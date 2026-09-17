La decoración especial de Acura para sus dos últimas carreras en IMSA GTP

Ahora que llega a su fin una década de competiciones en las que se han alzado con el título en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, Acura y Honda Racing Corporation USA (HRC US) se despiden de las carreras de coches deportivos de primer nivel en Norteamérica de una forma inolvidable.

Presentado antes de las pruebas de este fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway, el Acura ARX-06 GTP n.º 93 del equipo Meyer Shank Racing, lucirá una decoración personalizada con el mensaje "Thank You" durante las dos últimas pruebas de la temporada 2026. El llamativo diseño gráfico sirve como homenaje sobre ruedas a los ingenieros, mecánicos, equipos asociados, pilotos y apasionados aficionados que han impulsado el incansable esfuerzo de Acura por situarse en primera línea de la parrilla en los principales circuitos de resistencia del continente.

Esta imagen conmemorativa marca el telón final del actual programa de prototipos de Acura. Ya en abril, los directivos de Acura anunciaron que el fabricante pondría en pausa su proyecto de prototipos Grand Touring (GTP) al término de la campaña de 2026. Esa decisión sentó las bases para una despedida agridulce de una era determinante de diez años que abarcó tres plataformas de competición emblemáticas: el NSX GT3 basado en un modelo de serie, el ARX-05 DPi, que ha demostrado su valía en los campeonatos, y el actual ARX-06 GTP, un vehículo híbrido de alta tecnología.

Libré «Thank You» de Acura Meyer Shank Racing Foto: Acura

Diseñada para rendir homenaje a todas las facetas de la trayectoria de Acura y HRC US en la serie, los detalles de esta decoración especial rinden tributo a las figuras clave y a los hitos que han forjado el legado de la marca en el mundo de los coches deportivos. Tejidos directamente en la elegante carrocería del coche n.º 93 se encuentran los nombres de los legendarios pilotos y equipos asociados que llevaron a Acura a la victoria, junto con referencias visuales a los circuitos concretos donde se lograron esos triunfos. El diseño también muestra con orgullo la impresionante colección de títulos de campeonato conseguidos a lo largo de la década, destacando un palmarés extraordinario que incluye un total de 14 títulos de equipo, piloto y fabricante.

Los diez años de participación de Acura se erigen como una de las etapas más exitosas de un fabricante en la historia moderna de la IMSA. Durante ese periodo, los vehículos de Acura lograron 33 victorias y 43 pole positions, consolidando un dominio de primer orden en todos los circuitos importantes del calendario. Es fundamental destacar que el fabricante consiguió victorias de primer nivel en las cuatro carreras de resistencia más emblemáticas de Norteamérica, entre las que destacan tres victorias en la Rolex 24 At Daytona, la joya de la corona.

El ARX-06 n.º 93 lucirá la decoración conmemorativa en pista durante la " TireRack.com Battle on the Bricks" de este fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway. A continuación, la decoración hará su última aparición en la agotadora prueba que cierra la temporada de la IMSA, la "Motul Petit Le Mans" en el Michelin Raceway Road Atlanta, ofreciendo a los aficionados al automovilismo una última oportunidad para celebrar el legado histórico de Acura antes de que caiga el telón sobre un capítulo legendario del automovilismo estadounidense.