Aitken regala a Cadillac la pole position en las 24 horas de Daytona

Jack Aitken ha devuelto a Cadillac a la pole position para la salida de las 24 horas de Daytona, la primera prueba de la temporada 2026 del Campeonato IMSA SportsCar, que tendrá lugar los días 24 y 25 de enero.

El cielo seguía parcialmente nublado después del almuerzo y las temperaturas se mantuvieron en torno a los 20 °C cuando comenzaron las cuatro sesiones de 15 minutos, que no sufrieron interrupciones y ofrecieron un bonito espectáculo.

#31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti, Connor Zilisch Foto de: Jake Galstad

GTP: el regreso de AXR

El Cadillac de Action Express Racing vuelve a la pole position en Florida, después de que Pipo Derani estableciera el récord en 2024 con 1'32"656. En 2026, el V-Series.R #31 de Whelen Engineering vuelve a salir desde la pole, esta vez gracias a un excelente Aitken, que detiene el cronómetro en 1'33"939 al final de una dura batalla entre los prototipos de la primera categoría.

El británico, aunque lejos del récord absoluto de la pista establecido hace tres años, se impuso al Acura #93 de Renger Van Der Zande, que vivió una sesión agridulce: el piloto de Meyer Shank Racing inicialmente se había puesto en cabeza, pero luego fue superado por 0"102 y, antes de la última vuelta disponible, se vio imposibilitado de realizar el intento por falta de combustible.

También lo hizo bien Louis Deletraz, que terminó tercero a 0"130 de l +, con el Cadillac #40 de Wayne Taylor Racing, manteniendo detrás a los temibles Porsche-Penske de Felipe Nasr y Kévin Estre, cuarto y sexto respectivamente, separados por el Acura-MSR #60 de Tom Blomqvist, que está a 0"296 de l +.

Más lejos se encuentra Filipe Albuquerque, en el segundo Cadillac-WTR #10, que se queda a medio segundo y se sitúa séptimo, mientras que el octavo puesto lo ocupa el Porsche privado de JDC-Miller Motorsports #85, pilotado por Nico Pino.

Malos resultados para los BMW #24 y #25 del Team WRT: Dries Vanthoor se queda a 0"9 y saldrá noveno, flanqueado por su compañero de equipo Marco Wittmann, que también tiene en su haber un trompo tras un par de vueltas. Colista, a +1"443, el Aston Martin Valkyrie de Ross Gunn, preparado por The Heart of Racing.

LMP2: Clarke supera a Hyett por 8 milésimas

Pilotos con licencia Bronce en acción en los Oreca LMP2 y una lucha que inevitablemente ha puesto de manifiesto las diferencias de calidad entre los distintos protagonistas.

Jeremy Clarke se impuso con el 07-Gibson #43 de Inter Europol Competition en 1'39"952, superando por solo 8 milésimas a PJ Hyett, que había logrado poner al dragoncito «Spike» en cabeza antes de ser superado por su rival y cometer un par de errores en los dos últimos intentos.

Daniel Goldburg (#22 United Autosports) fue el más cercano a los dos, terminando tercero a 0 +, mientras que Ben Keating (#52 Bryan Herta Autosport-PR1 Mathiasen) fue cuarto a 0 +, tras dar una vuelta de campana en las primeras fases, manteniéndose por detrás de Toby Lutke (#11 TDS Racing) y George Kolovos (#343 Inter Europol).

El séptimo puesto es para Naveen Rao (#18 Era Motorsport), a 1" del líder, que también ha dado un giro en su último intento de mejorar. Entre los 10 primeros también se encuentran George Kurtz (#04 Crowdstrike-APR), Chris Cumming (#73 Pratt Miller) y Phil Fayer (#2 United).

Más lejos se encuentran John Farano (#8 Tower Motorsports), François Perrodo (#83 AF Corse) y John Field (#37 Intersport Racing), que completan la lista de la 11.ª a la 13.ª posición.

