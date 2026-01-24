Lista completa de inscriptos para las 24 Horas de Daytona 2026
La 64ª edición de las 24 Horas de Daytona contará con una parrilla de 60 coches tras la retirada tardía de la inscripción de Team Tonis en LMP2. A continuación, todos los equipos y pilotos inscriptos para el evento que se disputara del 22 al 25 de enero de 2026.
|No.
|equipo
|Coche
|pilotos
|
GTP - 11 coches
|6
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|7
|Porsche Penske Motorsport
|Porsche 963
|10
|Cadillac Wayne Taylor Racing DEX
|Cadillac V-Series.R
|23
|Aston Martin THOR Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Roman De Angelis
|24
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|25
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|31
|Cadillac Whelen
|Cadillac V-Series.R
|40
|Cadillac Wayne Taylor Racing DEX
|Cadillac V-Series.R
|60
|Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|Acura ARX-06
|
AJ Allmendinger
|85
|JDC-Miller MotorSports
|Porsche 963
|
Nico Pino
|93
|Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian
|Acura ARX-06
|LMP2 - 14 coches
|2
|United Autosports USA
|ORECA 07
|
Phil Fayer
Mikkel Jensen
|04
|CrowdStrike Racing by APR
|ORECA 07
|8
|Tower Motorsports
|ORECA 07
|
Sebastien Bourdais
|11
|TDS Racing
|ORECA 07
|18
|Era Motorsport
|ORECA 07
|22
|United Autosports USA
|ORECA 07
|37
|Intersport Racing
|ORECA 07
|
Job Van Uitert
|43
|Inter Europol Competition
|ORECA 07
|52
|Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen
|ORECA 07
|
Misha Goikhberg
|73
|Pratt Miller Motorsports
|ORECA 07
|
Manuel Espirito Santo
Enzo Fittipaldi
|88
|AF Corse USA
|ORECA 07
|
Matthieu Vaxiviere
|99
|AO Racing
|ORECA 07
|343
|Inter Europol Competition
|ORECA 07
|
Jakub Smiechowski
George Kolovos
Nolan Siegel
|GTD Pro - 15 coches
|1
|Paul Miller Racing
|BMW M4 GT3 EVO
|3
|Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|Corvette Z06 GT3.R
|
Marvin Kirchhöfer
|4
|Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports
|Corvette Z06 GT3.R
|
Nicky Catsburg
Nico Varrone
|9
|Pfaff Motorsports
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|
Sandy Mitchell
|14
|Vasser Sullivan Racing
|Lexus RC F GT3
|033
|Triarsi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|48
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Scott Noble
Jason Hart
|59
|RLL Team McLaren
|McLaren 720S GT3 Evo
|
Max Esterson
Juri Vips
Dean MacDonald
Nikita Johnson
|62
|Risi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|64
|Ford Multimatic Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Ben Barker
|65
|Ford Multimatic Motorsports
|Ford Mustang GT3
|69
|GetSpeed
|Mercedes-AMG GT3
|
Anthony Bartone
Maximilian Goetz
|75
|75 Express
|Mercedes-AMG GT3
|
Will Power
|77
|AO Racing
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Harry King
Alessio Picariello
|911
|Manthey
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Ricardo Feller
|GTD - 21 cars
|12
|Vasser Sullivan Racing
|Lexus RC F GT3
|
Esteban Masson
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 GT3.R
|
Ben Green
|16
|Myers Riley Motorsports
|Ford Mustang GT3
|
Sheena Monk
Jenson Altzman
|19
|van der Steur Racing
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
Valentin Hasse Clot
Sebastien Baud
Carl Bennett
|21
|AF Corse USA
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Tommaso Mosca
|023
|Triarsi Competizione
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Robert Megennis
Yifei Ye
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|
Dudu Barrichello
|28
|RS1
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Eric Zitza
|34
|Conquest Racing
|Ferrari 296 GT3 Evo
|
Thierry Vermeulen
|36
|DXDT Racing
|Corvette Z06 GT3.R
|
Mason Filippi
Charlie Eastwood
|44
|Magnus Racing
|Aston Martin Vantage GT3 Evo
|45
|Wayne Taylor Racing
|Lamborghini Huracan GT3 EVO2
|57
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3
|66
|Gradient Racing
|Ford Mustang GT3
|70
|Inception Racing
|Ferrari 296 GT3 Evo
|80
|Lone Star Racing
|Mercedes-AMG GT3
|
Lin Hodenius
James Roe
|81
|DragonSpeed
|Corvette Z06 GT3.R
|
Giacomo Altoe
Casper Stevenson
|96
|Turner Motorsport
|BMW M4 GT3 EVO
|
Francis Selldorff
|120
|Wright Motorsports
|Porsche 911 GT3 R (992)
|123
|Muehlner Motorsports America
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Peter Ludwig
Ryan Yardley
Dave Musial
Dave Musial Jr
|912
|Manthey 1st Phorm
|Porsche 911 GT3 R (992)
|
Ryan Hardwick
Riccardo Pera
Morris Schuring
