Corvette Racing by Pratt Miller confirma una alineación de dos coches en GTD Pro para la IMSA 2027

Corvette Racing de Pratt Miller Motorsports confirmó oficialmente su regreso al IMSA WeatherTech SportsCar Championship para 2027, con dos inscripciones en Grand Touring Daytona Pro (GTD Pro) y una alineación de pilotos sin cambios.

El equipo mantendrá sus duplas principales por cuarta temporada consecutiva. Tommy Milner y Nicky Catsburg seguirán al volante del Corvette Z06 GT3.R #4, mientras que los compañeros de larga data Antonio García y Alexander Sims continuarán compartiendo la conducción del Corvette #3.

“Estamos orgullosos de todos los logros que nuestros equipos han conseguido desde el inicio de Corvette Racing”, dijo Ben Bode, jefe de equipo de Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports. “Esa historia está construida sobre una combinación de grandes personas y grandes Corvettes. Poder continuar eso con el mismo grupo central de pilotos de temporada completa nos genera mucho entusiasmo y, obviamente, confianza de cara a 2027. Ganar campeonatos de GTD Pro cada año siempre está en lo más alto de nuestra lista de objetivos. Con el equipo que regresa el próximo año y la fortaleza del Corvette, no hay razón para que no podamos lograrlo otra vez”.

La continuidad preserva una profunda experiencia veterana dentro del programa. La campaña 2027 marcará el 19° año de García con la estructura y el 17° de Milner, después de haberse sumado como pilotos oficiales en 2009 y 2011, respectivamente. Sims regresó para su segunda etapa con Corvette en 2024 tras conquistar un título de IMSA GTP en 2023, mientras que Catsburg amplió su larga relación en resistencia hacia un asiento de tiempo completo en IMSA después de conseguir títulos de clase en el FIA WEC y en Le Mans en 2023.

El anuncio llega después de que Chevrolet asegurara su segundo campeonato consecutivo de fabricantes de GTD PRO en el cierre de temporada del Motul Petit Le Mans, lo que marcó el 16° título de fabricantes de clase GT de la marca desde 1999 y su sexto título de IMSA GT desde 2014.

Pese a asegurar la corona de fabricantes, la pelea por el título 2026 tuvo también su cuota de desilusión. El auto #4 llegó a la final de la temporada en Michelin Raceway Road Atlanta como uno de los principales candidatos al campeonato antes de que un contacto en el final de la carrera relegara a Milner y Catsburg al tercer puesto en la clasificación final.

“Sin dudas hay cosas positivas”, dijo Milner. “Conseguimos el primer puesto en el campeonato de fabricantes, lo cual es muy bueno para el programa. Es muy bueno que ambos autos hayan sido muy competitivos durante todo el año y a lo largo de toda la temporada. El auto #3 tuvo mala suerte por momentos. Pero obviamente fue muy bueno para ellos conseguir la victoria en Detroit. Así que eso es lo que necesitas tener… ambos autos siendo rápidos durante todo el año, y eso lo tuvimos. Así que fue muy bueno.

“Dije hace unas semanas que solo queríamos tener una oportunidad de ganar un campeonato cuando llegáramos aquí. Había tres autos con buenas chances de lograrlo y hoy no fue nuestro día.

“En definitiva, un campeonato es el trabajo completo de toda la temporada. No es solo una carrera la que te hace perder un campeonato. Estoy súper contento con todos nuestros muchachos y con todo el equipo, de arriba abajo. Estoy entusiasmado por lo fuertes que fuimos durante todo el año. Ajustaremos pequeños detalles de nuestro lado para ser tan buenos como podamos y estar un poco mejor. Y ojalá eso alcance para volver a pelear por un campeonato”.