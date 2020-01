Calderón sobrepasa dificultades en primer turno en Daytona

La piloto colombiana Tatiana Calderón cumplió con su primer turno en las 24 Horas de Daytona sobre el Lamborghini #19. La expiloto de Fórmula 2 tomó los controles del GTD de forma rápida en la carrera, antes de cumplirse los primeros 60 minutos de mando de la danesa Christina Nielsen.

Calderón vivió un arranque complicado cuando perdió unos segundos en su salida a pista. Ya en carrera se adentró al ritmo de Nielsen, lo que le sirvió para completar dos stints en la pista en Florida.

“Fue increíble. La verdad quedé super contenta. Tuvimos un problema con el pit stop, tocaba apagar todo y volver a prenderlo porque no teníamos telemetría en vivo, después se me quedó atorado un cinturón, se me apagó el carro, perdimos tanto tiempo”, dijo la colombiana quien vive su primera experiencia en la carrera de resistencia más importante de los Estados Unidos.

A pesar de haber tenido prácticas previas, ella apuntó que su primer turno sobre el GTD resultó más valioso que el tiempo previo.

“ Es la primera vez que doy tantas vueltas seguidas en Daytona, aun hay mucho que aprender pero feliz con este primer doble stint. La verdad es que todo ha sido muy especial, empezando por el tráfico, porque tienes que estar pendiente de muchas cosas, además tuve que cambiar muchas ocasiones el mapa del motor. Sumado a eso, me quedé sin radio la mitad del stint”.

“Ahora resta esperar el próximo turno. Ojalá estemos de nuevo en la vuelta del líder, y creo que una bandera amarilla quizá nos ayudaría”.

La sudamericana explicó que por la noche el equipo echará mano de ella: “Me dijeron que la estrategia cambia cada 30 minutos. En la noche haré otro doble stint, en la madrugada otro, y tal vez al final uno sencillo”, concluyó.