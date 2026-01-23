Cadillac pierde la pole position para las 24 Horas de Daytona

Tras la clasificación para las 24 Horas de Daytona Rolex 2026, los inspectores técnicos impusieron dos sanciones severas que alteraron significativamente la parrilla de salida.

El Cadillac n.º 31 de Action Express (Aitken/Bamber/Vesti/Zilisch), que acababa de celebrar la pole position con Jack Aitken al volante, fue despojado de la pole y relegado al final de la parrilla GTP. Durante la inspección técnica, los comisarios descubrieron que el bloque antideslizante trasero había sido lijado en exceso.

Es inusual que se produzca tal desgaste tras una sesión de clasificación tan breve, lo que sugiere que el Cadillac estaba configurado de forma extremadamente baja y agresiva. Como resultado, el Acura n.º 93 de Meyer Shank Racing (van der Zande/Yelloly/Palou/Ohta) hereda la pole position para la clásica carrera de resistencia. A ellos se unirá en la primera fila el Cadillac n.º 40 de Wayne Taylor Racing (J. Taylor/Deletraz/Herta) de la escudería BMW.

El equipo líder de BMW también penalizado

No solo hubo cambios en la categoría superior. En GTD Pro, el BMW n.º 1 de Paul Miller (Verhagen/de Phillippi/Hesse/Harper) también fue relegado al final de la categoría.

El motivo fue una infracción técnica relacionada con el chasis: la inclinación no cumplía con el rango especificado en el reglamento. El equipo, que debía salir desde la segunda posición de la categoría, ahora tiene que remontar desde la parte trasera del pelotón de GTD Pro.

Estas sanciones hacen que numerosos competidores suban en la parrilla. En GTP, el WTR Cadillac n.º 40 (J. Taylor/Deletraz/Herta) sube a la primera fila, y el mejor Porsche 963 sale ahora desde la tercera posición. El RLL McLaren n.º 59 (Esterson/N. Johnson/Vips/MacDonald) saldrá ahora desde la primera fila en GTP Pro en su debut en el Campeonato IMSA SportsCar.

Pero al tratarse de una prueba de 24 horas, estos equipos tendrán mucho tiempo para recuperar el terreno perdido, aunque empiecen la carrera con el orgullo herido. El equipo n.º 31 tampoco parecía demasiado afectado, ya que salió inmediatamente a la pista en los entrenamientos vespertinos del jueves y volvió a marcar el mejor tiempo por vuelta.