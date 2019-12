La carta de despedida de un piloto a su automóvil

El piloto estadounidense Jordan Taylor no solo destaca en pista por haber ganado en 2017 el campeonato de la serie IMSA, y por haber obtenido en dos ocasiones el triunfo en las 24 Horas de Daytona; también lo hace por sus comportamientos fuera de pista.

Por ejemplo, para invitar a Fernando Alonso a competir en Daytona 2019, realizó un video en la que le realizó una “propuesta”, como si se tratara de pedirle matrimonio. Además, su alter ego Rodney Sandstorm se ha vuelto famoso por sus apariciones en algunas transmisiones de NASCAR.

Ahora, a través de su cuenta en Instagram, escribió una carta de despedida a su prototipo que condujo para el equipo de su padre Wayne Taylor, y con el que logró su campeonato en la serie americana, esto ante la salida de esa escudería para tomar un lugar en el equipo oficial de Corvette junto al español Antonio García en la división GTLM.

Taylor titulo su post como “Una carta abierta a mi ex”, y escribió: “Hola nena. En realidad, tal vez no debería llamarte nena nunca más. Déjame empezar de nuevo. Hola, guapa. No, eso no está bien. Hola, ha pasado un mes desde que nos separamos oficialmente. Ha sido duro para mí. Todavía pienso en ti todo el tiempo. Como no podría, hemos pasado por mucho juntos”.

“Estuvimos en una relación durante tres años y medio. El comienzo de nuestra relación fue un poco incómodo y tuvimos que mantenerlo en secreto durante unos meses y no podíamos publicar fotos el uno con el otro”.

“Una vez que nuestra relación se hizo oficial, salimos muy ardientes, súper ardientes, y nuestros primeros meses fueron increíbles, pasamos unos fines de semana estupendos juntos, lo que hizo que fuera un gran año en general. Durante los dos segundos años, tuvimos algunos momentos difíciles. No nos leíamos tan bien el uno al otro. No me di cuenta de tus cambios de humor. Sí, podrías ser de alto mantenimiento, pero no importaba porque siempre te amé”.

“Ahora, verte con dos nuevos hombres dentro de ti, me duele. Siempre me sentí como en casa cuando estaba ahí dentro. Era acogedor. Espero que sean buenos contigo y que te traten bien, y espero que satisfagan todas tus necesidades. Porque al final del día, eso es lo que te mereces”, finalizó Taylor en su red social.