Tom Dillmann completa su redención en IMSA tras el grave accidente de 2025

Jeremy Clarke y Tom Dillmannn lograron la victoria para Inter Europol Competition en el Chevrolet Grand Prix en Canadian Tire Motorsport Park.

El dúo, que partió desde la pole en el #43 ORECA LMP2 07, obtuvo su revancha tras flaquear en la carrera del año pasado, y lo hizo tomando un pequeño repostaje de combustible en los minutos finales camino de ganar el sprint de 2h40m por 9.796s en el circuito de carretera de terreno natural de 10 curvas y 2.459 millas.

Dillmann, que se vio involucrado en un fuerte accidente que le dejó una vértebra fracturada y requirió cirugía en esta carrera hace un año, cerró la carrera para lograr el emotivo resultado.

“Al llegar a este fin de semana, no me cambió. Quiero ganar todas las carreras,” dijo Dillmannn, que también ganó en ‘Mosport’ en 2024. “El hecho de que tuviera el problema que tuve el año pasado no cambió el hecho de que quería ganar, pero sí, es una historia genial. Tener una lesión de espalda, volver para ganarla otra vez, creo que sin ese (accidente) podríamos haber conseguido tres victorias seguidas aquí.”

George Kurtz y Alex Quinn, de Crowdstrike Racing by APR, terminaron segundos, por delante de PJ Hyett y Dane Cameron, de AO Racing.

La clase GTD Pro fue ganada por Ben Barnicoat y Jack Hawksworth, de Vasser Sullivan, logrando victorias consecutivas tras la ronda anterior en Watkins Glen International. Russell Ward y Philip Ellis, de Winward Racing, se llevaron la victoria de clase en GTD.

La carrera

Clarke lideró el pelotón hacia la bandera verde mientras la clase LMP2 se acomodaba detrás. También fue una salida limpia para GTD Pro, ya que el poleman de la clase, Neil Verhagen (Paul Miller Racing), arrancó sin problemas.

Hubo un susto temprano en la lucha por el segundo puesto en GTD cuando Lorenzo Patrese (Conquest Racing) intentó un ataque tardío por el interior de Benjamin Pedersen (Vasser Sullivan) en la curva 10. Ambos se tocaron pero pudieron continuar, con Pedersen manteniendo la posición mientras Patrese caía al cuarto lugar.

Aproximadamente 10 minutos después del inicio de la carrera, el liderato de Verhagen en GTD Pro fue atacado por Max Esterson (RLL Team McLaren), con Alexander Sims (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports) muy cerca en tercera posición.

Clarke mantenía una ventaja de 2s en LMP2, con Dudu Barrichello (Heart of Racing) al frente en GTD por 0.44s.

Sin embargo, la primera neutralización del evento llegó momentos después, cuando John Farano (Tower Motorsports) se fue largo y terminó fuera de pista en la curva 3, causando daños en la parte delantera derecha de su #8 ORECA LMP2 07. Finalmente, los daños fueron lo suficientemente graves como para que tuviera que ir detrás del muro.

Clarke lideró el pelotón en la reanudación con 2h20m restantes, y sacó un par de longitudes de coche al segundo clasificado, Misha Goikhberg (Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen).

Las paradas en boxes comenzaron unos 13 minutos después, con PJ Hyett de AO Racing siendo el primero en entrar para el servicio; sin cambio de piloto. Barrichello entró en boxes desde el liderato de la clase GTD poco después y sufrió una parada lenta, con Pedersen haciéndose con el primer puesto.

Con poco menos de dos horas por delante, Tobi Lutke (TDS Racing) chocó contra las barreras de neumáticos de la curva 8 y provocó la segunda neutralización.

Tras las paradas en boxes restantes, el ciclo vio a George Kurtz (Crowdstrike Racing by APR) ascender del séptimo al primer puesto en LMP2, con Jack Hawksworth (Vasser Sullivan) al frente en GTD Pro, y Trent Hindman (Wayne Taylor Racing) liderando en GTD.

Mientras el pelotón recibió la bandera verde para la reanudación con 1h48m por disputar, Robert Wickens (DXDT Racing) seguía en el pit lane con un problema en el muelle del acelerador. Pudo regresar, pero quedó a dos vueltas del resto de la clase GTD.

Tras otra tanda de paradas en boxes y cambios de piloto para LMP2, Dillmannn tomó el relevo de Clarke, con Alex Quinn entrando por Kurtz, y Dane Cameron por Hyett. Goikhberg aún no había parado y se hizo con el liderato de la carrera.

En GTD Pro, Ben Barnicoat tomó el relevo de Hawksworth mientras el #14 Lexus RC F GT3 conservaba el liderato de la clase. Hindman continuaba liderando en GTD, con una ventaja de 0.4s sobre Philip Ellis (Winward Racing).

Cerca del ecuador de la carrera, Ellis pudo superar a Hindman para tomar el liderato de GTD saliendo de la curva 5 y rápidamente abrió una brecha de 2s.

Mientras Ellis seguía liderando en GTD en el ecuador, Barnicoat construyó una ventaja de 5.2s sobre Nikita Johnson, que había entrado por Esterson en el #59 McLaren 720S GT3 Evo de RLL Team McLaren. Goikhberg entró en boxes desde el primer puesto en LMP2, cediendo el liderato a Quinn.

Apenas cinco minutos después del ecuador, Mikkel Jensen (United Autosports USA) quedó encajado en la curva 8, pero pudo salir marcha atrás de la barrera de neumáticos y regresar al pit lane, evitando provocar otra neutralización.

Al mismo tiempo, Quinn quedó brevemente retenido en el tráfico, lo que permitió a Dillmannn hacerse con el liderato absoluto.

Con una hora restante y una tanda de paradas en boxes para ambas clases GTD, Barnicoat seguía al frente en GTD Pro con una amplia ventaja de 6s sobre Nick Tandy (AO Racing). Ellis lideraba por 0.6s sobre Aaron Telitz, que había entrado por Pedersen en la inscripción GTD de Vasser Sullivan. Dillmann continuaba liderando en LMP2 - y en la general - sobre Quinn, con una ventaja de 1.2s.

Quinn entró en boxes desde la segunda posición con 52m por disputar, con Dillmann y Cameron entrando en la vuelta siguiente. Además, el habitual de GTP Ricky Taylor, haciendo una aparición en el #52 para Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen, heredó el primer puesto durante la tanda de paradas de sus rivales. Taylor entró en boxes con 43m restantes, devolviendo el liderato a Dillmann.

La carrera estaba en un ritmo bien establecido con 30m por disputar debido al ahorro de combustible, con Dillmannn continuando al frente por 3.1s sobre Quinn. Barnicoat seguía al frente en GTD Pro, aproximadamente 8.2s por delante de Tandy. Mientras tanto, la batalla más cerrada era la de Telitz recortando la ventaja de Ellis en GTD, con 1.2s separándolos.

Con 22m por disputar, Cameron se lanzó al pit lane y salió sin preocupaciones de combustible y con pista libre para optimizar su ritmo en comparación con Dillmannn y Quinn, que lidiaban con el tráfico. Quinn entró al pit lane 11 minutos después para un rápido repostaje, pero pudo mantener la segunda posición sobre Cameron. Dillmannn entró en boxes en la vuelta siguiente y pudo conservar el liderato tras una rápida parada de combustible.

Barnicoat continuó firme en GTD Pro, con Ellis aún liderando en GTD.

Los líderes de la general y de clase permanecieron sin cambios hasta la meta.