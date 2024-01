O'Ward listo para Daytona: me gustaría hacer Le Mans

Patricio O’Ward disputará por cuarta vez las 24 Horas de Daytona y su objetivo es pelear por la victoria y obtener su tercer rolex tras haber ganado ya en las categorías PC y LMP2, y sus posibilidades son altas al arrancar desde la pole position en la división LMP2 siendo parte del equipo United Autosport junto a Ben Keatin, Nico Pino y Ben Hanley.

Para el mexicano, integrante del equipo McLaren en IndyCar, no existe mejor forma de iniciar el año que corriendo en Daytona, una carrera en la que iba a participar en 2023 junto a Keating.

“Vengo por la tercera (victoria). Esta es la cuarta vez que me va a tocar hacer las 24 horas, es la mejor manera de empezar el año. A mí me encanta venir aquí relajado, es una carrera en la que tienes mucho tiempo sobre el asiento y es un evento increíble. Además, no hay nada más que hacer en enero, entonces lo mejor que puedo hacer es venir aquí y tratar de ganarme un Rolex, eso es lo mejor”, expresó el mexicano.

O'Ward tiene en claro que en 2024 existe una gran oportunidad de éxito siendo parte de United, un equipo creado por Zak Brown, quien es el CEO de McLaren, y que ha logrado éxitos en el Campeonato Mundial de Resistencia, European Le Mans Series y ahora traslada su operación a América en la serie IMSA.

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images #2 United Autosports ORECA LMP2-Gibson: Ben Keating, Nico Pino, Ben Hanley, Patricio O'Ward

“Es un equipazo. Un equipo muy conocido que ahora está en IMSA, pero la mayoría de sus cosas han sido en Europa. La conexión para esto vino con Zak, porque está involucrado con United, pero también desde el año pasado ya habíamos platicado con Keating que estaba buscando que hiciéramos Daytona el año pasado. Pero tuve unos compromisos que no pude mover, pero ahora se dio todo”.

Aunque las carreras de resistencia han sido un punto fuerte para el mexicano, donde logró el campeonato de la ahora desaparecida categoría PC, por ahora no tiene en mente competir en Le Mans, aunque no niega le gustaría.

“Me encantaría hacer Le Mans, es algo que quiero hacer, pero este año no, no es posible. Junio es un mes muy intenso en IndyCar y este año será muy intenso para mí”, finalizó.