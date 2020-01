Cuatro Lamborghini sancionados en Daytona

Los tres Lamborguini del Grasser Racing Team - GRT (#11), GEAR Racing powered by GRT (#19), donde conduce Tatiana Calderón, y GRT Magnus (#44) - junto con el #47 de Precision Performance Motorsports- han sido desplazados al fondo de la clasificación del Roar Before the 24 realizada el sábado por no cumplir con la norma técnica 9.11.5c del reglamento técnico del IMSA WeatherTech SportsCar Championship en lo que respecta a la caja de cambios para Daytona.

Esto significa que han sido movidos al fondo del clasificador de la clase según el artículo 22.7.1 de las regulaciones deportivas de la IMSA, y por lo tanto estos cuatro equipos quedan con la más baja prioridad cuando se trata de escoger los boxes y los garajes para las 24 Horas de Daytona.

El reglamento técnico establece que el "juego de engranajes de la caja de cambios de Daytona declarado debe ser utilizado para los eventos de Daytona". Esto se debe a que hay engranajes de caja específicos para Daytona que debían ser utilizados en el Roar y en su lugar los cuatro autos mencionados estaban utilizando los engranajes que utilizan en las otras rondas de IMSA.

El Lamborghini #48 Paul Miller Racing utilizó los engranajes correctos para Daytona, y por lo tanto no fue penalizado.

Además, el auto #38 del Performance Tech Motorsports de LMP2 fue movido al fondo del clasificador porque fue conducido por Kyle Masson, que es un piloto con calificación de Plata. Las nuevas reglas para 2020 requieren que cada participante de LMP2 tenga al menos un piloto con calificación de Bronce y que el auto sea conducido en clasificación por un piloto con esa calificación.

Así luce el Lamborghini de Tatiana Calderón para las 24 Horas de Daytona: