24H Daytona 2026: Porsche lidera tras tres horas de carrera seguido por Acura

Las 24 Horas de Daytona han comenzado oficialmente y con ellas también la temporada 2026 del Campeonato IMSA SportsCar, cuando a las 13:40 horas de Florida se ondeó la bandera verde que dio inicio a la pugna entre los 60 participantes inscritos en la 64.ª edición del evento estadounidense.

Ni siquiera hubo tiempo de llegar a la curva 1 cuando entre los LMP2 se desató el caos, provocado por el embarazoso choque que Naveen Rao (#18 Era Motorsport) le propinó a Toby Lutke (#11 TDS Racing), lo que provocó una colisión en cadena en la que también se vieron involucrados George Kurtz (#04 Crowdstrike-APR) Phil Fayer (#2 United Autosports) y que también sacó de la pista a François Perrodo (#83 AF Corse).

Por supuesto, Rao recibió una penalización (Stop-&-Go de 120") por su desafortunado error, pero Lutke y Kurtz también recibieron 10" por infracciones durante la siguiente parada en boxes para reparar sus respectivos Oreca.

Poco más adelante, Dries Vanthoor también hizo un trompo en solitario con el BMW #24, pero logró volver a arrancar. La bandera amarilla en toda la pista, decretada para limpiar los restos, duró hasta la tercera vuelta, pero volvió a ondear cuando, en la sexta vuelta, Eric Zitza perdió torpemente el control de su Porsche, siempre en la curva 1.

El 911 n.º 28 comenzó a derrapar con la parte trasera, terminando por cerrar demasiado la trayectoria hacia el interior, perdiendo velocidad y chocando contra el muro que delimita la salida de boxes. El coche quedó destrozado y el piloto del RS1 salió por su propio pie, aunque fue rescatado por los asistentes.

La nueva salida se produjo en la vuelta 9, con los Porsche-Penske pasando al frente para marcar el ritmo. Aquí, Jack Aitken fue sancionado por una salida anticipada y el Cadillac-AXR #31 recibió un Drive Through.

La misma sanción se impuso a Giacomo Altoè (Corvette-DragonSpeed #81) por una colisión con el Ferrari-Conquest #34 de Manny Franco, que salió por la vía de escape sin sufrir daños. El propio Franco pagó la misma multa por acelerar con el coche levantado en la parada, al igual que el Oreca-Intersport #37 y el Lamborghini-Pfaff #9 por superar el límite de velocidad en el carril de boxes en la primera parada.

También recibieron un Drive Through el Mercedes-GetSpeed #69 y el Ferrari-Triarsi #023 por infracciones cometidas en la parada en boxes, mientras que el Ferrari-AF Corse #21 fue sancionado por cruzar la línea de entrada al pit lane.

Tras una segunda hora bastante tranquila, la primera sorpresa se produjo justo al comienzo de la tercera hora: en las agitadas fases de tráfico, Daniel Serra se salió de la pista entre las curvas 2 y 3 tras una colisión y, al perder el control, se estrelló contra el inocente James Calado en la siguiente curva. De los dos Ferrari, el que salió peor parado fue precisamente el #62 del brasileño, que se encontró con el morro izquierdo doblado y el neumático deslaminado.

Por absurdo que parezca, al piloto de Risi Competizione también se le impuso un Drive Through por la colisión con Calado. A pesar de intentar continuar, al final el 296 tuvo que detenerse al borde de la pista y el FCY, con la posterior entrada del coche de seguridad para agrupar a todos y permitir la limpieza de la pista, barajó mucho las cartas, sobre todo porque entre los GT3 solo algunos habían entrado ya en boxes y los demás se encontraron con el carril de boxes cerrado, pudiendo solo repostar.

Mientras tanto, el Porsche-Penske #6 fue llamado a boxes para reparar un daño en la parte derecha de la carrocería sufrido en un contacto con otro coche, cayendo así al final del grupo. Por su parte, el McLaren-RLL #59 entró en boxes para resolver un problema, mientras que el Porsche-Muehlner #123 pinchó la rueda trasera derecha en un contacto con el Ford-Myers Riley #16, cayendo en la clasificación.

El Mustang recibió un Drive Through, mientras que el Mercedes-Winward #69 recibió un Stop-&-Go de 10" por infracción en la parada en boxes. El Drive Through por otras infracciones en la parada lo cumplen el Mercedes-Winward #57, el Ferrari-Triarsi #023 y el Mercedes-75 Express #75, que también recibe 100" de Stop-&-Go por no respetar los parámetros de energía por stint.

Al final de la tercera hora, en la clase GTP solo queda el Porsche-Penske #7 en cabeza, ya que el #6 ha bajado al décimo puesto, pero el 963 de Julien Andlauer está fuera de secuencia con las paradas en comparación con los demás, ya que se detuvo en la última neutralización, al igual que el Cadillac-Wayne Taylor Racing #10, cuarto.

Los Acura #93 y #60 de Meyer Shank Racing están, por tanto, virtualmente en cabeza, por delante de los Cadillac de Action Express Racing #31 y WTR #40, seguidos de los BMW-WRT #25 y #24, con el Porsche-JDC Miller #85 en el Top 10. La carrera del Aston Martin Valkyrie está siendo bastante anónima por ahora.

En la clase LMP2, el dragoncito «Spike» de AO Racing #99 ha tomado el liderato intentando alejarse de United Autosports #22 e Inter Europol #43, que es perseguido por Tower #8 y Pratt Miller #73 en la lucha por el podio de la categoría.

Sexto es el Inter Europol #343, seguido del AF Corse #83. En octava y novena posición se encuentran el BHA-PR1 Mathiasen #52 y el Intersport Racing #37, ligeramente descolgados del resto, a una vuelta del CrowdStrike-APR #04, que completa el Top 10 por delante del TDS #11, el Era #18 y el United #2.

Entre los GTD PRO, los Mustang #64 y #65 han superado a los Corvette #4 y #3, que inicialmente habían marcado el ritmo, aunque también para los Ford la próxima parada será antes que para los demás, al menos durante unos diez minutos.

El BMW-Paul Miller Racing #1 no tardó mucho en remontar desde las últimas posiciones hasta el Top 5, arrastrando consigo a los Porsche de Manthey #911 y AO Racing «Rexy» #77, seguidos por el Ferrari-Triarsi #033, el Lamborghini-Pfaff #9 y el Mercedes-Winward #48, que cierran los 10 primeros puestos.

Más atrás encontramos al Mercedes-GetSpeed #69, al Lexus-Vasser Sullivan #14 y al Mercedes #75.

En la categoría GTD, el BMW-Turner Motorsport #96 se ha situado en cabeza con unos segundos de ventaja sobre el Aston Martin-Heart of Racing #27, que ha ampliado ligeramente su ventaja sobre el Ferrari-Conquest #34.

El Corvette-DXDT #36 y el Mustang-Gradient #66 ocupan los otros puestos del Top 5, pero están en el punto de mira del Corvette-13 Autorsport #13 y del Ferrari-AF #21. El Porsche-Wright #120, el Aston-VDSR #19 y el Porsche-Manthey #912 luchan por mantenerse entre los 10 primeros.

Y justo al final de la hora, se decretó un nuevo FCY por un contacto entre el Oreca-AF #83 de Dylan Murry y el Porsche-Wright #120, ambos fuera de combate.