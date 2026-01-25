Ir al contenido principal

Crónica de carrera
IMSA 24 Horas de Daytona

24H Daytona 2026: Reinicia la carrera tras una larga noche con neblina

Las condiciones meteorológicas en Florida siguen siendo adversas y, tras más de tres horas de neutralización, la carrera se mantuvo en amarilla durante casi toda la noche.

Francesco Corghi
Editado:
Neblina

Las 24 horas de Daytona estuvieron envueltas en la oscuridad de la noche y también en la niebla, que mantuvo la carrera neutralizada en régimen de Full Course Yellow en esta primera prueba del Campeonato IMSA SportsCar 2026, aunque la bandera verde volvió a ondear cuando el reloj marcaba las siete de la mañana del domingo. 

Tras pasar también la 16va hora de carrera, los coches llevan más de 180 minutos en fila, avanzando a paso lento. 

Teniendo en cuenta que faltaban varias horas para el amanecer, cabe preguntarse por qué la dirección de carrera insistió en seguir con este vergonzoso espectáculo soporífero, en lugar de detenerlo todo y esperar a que las condiciones fueran adecuadas. 

Dado el hermanamiento con las 24 horas de Le Mans, parece que se quiere imitar a los primos franceses en el consumo innecesario de gasolina, neumáticos y paciencia de todos, como ocurrió en la edición de 2024 de La Sarthe, cuando hubo más de 4 horas de Safety Car nocturno debido a la intensa lluvia.

En todo esto, los distintos equipos han tratando de llevar a cabo sus respectivas estrategias mezclando las cartas y, entre los que aprovechan para permanecer más tiempo en pista y los que, por el contrario, adelantan las paradas para repostar, el orden de las distintas categorías sigue cambiando sin dar indicaciones sobre los valores reales en pista.

Fog

Los Porsche-Penske también han realizado largas paradas para desmontar la parte delantera y revisar las suspensiones y los frenos, con el 963 #6 volviendo a ponerse en cabeza de la clase GTP, seguido del BMW-WRT 24 y el Cadillac-Action Express 31, mientras que el Acura-Meyer Shank #60 y el Cadilla-Wayne Taylor #40 completan el Top 5.

El 963 #7, por su parte, bajó al séptimo puesto, superado por el BMW #25, y el Porsche-JDC Miller también bajó en la clasificación por una estrategia diferente, después de haber alcanzado incluso el primer puesto.

En LMP2 lideran el BHA-PR1 Mathiasen #53 y el Inter Europol #43, tercero el Tower #8 que ha superado al United Autosports #22 y al AO Racing «Spike» #99.

Entre los GTD PRO, el Ford #65 se mantuvo en pista durante mucho tiempo, subiendo así al liderato, al igual que el Ferrari-Triarsi #033, el Porsche-AO Racing «Rexy» #77 y el Lexus-Vasser Sullivan #14, que se encuentran detrás del Mustang en el orden.

Los tiempos de parada fueron diferentes para los que iban detrás, es decir, Mercedes-GetSpeed #69, Corvette 4, Mustang #64, Porsche-Manthey #911, Mercedes-75 Express #75 y Corvette #3, que cierra el Top 10, fuera del cual se encuentran BMW-Paul Miller #1 y Mercedes-Winward #48 a vueltas completas.

En GTD, ahora lidera el Ferrari-AF Corse #21, seguido por el Aston Martin-Magnus #44, el Mercedes-Lone Star #80 y el Aston-VDSR #19, con la misma estrategia.

 

