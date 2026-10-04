Jack Aitken: ganar el título IMSA GTP al arrancar fue una “sensación extraña”

Jack Aitken expresó una mezcla de alivio y diversión tras asegurarse oficialmente su primer título de pilotos de la categoría GTP en el Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar, en el preciso instante en que su Cadillac de Action Express Racing tomó la bandera verde en Petit Le Mans.

Tras ampliar su ventaja a 151 puntos después de la clasificación, el simple hecho de cruzar la línea de salida en Petit Le Mans —la última prueba de la temporada— garantizaba al piloto británico y a sus compañeros de equipo, Earl Bamber y Frederik Vesti, los puntos correspondientes al undécimo puesto en la categoría GTP.

Esto hizo matemáticamente imposible que Laurin Heinrich, de Porsche, pudiera recortar la diferencia, asegurando así el título incluso antes de que comenzara la competición.

"Sí, es un cierto alivio; es algo que se ha hecho esperar. Hemos tenido un año fantástico. Y conseguirlo antes de que arrancara la carrera... es una sensación un tanto extraña", comentó Aitken.

"Sin duda, tienes un ojo puesto en el inicio de la carrera, mientras que con el otro solo esperas que el coche arranque y salga del pit lane; cosa que, por supuesto, sucedió".

El título supone un hito importante en la carrera de Aitken, ya que pone fin a una sequía de campeonatos de una década —tras haber ganado dos títulos de Fórmula Renault 2.0 y el campeonato de monoplazas Pro Mazda en 2015— y culmina un ascenso meteórico desde su transición a las carreras de sportscar en Estados Unidos.

#31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

También es el primer campeón de pilotos en solitario en la categoría reina de la IMSA desde que Jörg Bergmeister ganara el título de la Rolex Sports Car Series en 2006. Si nos remontamos a la trayectoria de la American Le Mans Series, hay que volver a 2002, cuando Tom Kristensen se alzó con el campeonato de pilotos en la categoría LMP900.

"No ganaba un campeonato desde hace más de 10 años, así que creo que es un hito muy importante para mí. Llegué a la IMSA en 2023 y he disfrutado muchísimo desde entonces. He estado con Action Express y Whelen Cadillac durante todo este tiempo", comentó Aitken.

"Aquí he hecho grandes amigos y he conocido a familiares y compañeros de trabajo estupendos, así que estoy muy contento donde estoy. Me alegra mucho haber podido compartir este éxito con ellos y, la verdad, significa mucho para mí".

#31 Cadillac Whelen Cadillac V-Series.R: Jack Aitken, Earl Bamber, Frederik Vesti, #60 Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian Acura ARX-06: Tom Blomqvist, Colin Braun, Renger van der Zande Photo by: Jake Galstad / Lumen via Getty Images

A pesar de tener ya asegurado el título de pilotos, Aitken subrayó que la mentalidad del equipo para la carrera final de 10 horas sigue siendo la misma: buscar la victoria para cerrar una temporada dominante, cimentada en la constancia y una buena ejecución, tras haber subido al podio en siete de las ocho carreras disputadas.

"Hemos tenido una gran racha este año y gran parte de ello se debe a la constancia", señaló Aitken. "Estar siempre en los puestos de podio, sumar puntos continuamente y contar con una estrategia de carrera y un coche muy sólidos. Sin cometer errores; así que intentaremos hacer lo mismo hoy".

Las primeras horas en el Michelin Raceway Road Atlanta ofrecieron el drama típico de las carreras de resistencia: condiciones de pista complicadas y frecuentes periodos de bandera amarilla que alteraron las posiciones en la categoría GTP, culminando con una bandera roja por inclemencias meteorológicas durante la cuarta hora.

"Ha sido bastante caótico, incluso para los estándares de Petit Le Mans, así que estoy seguro de que aún queda mucho por vivir en la carrera. Hay varias estrategias en juego, pero bueno, simplemente intentaremos asegurarnos de estar ahí para la última hora y, entonces, será el momento de ir a por todas", comentó Aitken.

"Estoy muy satisfecho; estamos en la pelea por... bueno, al menos por los puestos de podio. Fred está haciendo un gran trabajo y yo me subiré al coche a continuación, cuando él termine su turno.

"Aún está por decidir quién terminará la carrera. Quiero decir, parece que podría ser Earl en este momento, pero ha habido tantas banderas amarillas que no estamos seguros. Intentamos mantener abiertas nuestras opciones y tenemos la suerte de contar con tres pilotos dispuestos a terminar, así que ya veremos".

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