda por la victoria hasta la parte final de su turno cuando tuvo un contacto con James Calado. El Ferrari 033 fue encontrado culpable del contacto con el sudamericano, pero el incidente había mandado al octavo puesto al Corvette dejándolo fuera de la contienda por la victoria.

En la división GTD el Mercedes de Winward Racing se impuso sobre los Aston Martin de Magnus Racing y de Heart of Racing.

El costarricense Dani Formal concluyó en la octava posición de los GTD.