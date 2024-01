24H Daytona: Cadillac en la pole, O'Ward arrancará primero en LMP2

Cadillac ocupará toda la primera fila en la salida de las 24h de Daytona gracias a la Pole Position conseguida hoy por un fenomenal Pipo Derani, seguido de Sébastien Bourdais.

Los pilotos de Action Express Racing y Chip Ganassi Racing fueron los mejores en la Clase GTP, mientras que en LMP2 fue Ben Keating quien dio una alegría a United Autosports.

En GTD PRO, el Porsche-Rexy pilotado por Sébastien Priaulx y Parker Thompson en el Lexus de GTD hizo sonreír a AO Racing y Vasser Sullivan Racing.

Foto de: Art Fleischmann #01 Chip Ganassi Racing Cadillac V-Series.R: Renger van der Zande, Sebastien Bourdais, Scott Dixon, Alex Palou

GTP: Derani y Cadillac super

En la clase GTP, Pipo Derani es el héroe del día y el primer poleman de la temporada 2024 del IMSA SportsCar Championship.

El brasileño literalmente despegó en el AXR V-Series.R #31, parando el cronómetro en 1'32"656, mejorando en más de 2"3 el tiempo de referencia establecido durante estos días de pruebas en Florida, así como el tiempo de la Pole 2023, cuando, sin embargo, los coches LMDh estaban todos en su debut y con un Balance de Rendimiento diferente.

Derani tendrá a su lado a Séb Bourdais en el Cadillac #01 de CRG, que está a sólo 0"071 de su compañero de marca de GM, mientras que Felipe Nasr saldrá desde la tercera plaza en el Porsche #7 del Team Penske, parando a 0"220 de su compatriota, y teniendo a su lado el BMW #25 de Connor De Phillippi (Team RLL).

Más distanciados se encontraban los Acuras #40 y #10 del WTR Andretti pilotados por Louis Delétraz y Filipe Albuquerque, probablemente soportando el mayor peso en comparación con sus rivales.

Sólo séptimo en +0"7 estaba el Porsche #6 de Nick Tandy, por delante del BMW #24 de Jesse Krohn y los Porsches privados de Tijmen Van Der Helm (#85 JDC-Miller Motorsports) y el Proton Competition #5 con el que Gimmi Bruni no pudo completar ni una vuelta.

Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #52 PR1 Mathiasen Motorsports Oreca LMP2 07: Ben Keating, Paul-Loup Chatin, Alex Quinn

LMP2: Keating sigue como siempre

En la categoría LMP2, no hace falta decir que la batalla entre los pilotos de bronce la gana el de siempre, Ben Keating, que a sus 52 años sigue enseñándosela a muchos otros colegas.

Repartiendo sus tareas entre categorías (también pilotará el Porsche-JDC Miller en GTP), el ídolo local cede el récord a United Autosports con un 1'38"501 en el #2 Oreca que le coloca en pole position por 0"102 sobre Nick Boulle en el #52 07-Gibson de Inter Europol by PR1 Mathiasen.

En la segunda fila con 0"7 a la espalda del Campeón del WEC están George Kurtz (#04 APR) y Gar Robinson (#74 Riley), mientras que Danny Goldburg, en el #22 de United Autosports, le saca un segundo entero a su compañero de equipo para completar el Top5.

Steven Thomas (#11 TDS Racing) es sexto, precediendo al Oreca #99 de AO Racing en librea 'Spike' con PJ Hyett a bordo. Detrás se sitúan Dennis Andersen (#20 MDK by High Class Racing), Erix Lux (#81 DragonSpeed) y Luis Pérez-Companc en el #88 de AF Corse, que sin embargo paga un mal error con un golpe contra las barreras en la parte central de la pista.

Undécimo fue Dwight Merrimen en el #18 Oreca de Era Motorsports, con el Ligier #33 de Lance Willsey (Sean Creech Motorsport) y John Farano en el #8 Oreca de Tower Motorsports completando la clasificación, todos ellos a más de 2 y 3 segundos.

