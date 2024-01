Nasr explica la confusión del final en las 24 Horas de Daytona

El brasileño de 31 años perdió el liderato en favor de Tom Blomqvist, de Cadillac Racing, a falta de 72 minutos para el final de la carrera de resistencia, que se disputa dos veces al día, pero una advertencia tardía dio lugar a la parada en boxes decisiva.

Ambos pilotos entraron en boxes, pero fue el Porsche Penske Motorsports 963 nº 7 de Nasr el que logró salir de la calle de boxes para recuperar el liderato.

La reanudación a falta de 30 minutos preparó una frenética lucha hasta el final, en la que Nasr se defendió en el filo de la navaja mientras navegaba entre el tráfico por el circuito de 12 curvas y 3,56 millas del Daytona International Speedway.

Al final, Nasr pudo mantenerse firme y llevarse la victoria por 2.112s sobre Blomqvist, que llegaba como defensor del título.

"La carrera se decidió en la última parada", dijo Nasr.

"Todo dependía del combustible y de las cifras de energía que íbamos alcanzando. Tengo que decir que fue una gran decisión por parte del equipo, darme la oportunidad de liderar de nuevo en esa parte final de la carrera y luego sólo dependía de mí alcanzar los números y mantener al nº 31 detrás.

"Hombre, 24 horas de carrera para ir de esa manera, te da un montón de emociones al final. Sabía que no había terminado, así que mantuve la concentración hasta la línea de meta. Tenía tráfico y el nº 31 mantenía la presión.

"Pero estoy contento de que haya salido como queríamos después de todo el trabajo duro y los momentos difíciles que pasamos en 2023, especialmente aquí. Es el mejor regalo que podíamos hacernos a nosotros mismos".

Foto de: LAT Photo USA para IMSA Ganadores de la carrera #7 Team Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell, Josef Newgarden

Si bien la salida marcó la 10ª victoria de Nasr en su carrera en el Campeonato IMSA SportsCar, ésta se produjo contra su antiguo equipo Action Express Racing, que preparó el Cadillac V-Series.R de Blomqvist. Además, el stint final de Nasr ayudó a proporcionar al propietario del equipo, Roger Penske, su primera victoria en la Daytona 24 desde 1969.

Sin embargo, Nasr no estaba completamente seguro de cuándo caería la bandera a cuadros, ya que el Control de Carrera dio la carrera por terminada después de 23h58m24.723s. Incluso el teletipo de la retransmisión pasó de dos a cuadros cuando Nasr cruzó la línea de meta.

"Tienes que seguir pisando el acelerador hasta que sepas que se ha acabado, ¿verdad?", dijo Nasr.

"Eso es lo que Tim Cindric (Presidente del equipo Penske) dijo por radio. Yo también estaba confuso. No sé si había dos banderas blancas, porque estaba concentrado en cada curva, en cada frenada y en el tráfico. Me aseguré de no cometer errores hasta el final.

"Contento de haberlo hecho con estos chicos, tremendo esfuerzo para todos aquí".