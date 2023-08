Corvette nombra a los pilotos IMSA 2024 y Taylor vuelve con su padre

El próximo año, Nicky Catsburg, Antonio García, Tommy Milner y Alexander Sims compartirán las tareas de pilotaje de los dos Corvette Z06 GT3.R de Pratt Miller Motorsports en la clase GTD Pro, con combinaciones exactas aún por anunciar.

Catsburg y Sims se embarcarán en sus primeras temporadas completas en IMSA como pilotos de Corvette, mientras que Milner regresará a la competición a tiempo completo por primera vez desde 2021 después de centrarse en el desarrollo del nuevo contendiente GT3 de Corvette.

Taylor, por su parte, pondrá fin a un período de cuatro temporadas con Corvette para unirse a Wayne Taylor Racing con Andretti Autosport en la clase GTP, ya que el equipo se expande a un segundo Acura ARX-06, formando pareja con Louis Deletraz.

Taylor cierra así más de una década como piloto de General Motors: el piloto de 32 años pasó su anterior etapa con WTR entre 2013 y 2019 al volante de un Corvette DP y, más tarde, de un Cadillac DPi.

El director de Ingeniería de Competición de Chevrolet Motorsports, Mark Stielow, dijo: "Estamos muy contentos con la alineación IMSA de temporada completa en el Corvette Z06 GT3.R para 2024. Los cuatro pilotos tienen un palmarés y una historia excepcionales con Corvette.

"Al mismo tiempo, agradecemos a Jordan Taylor sus años de servicio y éxito con General Motors. Ha sido una parte importante de Corvette Racing y un gran embajador de Chevrolet. Le deseamos lo mejor".

Los actuales pilotos de WTR Ricky Taylor -hermano mayor de Jordan- y Filipe Albuquerque permanecen en el equipo para 2024, mientras que Deletraz deja su actual papel de piloto de resistencia para convertirse en piloto IMSA GTP a tiempo completo por primera vez.

"Estoy súper emocionado de volver a WTR, ahora asociado con Andretti Autosport, para volver y luchar por victorias generales con Acura junto a Louis", dijo el menor de los Taylor. "He pasado los últimos años en coches GT, así que habrá mucho que aprender al llegar a GTP, pero estoy impaciente por afrontar el reto".

"Me encantó el tiempo que pasé compitiendo en GT con Corvette Racing junto a Antonio estos últimos años. Tuvimos mucho éxito juntos. He aprendido mucho y he crecido como piloto, así que estoy deseando llevar esa experiencia de vuelta a las carreras de prototipos."

Catsburg se trasladará a IMSA después de ayudar a Corvette a conseguir este año el título del Campeonato Mundial de Resistencia GTE Pro junto a sus compañeros de equipo Ben Keating y Nico Varrone.

"Cuando me uní a Corvette Racing, el objetivo era convertirme en piloto a tiempo completo", comentó Catsburg. "Tener la oportunidad de hacer la temporada completa del WEC este año y una temporada completa del IMSA el año que viene es algo que me hace mucha ilusión".

"Esto es algo nuevo y algo que supone un reto. No será fácil porque algunos de estos circuitos no los conozco. Pero estoy preparado para ese reto".

Sims, por su parte, regresa a la escudería Corvette tras pasar este año con el equipo Action Express Cadillac en la categoría GTP. Anteriormente disputó la IMSA Endurance Cup con la marca en 2021, así como las 24 Horas de Le Mans en 2022.

"Ha sido fantástico conducir el coche Cadillac GTP, pero es genial poder volver a trabajar con todo el equipo de Pratt Miller después de dos años como tercer piloto", dijo Sims. Es genial entrar en un grupo de pilotos en el que conozco a todos y sé que nos llevamos bien".

"Nos exigiremos mucho los unos a los otros, así que desde el punto de vista del rendimiento, es muy bueno saber que todos estaremos a un nivel similar y que cada vez sacaremos más rendimiento los unos de los otros".

El lugar de Sims en la alineación del AXR Cadillac será ocupado por el actual tercer piloto Jack Aitken.