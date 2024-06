IMSA Detroit: Acura vence a Porsche en una feroz lucha callejera

En el debut de la serie en el estrecho y revirado circuito urbano de 1,654 millas y nueve curvas en el centro de Detroit, Taylor se impuso a Mathieu Jaminet, de Porsche, tras realizar un gran adelantamiento en los últimos 25 minutos en la serie GTP.

Seb Priaulx, de AO Racing, y Laurin Heinrich ganaron la categoría GTD Pro con su Porsche 911.

Después de que los dos Porsche Penske Motorsport 963 de fábrica ocuparan la primera fila en la clasificación, el coche nº 6 del poleman Nick Tandy lideró al nº 7 de Dane Cameron hasta la bandera verde.

El #10 Wayne Taylor Racing with Andretti Acura ARX-06 de Albuquerque frenó tarde y pasó por el exterior de un cauteloso Cameron en la primera curva para ponerse segundo, mientras Sébastien Bourdais (#01 Chip Ganassi Racing Cadillac V-Series.R) pasó por su interior para ponerse tercero.

Al final de la primera vuelta, el Ford Mustang GTD de Harry Tincknell se detuvo antes de tomar la primera curva.

En la reanudación, Tandy lideraba a Albuquerque, Bourdais, Cameron y los dos BMW M Hybrid V8 de Philipp Eng y Nick Yelloly. Pero Eng no tardó en ser penalizado con un drive-through, perdiendo su quinto puesto por cambiar de carril antes de la salida.

Tandy se alejó, a pesar de luchar con una radio que no funcionaba, dejando a Albuquerque, Bourdais y Cameron luchando por la segunda posición. Pipo Derani, que se estrelló en la sesión clasificatoria, abandonó el Cadillac #31 de Action Express a los 10 minutos para ceder el volante a Jack Aitken en una audaz estrategia.

Después de 25 minutos, y después de haber predicho problemas en el tráfico GTD antes de la carrera, Tandy se pasó de frenada en la curva 3 y empujó al Conquest Racing 296 de Daniel Serra a hacer un trompo. La colisión provocó una penalización de drive-through para el líder de la carrera.

"No me di cuenta cuando estaban controlando, les pido disculpas", dijo Tandy, que explicó que estaba jugando con los cables de su radio, ya que no podía oír claramente su paso por boxes.

Esto dejó a Albuquerque por delante de Bourdais y Cameron, aunque Bourdais se metió en boxes a los 30 minutos para ceder el puesto a Renger van der Zande. Sin embargo, la llamada se hizo tarde y Bourdais no se había soltado los cinturones, lo que provocó un lento cambio de piloto.

Albuquerque entró en boxes para ceder el puesto a Ricky Taylor una vuelta más tarde, y se reincorporó con una amplia ventaja. Cameron dio una vuelta más antes de parar para ceder el puesto a Felipe Nasr, que se reincorporó por delante de Taylor.

Yelloly rodó más tiempo en cabeza y entró en boxes a los 37 minutos. Pasó el relevo a Connor De Phillippi, que rápidamente metió el coche en la pila de neumáticos de la curva 3 en su vuelta de salida.

Esto devolvió a Tandy, que había sido penalizado, al liderato, y encadenó una secuencia de vueltas rápidas. Entró en boxes, para ceder el puesto a Jaminet, justo antes del segundo periodo de amonestación, cuando De Phillippi estrelló de nuevo su BMW, estrellando su esquina trasera izquierda contra el muro de la curva 2.

Jaminet se reincorporó en cabeza, por delante de su compañero de equipo Nasr, Ricky Taylor, van der Zande y Jesse Krohn en el BMW #24 superviviente. Pero Nasr tuvo que entrar en boxes bajo bandera amarilla para cambiar un neumático pinchado, lo que le hizo caer de la segunda a la octava posición.

La carrera se reanudó a falta de 47 minutos, y Nasr ganó inmediatamente tres puestos al pasar por el exterior del Porsche 963 JDC-Miller de Richard Westbrook, la variante Proton de Gianmaria Bruni y el BMW de Krohn en la curva 3, y luego pasó al Acura #40 de Louis Deletraz (compartido con Jordan Taylor) más adelante en la vuelta.

Pero la carrera se neutralizó rápidamente una vez más, cuando Westbrook fue empujado en un trompo por Aitken y bloqueó la pista.

La carrera volvió a ponerse en verde pasada la hora de carrera, con Jaminet escapándose de Taylor, van der Zande y Nasr. Taylor se mantuvo a un segundo del líder, mientras van der Zande y Nasr se alejaban.

Taylor se puso en cabeza en la curva 3 a 25 minutos del final, lanzándose por el interior de la horquilla, después de que Jaminet se viera ligeramente obstaculizado al doblar a un GTD Mustang.

La bandera amarilla volvió a sonar a falta de 20 minutos para el final, para ocuparse de unos restos que se estaban acumulando en la recta principal. Jaminet quería vengarse de Taylor, mientras que Nasr atacaba a Van der Zande.

Bruni adelantó a Krohn y se colocó sexto, seguido de Aitken. Pero cuando Bruni atacaba a Deletraz, Aitken le adelantó y se estrelló contra el muro al llegar a la curva 4. Esto provocó la quinta señal de precaución. Esto provocó una quinta advertencia, ya que el coche de Bruni se quedó tirado.

Taylor sobrevivió a la reanudación final a siete minutos del final para registrar la primera victoria del Acura #10 desde Road America en 2022.

#77 AO Racing Porsche 911 GT3 R: Laurin Heinrich, Sebastian Priaulx Fotografía de: Josh Tons / Motorsport Images

Desastre para Corvette, Porsche vence al maltrecho Lexus en GTD Pro

En GTD Pro, bajo las sombras de las gigantescas torres del Renaissance Center de General Motors que dominan el horizonte de la ciudad, la presión recaía sobre la escuadra Corvette de Chevrolet.

Después de marcar un 1-2 en la clasificación, el Corvette Z06 GT3.R #3 de Antonio García llevó al #4 de Tommy Milner al verde, por delante de Jack Hawksworth (#14 Vasser Sullivan Lexus RC F) y Seb Priaulx en el Porsche 911 GT3 R #77 de AO Racing.

Pero todo se torció casi de inmediato para García, que entró en boxes al final de la primera vuelta con un problema en el alternador.

El nuevo líder, Milner, dio el relevo a Nicky Catsburg después de 40 minutos, cambiando sólo un neumático durante la parada. Ben Barnicoat sustituyó a Hawksworth en el Lexus, y Laurin Heinrich a Priaulx en el Porsche "Rexy".

Justo después de un reinicio a mitad de carrera, los líderes Barnicoat y Catsburg chocaron en la curva 3, el Lexus empujó al Corvette a un trompo después de golpear el muro interior.

Esto llevó a Heinrich (que había tocado el Corvette y había sufrido daños en el splitter) a la cabeza, pero tuvo que detenerse para evitar el trompo de Westbrook, y casi fue alcanzado por Barnicoat - que continuó segundo a pesar de las piezas que le caían.

Barnicoat luchó con éxito contra una dirección doblada y un capó suelto para perseguir a Heinrich hasta el final, mientras que el Pfaff McLaren 720S de Marvin Kirchhofer estaba a punto de conseguir el tercer puesto cuando fue golpeado por Alex Riberas (Heart of Racing Aston Martin Vantage) en la curva 3 en las últimas etapas.