#3 Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports Corvette Z06 GT3.R: Antonio García, Alexander Sims, Marvin Kirchhöfer Foto de: Brandon Badraoui / Lumen vía Getty Images

GTD PRO: brilla el Corvette de Sims

En cuanto a los GT3, y empezando por la categoría principal GTD PRO, es Alex Sims quien lleva al frente el Corvette #3 preparado por Pratt Miller Racing con un tiempo de 1'45"106, lo que coloca al Z06 en la pole position con 0"170 de ventaja sobre el BMW-Paul Miller Racing #1 de Neil Verhagen.

A 0,3 segundos del líder se encuentran Dean Macdonald con el McLaren-RLL n.º 59 y Maro Engel con el Mercedes-75 Express n.º 75, que saldrán desde la segunda fila de una parrilla bastante reducida, ya que en medio segundo hay 10 coches.

Entre ellos, Alessio Rovera se hace con el quinto puesto a 0,4 segundos de l +, y es el mejor de los pilotos de Ferrari al volante del 296 GT3 EVO #033 de Triarsi Competizione, seguido a 0,089 segundos por el Ford Mustang #65 de Frédéric Vervisch.

Maximilian Gotz consigue el séptimo tiempo al volante del Mercedes-GetSpeed 69, por delante del Corvette #4 de Nicky Catsburg, el Ferrari-Risi #62 pilotado por Davide Rigon y el Mercedes-Winward #48 de Luca Stolz.

El undécimo puesto, a 8 décimas del líder, fue para Sandy Mitchell con el Lamborghini-Pfaff #9, por delante de Jack Hawksworth (Lexus-Vasser Sullivan #14), Dennis Olsen con el segundo Mustang y los Porsche de Ricardo Feller (n.º 911 Manthey) y Nick Tandy (n.º 77 AO Racing «Rexy»), que se sitúan a 0,928 segundos ( +) y 1,136 segundos ( +) del líder, respectivamente.

GTD: Robichon destaca con el Aston

En la clase GTD, el primero en salir a la pista durante las cuatro sesiones de 15 minutos fue Zach Robichon, que consiguió la pole position para el equipo The Heart of Racing, confirmando su buen estado de forma en el circuito de Dyatona, donde ya había obtenido buenos resultados en el pasado.

Al volante del Aston Martin #27, el canadiense paró el cronómetro en 1'45"113, superando por solo 0"074 al Mercedes de Philip Ellis (#57 Winward Racing), mientras que la segunda fila de la parrilla la componen Robby Foley con el BMW-Turner Motorsport #96 y Charlie Eastwood con el Corvette-DXDT #36, que terminaron a 0"152 ( +) y 0"161 ( +).

También entre los cinco primeros se encuentra el Aston Martin #19 preparado por Van Der Steur Racing para Valentin Hasse-Clot, que precedió al Ferrari-AF Corse #21 pilotado por Antonio Fuoco, sexto a +0"414 y mejor de los 296 GT3 EVO.

Detrás del piloto calabrés se sitúa Giacomo Altoè, que debuta con el Corvette #81 de DragonSpeed, octavo el Mercedes-Lone Star Racing #80 pilotado por Scott Andrews, mientras que Frederik Schandorff y Elliott Skeer completan el Top 10 con sus respectivos Ferrari-Inception #70 y Porsche-Wright #120, a poco menos de un segundo del líder.

Solo en 12.ª posición se sitúa el Lamborghini-WTR #45, que con Trent Hindmanc concluye entre los Ferrari de Kenton Koch (Triarsi #023) y Manny Franco (Conquest Racing #34).

Mal resultado para el Ford Mustang #66 de Gradient Racing, que había tenido un buen rendimiento en los entrenamientos de los últimos días, pero que tuvo que conformarse con el 17º puesto con Till Bechtolsheimer, seguido por el campeón del WEC Ryan Hardwick en el Porsche-Manthey #912.

La segunda sesión de entrenamientos libres está prevista para las 18:15 hora local (00:15 hora italiana), también con una duración de 90 minutos.