Foto: Jake Galstad / Motorsport Images #77 AO Racing Porsche 911 GT3 R: Laurin Heinrich, Sebastian Priaulx, Michael Christensen

GTD PRO: Porsche toma la delantera con Priaulx

El accidente al principio de la sesión obligó a todos los pilotos GT3 a dar un asalto a la Pole Position en 8'30" y con un asalto final de aplausos fue Sébastien Priaulx quien dio la alegría a Porsche.

El joven abanderado de AO Racing rodó en 1'44"382 en el 911 'Rexy' burlando al Lexus #12 de Jack Hawksworth (Vasser Sullivan) por 8 centésimas de ventaja, mientras que los demás que le siguen están a más de 0"4, empezando por Antonio García tercero en el Corvette #3, y el dúo Frank Perera-Daniel Serra cerrando el Top5 con el mismo tiempo exacto para Lamborghini (#19 Iron Lynx) y Ferrari (#62 Risi Competizione).

Sexto es el McLaren #9 de Pfaff Motorsports pilotado por Oliver Jarvis, luchando con un pequeño problema con el capó delantero que fue rápidamente arreglado en la pausa de bandera roja, séptimo es Tommy Milner armado con el segundo Corvette.

Romain Grosjean es octavo con el #60 Lamborghini-Iron Lynx a 0"9, al igual que el #65 Multimatic Ford Mustang pilotado por Dirk Muller, que junto con Maro Engel (#75 Mercedes - Sun Energy 1) está entre los diez primeros.

Completan los diez primeros con más de un segundo de margen respecto a la cabeza el Aston Martin #23 de Ross Gunn (Heart of Racing), Madison Snow en el BMW #1 de Paul Miller Racing y el Mustang #64 de Harry Tincknell.

Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images #12 VasserSullivan Lexus RC F GT3: Frankie Montecalvo, Parker Thompson, Aaron Telitz, Ritomo Miyata

GTD: Thompson da a Lexus el liderato in extremis

Inmediatamente fuera al inicio de la sesión estaba el Porsche #92 de David Brule, que automáticamente envió al 911-992 de Kellymoss con Riley a la parte trasera del pelotón después de que el estadounidense cometiera un error en la curva 3, lo que provocó que se mostrara una bandera roja.

En la reanudación, con 8'30" en el reloj, Parker Thompson, en el Lexus nº 12 de Vasser Sullivan, se impuso en una batalla de centésimas. Su 1'44"494 le permitió superar al Porsche nº 86 de MDK Motorsports pilotado por Klaus Bachler por 0"043, y también se colocó tercero en la general de la clase GT3.

Como era de esperar, los tiempos bajaron mucho (más de 2") en comparación con los más rápidos marcados en las sesiones previas del Roar, y la mayoría de los fabricantes enviaron a sus pilotos oficiales para intentar no sólo superar los tiempos, sino también, posiblemente, no sobreexponerse arriesgándose a cambios desfavorables en el Balance of Performance.

El caso es que una excelente Katherine Legge colocó el Acura #66 de Gradient Racing en tercera posición tras haber saboreado el liderato durante unos instantes, seguida por los Lamborghini de Kyle Marcelli (#45 WTR Andretti) y Loris Spinelli (#78 Forte Racing), que se quedaron a un par de décimas del líder.

Detrás de los Abruzzese hay tres Ferrari, con el #34 Conquest Racing 296 terminando sexto gracias a Albert Costa, más rápido que Antonio Fuoco (#47 Cetilar Racing) y Alessio Rovera (#023 Triarsi).

En el Top10 con menos de medio segundo entre ellos tenemos también el Corvette #17 de AWA en manos de Nico Varrone y Frederik Schandorff en el McLaren #70 de Inception Racing, seguidos por el Ferrari #21 de AF Corse pilotado por Miguel Molina y el Campeón del DTM, Thomas Preining, en el Porsche #43 de Andretti Motorsports, más el Lamborghini #85 de las Damas de Hierro capitaneado aquí por Michelle Gatting, la única junto con Matt Bell en el Corvette #13 de AWA que se mantiene alrededor de 0"7 por detrás, mientras que todos los demás por detrás tienen retrasos más pesados de más de un segundo.